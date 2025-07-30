油性、暗瘡肌專櫃人氣化妝水10款推介　La Mer穩定膚況去角質一流

天氣炎熱、膚溫升高，出油與出汗量隨之增加，也連帶引發粉刺、痘痘等肌膚困擾。對於油性膚質、痘痘肌來說，「油水不平衡」是最根本的問題。



若想對症下藥，有效改善膚觸粗糙與顆粒感，建議先從挑對「化妝水」做起！你也正為膚況不穩定所苦嗎？以下推薦10款專為油肌、痘痘肌設計的專櫃化妝水，供你參考。

10款油肌、痘痘肌專櫃化妝水推薦清單，讓你輕鬆對抗油光（點擊放大瀏覽）▼▼▼

10款油性肌膚專櫃化妝水推薦（benefit官網；01製圖）

+ 16

1. La Mer

La Mer柔嫩亮肌煥膚水 100ml，$1,265



來自La Mer的這款煥膚水，以品牌經典的「海洋平衡發酵精華」為核心，幫助穩定膚況、促進肌膚循環。成分中加入AHA（果酸）與PHA（葡萄糖酸），可代謝角質、溫和清潔毛孔，有效改善顆粒感與粉刺堆積。

2. Kiehl's

Kiehl's特效清爽保濕爽膚水 250ml，$275



向來能精準抓住各種膚質需求的Kiehl's，旗下這款無油化妝水針對油性膚質設計，富含冰河醣蛋白、澳洲白茅等天然保濕成分，能舒緩鎮定肌膚，平衡油水平衡。質地清爽不黏膩，用後可有效補水並減少出油。

3. benefit

benefit The Porefessional Tight 'N Toned Toner 133ml，$305



為滿足新世代消費者對於膚況的期待，benefit近年打造全系列針對毛孔的保養對策。獨特泡沫質地結合溫和果酸，可深入肌底代謝老廢角質，並含有檸檬與柚子萃取，兼具亮膚與舒緩功效，改善膚況不穩與粗糙感。

4. KANEBO

KANEBO平衡煥妍精華水 180ml，$350



位列日本最受歡迎化妝水前10名的平衡煥妍肌能水，不僅以植物性配方讓人安心，油水雙層質地中更富含角蛋白保濕複合物，以及綠色草本複合物，能幫助肌膚穩定出油量、適度補水，同時更帶來明亮氣色。外加上輕盈茶花香氣，夏季使用毫無負擔感。

5. Takami

Takami角質道肌亮露I 120ml



專注角質調理的日本醫美保養專家Takami，旗下經典單品角質道肌亮露，以黃金油水比例搭配微米乳化技術，使質地滑潤、有包覆性，可以補給肌膚所需水分與養分，並且深度調理角質、改善毛孔粗大，舒緩乾燥泛紅，應對任何膚況的基礎保養需求。

6. Clarins

Clarins植萃淨化爽膚露(混合至油性肌適用) 200ml，$280



為混和性至油性膚質需求打造的純淨化妝水，結合繡線菊萃取，以及金縷梅萃取、品牌獨家海洋益生菌、番紅花萃取，能穩定肌膚菌叢平衡，加強皮膚代謝新生，輕盈質地使用感受舒爽不黏膩，使用後更能達到細緻毛孔，穩定油水平衡效果。

同場加映：無印良品5款網友力推高CP值美體好物 大熱護手霜長期斷貨必買（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

7. Clinique

Clinique舒緩暗瘡潔膚水 200ml，$215



痘痘肌時常伴隨著敏感、泛紅症狀，稍微不注意便會加劇膚況，引發疤痕殘留、發炎等肌膚症狀。而專注敏感肌調理的Clinique，精選含藥配方，從調理角質開始，深入肌膚底層穩定油水平衡、去除多餘油脂，進而減少痘痘發生率。

8. Elemis

Elemis薰衣草平衡爽膚水 200ml，$320



同樣以舒緩、穩定為出發點，Elemis以無酒精配方為基礎，融合薰衣草萃取，能有效舒緩、鎮定肌膚幫助肌膚平衡pH，適度補水、穩定油脂分泌，搭配上淨化調理效果，更能於夏日解決顆粒感、角質堆積等膚況問題。任何膚質皆適用。

同場加映：5款LUSH隱藏熱銷口碑好物推薦 鎂鹽按摩芭曾網絡爆紅 失眠必備（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

9. Aesop

Aesop苦橙收斂調理液 200ml，$400



以溫和、穩定屬性為優勢，Aesop苦橙收斂調理液，採用能清除汗水與汗垢的柑橘類精油為養膚基礎，搭配上多項植物性保濕、舒緩成分，能於清潔後帶給肌膚二次潔淨效果，同時緩解高膚溫下油膩、缺水等肌膚狀況。

10. RMK

RMK淨肌護理保濕液 150ml，$340



水精華般的舒爽質地中蘊含多重植物性配方，RMK夏季熱賣單品淨肌護理保濕液，以清爽為特點，深受亞洲客群喜愛。輕盈的使用感受，為肌膚適度代謝角質、滑嫩膚觸，並安撫躁動不安的症狀，不僅適合作為妝前打底，更是曬後舒緩的好幫手。

延伸閱讀：

植物性才安心？春夏溫和「美白精華」7款：品木宣言、倩碧專為敏感肌打造

45歲熟齡肌救星！頂級抗老乳霜評比：Dior、La Mer、蘭蔻誰最有感？

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】