《難哄》章若楠絕美亮相巴黎時裝周　5同款髮型教學　附髮品推薦

內地人氣女演員章若楠憑藉166公分的纖細身材與清新甜美的外貌爆紅，IG帳號更屢登熱搜，話題度持續攀升！



近期，她在電視劇《難哄》中，攜手白敬亭上演高甜寵愛戀曲，劇集熱度一路飆升，穩居熱播榜單，人氣爆棚！此外，章若楠近日亮相Givenchy 2025巴黎時裝周，一襲亮黃色連身裙搭配粉棕色髮色，驚艷全場，瞬間掀起熱議，美貌再度成為焦點！

《難哄》章若楠現身巴黎時裝周驚艷全場，絕美5款髮型教學，附5款護髮產品推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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《難哄》章若楠出席Givenchy 2025巴黎時裝周，絕美造型驚艷全場！

內地人氣女演員章若楠憑藉166公分的纖細身材與清新甜美的外貌迅速爆紅！近日，章若楠亮相Givenchy 2025巴黎時裝周，身穿一襲亮黃色連身裙，搭配粉棕色髮色，驚艷全場，瞬間引發熱議，成為焦點，不僅如此，章若楠的髮型早在出演電視劇《難哄》時便已引起關注，由於天生髮量多，並且經常以慵懶髮型亮相，這些造型成為許多女孩的模仿對象。今天，我們就來整理一下章若楠的髮型，教大家如何打造同款造型，趕緊來看看吧！

《難哄》章若楠髮型整理

1. 粉棕色髮色

章若楠這次出席巴黎時裝周的妝容和造型真的是驚艷全場！為了此次時裝周，章若楠特別將頭髮染成了粉棕色，這款髮色相較於紅棕色，更加柔和且富有層次感，完美結合了復古與港風的氛圍，卻又不會顯得過於老氣，展現出一種獨特的成熟魅力。粉棕色髮色非常適合那些擁有暖色調膚色的女孩，特別是膚色偏黃或是較深的朋友，這款髮色能夠很好地中和膚色的黃調，讓整體造型顯得更有光澤感和立體感，無論是日常打理還是特殊場合，粉棕色都能展現出自信又不過於張揚的美麗。

2. 中分直順髮型

章若楠在《難哄》中的演出，呈現了她青春時期的造型，特別是她的髮型，簡約而不失俏皮感。她的髮型多以直順髮型為主，這樣的造型不僅襯托出她清新甜美的形象，還增添了不少青春氣息，章若楠有時會將頭髮中分，並將髮絲輕輕扣在耳後，展現出一種優雅又不失俏皮的感覺，這樣的造型簡單大方，卻能將她的五官更加突出，顯得格外清爽。

有時候，章若楠會在頭頂中央將髮絲收起來，這樣的小巧心思為整體造型增添了一些層次感和變化，使得髮型看起來更有立體感，也不會顯得單調，是一款非常適合日常通勤不花時間的髮型！

3. 鯊魚夾盤髮

另一個章若楠的經典髮型，劇迷們應該也不陌生，那就是她在家中的隨性髮型，她常常以鯊魚夾盤髮的造型亮相，但要打造出隨性且慵懶的感覺，卻不至於顯得像是要去倒垃圾的隨便，夾髮的方式非常關鍵。

首先，將頭髮分成兩半，然後把左右兩邊的頭髮交叉，左邊先扭轉一圈後往上拉，右邊也扭轉幾圈後同樣往上拉，最後使用鯊魚夾將頭髮固定即可，這樣簡單又不失時尚感的髮型，輕鬆呈現出輕鬆自然的氛圍，還不會鬆散，一下就掉！

4. 高顱頂瀑布捲髮

在《難哄》中的社會出場造型，章若楠以高顱頂的瀑布捲髮為主打，這款瀑布捲髮的製作方法是先將頭髮分層並分區，然後使用平板夾從上到下，按照外彎、內彎的順序夾捲，完成後再輕輕梳開捲度，這樣就能打造出章若楠的瀑布捲髮效果，至於高顱頂部分，則使用大捲電棒來創造髮根的蓬鬆感，讓整體造型更加立體，展現出青春活力的氣息。

5. 側麻花辮

章若楠的最後一款髮型是側麻花辮，這款麻花辮要綁得既有份量又好看。首先，從兩耳之間劃一條線，將頭髮上下分成兩部分，接著用橡皮筋固定，再在橡皮筋上方掏出一個洞，將頭髮穿過洞口，完成後，將上半部和下半部的頭髮結合，開始編三股麻花辮，編好後可以稍微拉鬆辮子，這樣不僅能增強髮量感，還能避免辮子輕易鬆開，這種編髮方式不僅簡單好看，還能保持整齊持久！

看完上述章若楠髮型後，是不是也很想躍躍欲試，不過，章若楠以上這5款髮型不只是染髮，還大量使用電棒捲、離子夾做造型，難免頭髮本質一定會受損，以下就來推薦髮品，追隨章若楠的髮型之餘，也要好好養護頭髮唷！

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5款髮品推薦

1. TSUBAKI——山茶花煥活水潤修護洗髮露／護髮素

全新TSUBAKI使用的頂級山茶花精油，來自日本五島列島初榨萃取而成，再透過職人研發的最新技術，將其以極微粒子形式均勻散佈在配方中，因此能夠深層滲透髮芯、全面修復受損部位，幫助維持頭髮組成結構中的水分、蛋白質與脂質充足，進而達到多重改善髮質困擾，在洗髮過程中能保護頭髮免受摩擦、洗髮後更有助於支撐脂質結構，打造出健康強韌髮絲，長效亮澤72小時，任何角度都能持續綻放高光柔順艷髮！

2. OUI ORGANIC——意大利堅果OMEGA洗護髮品系列

OUI ORGANIC與意大利佛羅倫斯的頂尖研發團隊攜手合作，推出了全新的「意大利堅果OMEGA洗護髮品系列」，將頂級有機植物萃取與先進科技完美融合，為您帶來前所未有的奢華養護體驗，這款系列的高效有機養護選用來自摩洛哥婦女合作社採集的有機摩洛哥堅果，成分高達98%天然，並獲得AIAB歐洲有機無毒認證，其溫和親膚的配方不含矽靈、防腐劑，也未進行動物實驗，即使是敏感頭皮也能安心使用，每次洗護都能享受沙龍級的奢華體驗，摩洛哥堅果的細膩香氣搭配時尚質感的包裝，讓您的護髮過程成為一次愉悅的享受。

3. LUSH——髮根修護頭皮護理霜／髮根修護頭皮護理霜／燕麥奶護髮噴霧

如果你也在尋找一款能有效改善頭皮健康的產品，這款富含三種薄荷（新鮮薄荷、胡椒薄荷和苦薄荷）的髮根修護頭皮護理霜絕對值得一試，它能活絡頭皮，讓你的頭皮重獲新生。

此外，搭配使用水果海鹽洗髮露，這款洗髮露富含鳳梨、木瓜、芒果與奇異果酵素，能夠幫助分解污垢、油脂與皮屑，並且天然磨砂粒子和粗海鹽能有效去除頭皮老廢角質，深層清潔頭皮，讓頭皮煥發活力，最後，別忘了使用屢獲殊榮的多功能燕麥奶護髮噴霧，它含有杏仁奶、椰奶和燕麥奶，質地輕盈、不黏膩，能夠濕潤修護你的秀髮，適用於所有髮質，讓你的護髮之旅劃上完美的句點！

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4. STEPHEN KNOL——沙龍質感柔光輕氧修護乳／沙龍芯生活力煥彈修護噴霧

KNOL主要以每天使用的洗髮露和髮膜為主，致力於改善顧客的髮質，與一般洗髮精只著重於去污不同，KNOL的洗髮精除了潔髮外，還具有多重護髮功效，讓每一次的洗髮都能帶來額外的養護。除了洗髮露和髮膜外，KNOL也大力推薦兩款在日本非常受歡迎的產品，沙龍質感柔光輕氧修護乳和沙龍芯生活力煥彈修護噴霧，輕氧修護乳與髮膜擁有相同的修護囊體，能修復損傷髮絲，並且具有護色、抗熱、抗UV的功能，另外，它還能持續8小時保持髮絲的光澤與柔順，特別適合髮質受損（如有漂髮、燙髮或染髮）的髮型，並且能輕鬆解決毛躁問題，讓頭髮長時間維持自然且易於整理的狀態。

另一方面，煥彈修護噴霧是一款專為補充水分設計的美容液，能深入毛髮內部，為髮絲提供高密度的彈力感，並強化毛鱗片，使頭髮更加光滑，與一般護髮噴霧不同，它不會讓美容成分流失，而是能有效滋養髮絲，特別適合頭髮受損嚴重的人（如有燙染、漂髮等問題），同時也適合細髮、需要吹整或希望頭髮有健康光澤的人。

5. L'Oréal Paris——昇華修護系列

今年L'Oréal Paris大金瓶以全新姿態重磅升級，注入突破性的黃金胜肽微晶球成分。這款黃金胜肽微米小分子能快速滲透頭皮，為脆弱不穩定的頭皮注入營養，幫助恢復健康，同時修復受損髮芯，撫平乾枯毛躁。全新升級的「黃金胜肽修護科技」提供三重全方位修護，迅速滲透頭皮、髮芯與髮絲，有效減緩頭皮油脂、碎屑與癢感，保持頭皮長時間清爽舒適，並且改善惱人的頭皮異味。而且，髮絲不再乾澀，完美修復後更能強化髮絲的韌性，讓秀髮更加健康、不易斷裂。

無論是《難哄》中章若楠的高顱頂瀑布捲髮，還是她在劇中的慵懶鯊魚夾盤髮，每一款造型都展現了她自然、隨性的魅力。若想打造像她一樣的亮眼髮型，選擇適合的髮品至關重要，推薦使用深層修護、強韌髮質的洗髮產品及髮膜，搭配護髮精華，讓頭髮不僅保持完美造型，還能得到長效保護，打造健康光澤的秀髮。

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】