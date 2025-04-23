男女適用5款人氣夏日防曬推薦　ANESSA防水抗汗　王嘉爾同款必買

想要找一款適合男女生的防曬產品嗎？



以下精選高評價防曬乳推薦，不僅能夠提供強效保護，還能保持肌膚清爽無負擔。無論是戶外運動還是日常出門，這些防曬品都是你的好夥伴！

男女愛用5款高評價防曬乳推薦，保護力與清爽感兼得！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5款男女愛用熱門防曬乳液推薦（IG@anessa_official_hongkong；01製圖）

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1. ANESSA極防水美肌UV乳液

ANESSA極防水美肌UV乳液 SPF 50+ PA++++ 60ml，$219



亞洲時尚ICON王嘉爾唯一推薦的ANESSA，連續24年在日本銷售No.1！金鑽系列擁有SPF50+ PA++++，超清爽水潤，不只防水抗汗，還抗摩擦。自動防禦感知技術轉化水氣和汗水為UV防禦膜，搭配動態修補技術，偵測並修補防曬縫隙。包裝採用環保材質，配方友善海洋，實踐綠色永續。戶外必備，全面防禦紫外線！

2. Domohorn Wrinkle UV Dress Cream

Domohorn Wrinkle UV Dress Cream SPF50+ PA++++ 25g，$274



這款多功效日間修護霜真的是男女生的心頭好！除了高效的SPF50+/PA++++防曬係數，讓你輕鬆抵禦紫外線、藍光、紅外線的侵害，它還能修飾膚色，讓肌膚瞬間透亮如素顏般自然。光對策美肌修護霜平整肌膚凹凸，讓你享受無瑕美肌的同時，還兼具保護作用，特別是對熟齡肌的呵護，幫助引導出膠原蛋白。不含化學紫外線吸收劑，讓肌膚無負擔，真的是護膚界的全能選手！

3. 曼秀雷敦Sunplay Skin Aqua超保濕水感防曬露

曼秀雷敦Sunplay Skin Aqua超保濕水感防曬露 SPF50+ PA++++ 110g，$89.9



這款防曬凝露就像是給肌膚穿上隱形的超保濕鎖水膜，溫柔抵禦紫外線，讓你全天候享受安心呵護！三重玻尿酸的魔力，讓肌膚不斷喝水，形成堅固的保護屏障。創新的光耐久微膠囊科技，確保防曬成分不被紫外線輕易擊破，持久抵禦UVA和UVB！質地如化粧水般清爽，瞬間被肌膚吸收，無負擔，臉部、身體、妝前都適合，敏感肌也能安心使用，無香料、色素，清水肥皂就能輕鬆卸除，真的是日常必備的防曬神器！

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4. DR.WU全能保濕清爽防曬乳

DR.WU全能保濕清爽防曬乳 SPF50+ PA+++ 35ml，$248



DR.WU的爆水防曬真是夏日救星！一抹就能搞定「高防曬x抗光老x超清爽」三大需求，獨家技術讓質地輕盈如水滴，瞬間釋放80%水精華，添加神經醯胺和NASHA級玻尿酸，讓肌膚超保濕又不黏膩。三重UV防禦能抵禦90%以上紫外線，保護力長達8小時。還有潤色版自然提亮不卡粉，無酒精、香精等刺激成分，敏感肌也能安心使用！

5. CeraVe長效保濕防曬面霜

CeraVe長效保濕防曬面霜 SPF30 52ml，$195



CeraVe 20週年推出了全新「長效保濕防曬面霜」！這款防曬集抗UV、保濕、妝前隔離於一身，四重防曬配方能有效抵禦UVA/UVB，防止曬黑、曬傷、曬老。搭配三重神經醯胺、玻尿酸和4%菸鹼醯胺，幫助修護肌膚、舒緩乾燥泛紅，並強效補水鎖水，同時提亮膚色。不致粉刺的配方讓毛孔無負擔，肌膚自在清爽！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】