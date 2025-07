5款最新專櫃蜜粉、蜜粉餅推薦　Lancôme補妝方便　YSL一秒柔焦

在香港上妝怎可以沒有蜜粉定妝!



2025底妝關鍵字「清透感底妝」,想要打造這樣的妝感,除了粉底用量得少,增加透明感的「蜜粉」更是重要推手!今年不少品牌都推出了蜜粉、蜜粉餅新品,在家可以用蜜粉快速定妝,外出則可攜帶蜜粉餅隨時補妝,在色選上除了最受歡迎的透明色外,今年也有許多紫色、藍色,定妝同時還能校色。

精選5款專櫃新品蜜粉、蜜粉餅推介(妞新聞提供;01製圖)

1. Lancôme零粉感超持久柔焦蜜粉餅

Lancôme零粉感超持久柔焦蜜粉餅



Lancôme零粉感底妝家族最強生力軍#AI小粉餅,獨家「氣凝控油複合微粒」結合極細緻粉體持久控油,能瞬間柔焦毛孔,宛若AI一鍵精修細微瑕疵。調製最適合亞洲人的4大明星色選,包含純白色偏向冷調的#00,提升透明光感、黃皮救星低飽和粉色#01,添上粉紅泡泡的夢幻好命色,還有偏向暖調的#02、#03,除了全臉定妝也非常適合作為修容使用。

2. YSL恆時輕透柔霧蜜粉

YSL恆時輕透柔霧蜜粉,$560



榮登最時髦蜜粉!YSL全新推出「恆時輕透柔霧蜜粉」,外盒延續率性皮革霧黑色澤,結合YSL CASSANDRE LOGO與經典馬特拉斯V型凸紋山形皮革,蜜粉以獨家高透感微米粒子,能夠立即定妝、霧化毛孔,屬V型斜紋設計粉孔設計巧思,搭配YSL訂製天鵝絨粉撲,觸感柔軟細緻,上臉立即柔焦毛孔。為針對不同膚質推出四款色選,包含#01 透明、#02 淺近膚色、#04 粉調薰衣草、#05 冰川藍,能夠完美柔霧,瞬間修飾肌膚瑕疵。

3. SUQQU晶采輕霧定妝蜜粉餅

SUQQU晶采輕霧定妝蜜粉,$530



為肌膚油光、毛孔粗大問題而設計的「晶采輕霧定妝蜜粉餅」,純淨的柔薰紫色能注入明亮度和透明感,融合兩種粉體,包含薄透的片狀粉體服貼肌膚,提供無粉感的遮瑕效果、球狀粉體則深入毛孔、細紋等細小凹凸,輕霧質地上臉後流露血色感。精緻的圓型蜜粉餅盒,以磁吸式設計可以優雅補妝,還有豐富毛量的蜜粉刷,能夠創造均勻妝感,還附收納袋,可同時裝入蜜粉餅盒和蜜粉刷。

4. MAKE UP FOR EVER HD SKIN高清柔肌空氣蜜粉餅

MAKE UP FOR EVER HD SKIN高清柔肌空氣蜜粉餅,$350



台灣明星御用彩妝師盈喬老師大讚此生必收!MAKE UP FOR EVER全新推出的「粉無痕光圈蜜粉餅」,極細緻的「4D光圈複合粉體」,將四大粉體巧妙融合,校正勻膚、細緻撫紋、自然柔焦效果全面提升,搭配細短絨毛材質的特製粉撲,定妝和補妝雙效合一,出遊隨身都方便。香港共推出3色選,包含#0.1 TRANSLUCENT、#0.2 LAVENDER、#2.1 MEDIUM,為全膚色、全膚質提供完美定妝解方。

5. KANEBO晶透柔光蜜粉餅

KANEBO晶透柔光蜜粉餅,$420



KANEBO今年春夏推出全新「晶透柔光蜜粉餅」,如同將粉體包裹在凝膠中的水潤薄膜,能捕捉光線,呈現肌膚原有的透明感。日本彩妝師東井老師分享,這款蜜粉餅很適合用小刷子做眼下提亮,皮膚乾燥也非常適合使用此款蜜粉餅,也因為粉質夠細,如同國王新衣一般,看不見粉感卻能保有妝感的提升。

