2025髮型推薦｜告五人犬青示範5款潮流造型　人魚捲髮不挑臉型

台灣樂團告五人以女主唱「犬青」（本名蔡欣倫）、男主唱兼吉他手「雲安」、還有鼓手「謙哥」組成《MY MAGIC 宇宙超有趣》 新世界巡迴演唱會，近日站上高雄世運主場館開唱，吸引許多歌迷到場支持！



其中，女主唱「犬青」的外貌與歌聲兼具，尤其她多變的長髮造型更是吸引了大批粉絲的熱愛，從她獨特的髮型變化，不難看出她在女生髮型方面的創意與引領風潮的影響。如果你最近也有想改變髮型，不妨參考一下犬青的造型範本，或許會有些靈感喔！

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告五人犬清示範 5款2025流行捲髮造型（IG@coraline8622；01製圖）

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1. 中分長直髮

今年28歲台灣樂團告五人中的女主唱「犬青」以其多變的長髮造型而廣受矚目，其中之一便是她的「中分長直髮」風格，這款髮型展現出她的俐落感，同時保留著自然的優雅，更凸顯出她的時尚品味與自信，中分長直髮髮型尤其適合臉型瓜子或短橢圓的人，能夠平衡臉部的輪廓，營造出更加和諧的整體效果，這個髮型或許能為造型增添一分新鮮感！

2. 人魚捲髮

告五人的女主唱「犬青」也經常以「人魚捲髮」造型亮相，這種髮型將捲曲的髮絲與自然的捲度巧妙結合，帶來活潑俏皮的風格，值得注意的是，這款「人魚捲髮」髮型不太挑臉型，圓臉可以達到修飾，長臉則可改善臉部縱向比例，如果你正考慮尋找一種既具個性又適合自己臉型的髮型，不妨參考一下不挑臉型的「人魚捲髮」。

3. 下擺螺旋捲髮

告五人的女主唱「犬青」除了之前以「中分長直髮」和「人魚捲髮」造型亮相外，也曾在演唱會上展現過下擺螺旋捲髮的風格，這種髮型將捲曲的髮絲以自然的螺旋形式呈現，營造出輕盈的感覺，帶來一份俏皮與活力，不論你的臉型如何，這種下擺螺旋捲髮的風格都相當適合，而且這款造型整理上也非常簡單，只要利用電捲棒在下擺位置捲出螺旋捲度即可，捲髮範圍短，相對整髮時間也更跟著縮短！

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4. 水波紋捲髮

告五人的女主唱「犬青」在過去也曾展現過「水波紋捲髮」的造型，這種風格彰顯出整體的優美感，捲髮的寬度相對較大，帶來極高的蓬鬆度，營造出自然飽滿的觸感，而在陽光照耀下，捲髮更能閃耀光澤，讓整髮看起來宛如甜美可愛的小公主，不論你的臉型如何，「水波紋捲髮」都能夠完美融合，展現出迷人的一面，如果你正在追求一種能夠凸顯獨特風格卻不失優雅的髮型，「水波紋捲髮」絕對值得考慮！

5. 髒辮髮型

除了披髮造型，告五人的女主唱「犬青」也曾綁過「髒辮髮型」，這種髮型主要是將頭髮進行不規則份量的編髮，形成有粗細不一的辮子造型，這樣的編織手法賦予了髮型更加隨性的特點，呈現出一種街頭潮流的個性風格，「髒辮髮型」不需要過多的整理，反而強調自然與隨意，不僅適合各種場合，同時也能在炎熱的夏天帶來清涼感受，如果你正尋找一種能夠展現個性且不失舒適感的髮型，不妨一試「髒辮髮型」，或許它會成為你夏日造型的優雅選擇！

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告五人的女主唱「犬青」展現出的多變髮型，實在是女生髮型的最佳參考範本，她的髮型變化豐富，從中分長直髮、人魚捲髮、下擺螺旋捲髮到水波紋捲髮，每一種風格都呈現不同的魅力。如果你最近正考慮著改變髮型，不妨參考一下犬青的造型，或許能夠找到適合自己的靈感。

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