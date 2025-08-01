日本話題美妝買甚麼？10款@cosme上半年新秀大賞　不少香港都買到

2025 @cosme 美妝大賞上半年新秀大賞結果出爐啦！



每年備受關注的@cosme榜單向來是大家選購彩妝的參考依據。本篇Japaholic編輯將盤點10個部門賞的第一名，幫助大家一次掌握話題美妝，去日本購物直接看這篇！

@cosme精選上半年10大部門賞的第一名整理，帶你掌握日本彩妝界潮流脈動（點擊放大瀏覽）▼▼▼

10大@cosme美妝大賞上半年新秀大賞整理（Japaholic提供；01製圖）

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【飾底乳部門】La Roche-Posay每日高效提亮防曬霜 (粉色) 30ml

La Roche-Posay瑰蜜霜不僅在日本熱銷，連在香港的討論度也非常高。今年推出的全新升級版採用全波段抗曬技術，能有效阻隔UVA與UVB，不僅有效預防曬黑與光老化，還能校正肌膚暗黃問題，提升好氣色。不含香料與防腐劑的溫和成分，敏感肌的朋友也能安心使用。日本明星御用彩妝大師小田切ヒロ也在自己的YouTube頻道多次推薦！

【氣墊粉餅部門】NARS LIGHT REFLECTING™ 原生光亮肌精華氣墊粉底

NARS LIGHT REFLECTING™ 原生光亮肌精華氣墊粉底含有高達73%的護膚成分，不僅提升肌膚的保濕力，還能打造出清透具有光澤的自然妝感。同時，優秀的遮瑕力可以有效修飾毛孔，但卻不會顯得妝感厚重。除此之外，出色的持妝力也獲得日本網友們的一致好評。

【遮瑕部門】Visee雙色遮瑕膏

Visee的雙色遮瑕膏質地柔滑好延展，不卡粉也不容易顯細紋，用輕輕點的方式就能自然遮蓋黑眼圈。產品內含美容液成分，可以讓肌膚保持水潤。全系列目前共推出8種色號，其中的01色號很適合遮黑眼圈、06色號則很適用於遮蓋臉部泛紅，可根據自己的肌膚狀況來選擇。另外，小巧包裝設計攜帶方便，是不少日本女性出門補妝的必備品之一。

【眉毛部門】SANA NEW BORN超極細液體眉筆

這款液體眉筆採用兩種毛質混合的筆頭，筆觸柔順不易失手。同時，0.01mm的極細筆尖可以細緻描繪眉毛的空隙，輕鬆打造宛如天生眉毛的自然毛感。另外，這款眉筆具備優秀的持色效果，長時間不易脫色或暈染，可以整天維持清新自然的眉型。

【睫毛膏部門】CANMAKE Metalook Mascara金屬刷睫毛膏

「束感睫毛」是近年的妝容趨勢，而CANMAKE這款 Metalook Mascara金屬刷睫毛膏配有2.5mm的超細刷頭，連眼頭、眼尾等部位的短睫毛也能輕鬆刷到。不但不容易結塊，還能打造出根根分明的束感睫毛效果。睫毛膏不會過於濃密，再加上親民的價格，成為不少學生和上班族的愛用選擇。

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【眼影部門】KATE Mellow Brown Eyes

Mellow Brown Eyes是KATE今年年初新推出的眼影盤，主打柔和且貼近肌膚的咖啡色調。雖然顯色偏自然，卻很容易畫出層次感，對於新手來說非常好上手。粉質細膩且帶點濕潤感的質地，搭配細緻的珠光，能呈現低調卻不失精緻感的妝容。不僅價格實惠，配色又實用，是很多人猶豫時會回購的安全牌！

【眼線部門】ILM超極細眼線液

ILM超極細眼線液主打0.01 mm的超細筆尖，能輕鬆描繪眼頭、內眼線等細微線條，也可用來畫下睫毛。這款眼線液不僅速乾，更強調防水防油效果，因此在炎熱夏天也不易暈染。即使持妝力強，卸妝時只需使用約40度的溫水即可輕鬆卸除，溫和不刺激眼周肌膚。

【唇膏部門】DECORTÉ Rouge Decorté Cream Glow

DECORTÉ的Rouge Decorté Cream Glow不僅在口紅部門得到第一名，也在綜合大賞得到第二名的好成績。這款唇膏富含DECORTÉ的獨家美容成分「查爾斯米爾斯玫瑰淬取液」以及「鎖水晶球EX」，讓雙唇可以長時間維持水潤柔嫩，不易乾裂。質地滑順好塗，高顯色且具有光澤，擦上後能散發出優雅好氣色。全系列共推出25種顏色，從裸色到正紅都有，不論是誰都一定能找到屬於自己的命定色。

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【面膜部門】LuLuLun HYDRA AZ面膜

來到日本必買的面膜品牌「LuLuLun」，旗下系列非常豐富，相信許多人很煩惱到底要買哪一款，不如就直接參考榮獲面膜部門第一名的「HYDRA AZ 面膜」吧！這款面膜同時含有「杜鵑花酸」、「菸鹼醯胺」、以及「次世代玻尿酸」，可有效舒緩肌膚不適，同時幫助角質層保持水潤。不少日本網友分享此面膜可以有效控油，雖然保濕質地卻不黏膩很清爽，非常適合夏天使用。

【美容小物部門】＆be黑色美妝蛋

日本彩妝大師河北裕介創立的品牌「＆be」旗下多項美妝產品都廣受好評，尤其是「美妝蛋」更因高人氣到一度被限制購買數量。而今年黑色美妝蛋推出全新升級版，特別在海綿中添加玻尿酸，可以減少肌膚摩擦力，在上妝過程中更加舒適。許多日本網友一致大讚這顆美妝蛋「不管洗幾次都像是新的一樣」，可見榮獲第一名真的是實至名歸！

跟著＠cosme榜單買就對了！

日本美妝年年推陳出新，豐富選擇總讓人不知從何下手。如果你也有這樣的煩惱，不妨來參考@cosme的排行榜推薦。

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】