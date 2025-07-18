2025流行「歐若妝」怎麼化？化妝師教4步驟輕鬆畫出清透空靈感

撰文：女人我最大
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今年夏天的彩妝趨勢你跟上了嗎？

最近在美妝圈中頻頻出現的關鍵字非「歐若妝（Aura Beauty）」莫屬！這種仙氣飄飄、帶有氛圍感的妝容，光聽名字就很有畫面感，但到底什麼是歐若妝？又該如何畫出這種空靈又夢幻的妝效呢？這次《女人我最大》邀請台灣彩妝大師Ivan，為大家解析這股話題妝感！

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專業化妝師教4步驟化出爆紅「歐若妝」（小紅書@112頁；01製圖）
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歐若妝是什麼？充滿氛圍感的仙氣妝容

歐若妝（Aura Beauty）是一種以「仙女感」、「氛圍感」為核心的妝容風格，靈感來自希臘神話中的曙光女神Aurora，她象徵黑夜轉為白晝的第一道光芒，也有著「黎明」、「希望」與「新生」的意涵。

顧名思義，這種妝容強調空靈、透亮的光澤感。Ivan老師表示，其實近幾季像是「白開水妝」或「冷白皮妝」等都屬於同一風格的延伸，而歐若妝在此基礎上更進一步加入水光感與多彩光澤，營造出如晨曦般柔和又夢幻的氛圍。

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歐若妝怎麼畫？掌握這幾個關鍵要素

透光底妝是第一步

歐若妝的底妝強調清透自然，要告別厚重粉感，呈現肌膚自然的光澤與明亮。Ivan老師過去也分享過，想畫出光澤感肌膚的重點是「該霧的霧，該亮的亮」，像鼻翼、T字等容易出油的區域可先做控油處理，再於顴骨等部位局部打亮，打造理想的光澤感。

低飽和、多彩眼影營造夢幻氛圍

眼影色彩是歐若妝的亮點之一。選用彩度低但明度高的色系，如鵝黃色、薄荷綠、冰藍色、嫩粉色、薰衣草色等，搭配珠光或偏光質地，能創造如極光或星雲般的視覺層次。Ivan老師也建議，可用膏狀眼影或腮紅膏作打底，再堆疊粉狀產品，打造出更自然透亮的妝效。

腮紅與眼影色調融合，營造整體感

現在眼妝與腮紅之間的界線越來越模糊，彩妝師們更傾向用相近色調打造統一氛圍。Ivan老師建議，眼影與腮紅都可選擇膏狀質地如眼影膏或腮紅膏，先作打底再上粉狀產品，能加強服貼度與光澤感，同時讓整體妝容更有一致性。

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唇妝重點是「水感」、「透亮」

今年春夏唇釉與唇蜜回歸主流，歐若妝的唇妝重點在於呈現水光與透明感。玻璃唇、水透唇都是代表風格，除了使用光澤型唇彩，也可以加入帶有細緻亮粉或珠光的唇蜜，讓唇部看起來飽滿、透亮、像水滴一樣閃閃發光。

歐若妝的整體印象是什麼？

整體來說，歐若妝的妝感就像一位仙女漫步在花園裡，帶著微光與空氣感，呈現夢幻仙氣風格。強調「清透底妝」、「珠光眼影」、「水感唇彩」、「氛圍感色調」等細節，讓整個妝容宛如晨曦般柔和而迷人。

日常版歐若妝怎麼畫？

如果想把歐若妝融入日常妝容，可以從「嫩粉色」、「粉紫色」等好上手的眼影開始，搭配同色系微光打亮、唇蜜或淡色唇釉，不用全臉都上閃，點到為止就能提升整體氣質。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】

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