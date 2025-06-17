2025髮型趨勢5款韓星捲髮推薦　Jisoo同款顯優雅知性　適合長臉型

2025女生髮型捲髮整理推薦！Twice成員Sana近日亮相米蘭時裝週，以一頭蜜糖棕色旁分內彎大捲髮驚豔全場，成功吸引眾人目光，引發熱議。



這款「復古千金捲」雖然看似難以駕馭，實際上在家就能輕鬆打造，讓許多粉絲紛紛效仿。這種捲髮風格近年來深受韓國女星喜愛，BLACKPINK的Rosé、Jisoo，aespa的Karina，以及IVE的張員瑛等知名偶像也都選擇這款造型，展現優雅、高貴又帶點俏皮的魅力，以下就來幫大家整理！

2025女生髮型趨勢，韓星熱捧捲髮整理，張員瑛同款手殘黨也能輕鬆上手（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2025髮型趨勢 5款韓星同款熱門捲髮（IG@katarinabluu；01製圖）

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1. Twice Sana 旁分內彎捲髮

Twice Sana以其富有特色的旁分內彎大捲髮，不僅增添名媛般的貴氣，也在視覺上修飾了顴骨，塑造小臉效果，讓粉絲驚豔不已。

2. BLACKPINK Rosé 中捲度內彎

BLACKPINK Rosé最近推出的個人專輯《Rosie》，同樣選擇中捲度內彎髮型，搭配內彎瀏海與編髮設計，展現出復古千金的獨特風格，吸引大批粉絲效仿。

3. BLACKPINK Jisoo 髮夾搭配內彎捲髮

BLACKPINK Jisoo則以髮夾及學院風搭配，讓復古千金內彎捲髮更顯優雅知性，柔和了臉部線條，特別適合長臉型的人。

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4. aespa Karina 層次鮑伯內彎

近來剛剪短髮的Karina，以層次鮑伯內彎展現清新純欲系印象，為臉部輪廓增添柔和感，特別推薦給臉型較圓潤的女性。

5. IVE 張員瑛 簡單不繁複的內彎捲髮

IVE張員瑛則為喜歡低調千金風格的人提供靈感，透過電棒夾打造簡單不繁複的內彎捲髮，讓即便是手殘也能輕鬆上手，在日常生活中表現出最具時尚感的外型。

這股「復古千金捲」風潮，無疑在時尚圈掀起一波新的髮型革命。

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