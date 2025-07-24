5款最新專櫃蜜粉、蜜粉餅推薦　Lancôme補妝方便　YSL一秒柔焦

在香港上妝怎可以沒有蜜粉定妝！



2025底妝關鍵字「清透感底妝」，想要打造這樣的妝感，除了粉底用量得少，增加透明感的「蜜粉」更是重要推手！今年不少品牌都推出了蜜粉、蜜粉餅新品，在家可以用蜜粉快速定妝，外出則可攜帶蜜粉餅隨時補妝，在色選上除了最受歡迎的透明色外，今年也有許多紫色、藍色，定妝同時還能校色。

5款全新大牌蜜粉、蜜粉餅推薦，Lancôme、YSL等助你打造清透感底妝（點擊放大瀏覽）▼▼▼

精選5款專櫃新品蜜粉、蜜粉餅推介（妞新聞提供；01製圖）

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1. Lancôme零粉感超持久柔焦蜜粉餅

Lancôme零粉感超持久柔焦蜜粉餅



Lancôme零粉感底妝家族最強生力軍＃AI小粉餅，獨家「氣凝控油複合微粒」結合極細緻粉體持久控油，能瞬間柔焦毛孔，宛若AI一鍵精修細微瑕疵。調製最適合亞洲人的4大明星色選，包含純白色偏向冷調的#00，提升透明光感、黃皮救星低飽和粉色#01，添上粉紅泡泡的夢幻好命色，還有偏向暖調的#02、#03，除了全臉定妝也非常適合作為修容使用。

2. YSL恆時輕透柔霧蜜粉

YSL恆時輕透柔霧蜜粉，$560



榮登最時髦蜜粉！YSL全新推出「恆時輕透柔霧蜜粉」，外盒延續率性皮革霧黑色澤，結合YSL CASSANDRE LOGO與經典馬特拉斯V型凸紋山形皮革，蜜粉以獨家高透感微米粒子，能夠立即定妝、霧化毛孔，屬V型斜紋設計粉孔設計巧思，搭配YSL訂製天鵝絨粉撲，觸感柔軟細緻，上臉立即柔焦毛孔。為針對不同膚質推出四款色選，包含#01 透明、#02 淺近膚色、#04 粉調薰衣草、#05 冰川藍，能夠完美柔霧，瞬間修飾肌膚瑕疵。

3. SUQQU晶采輕霧定妝蜜粉餅

SUQQU晶采輕霧定妝蜜粉，$530



為肌膚油光、毛孔粗大問題而設計的「晶采輕霧定妝蜜粉餅」，純淨的柔薰紫色能注入明亮度和透明感，融合兩種粉體，包含薄透的片狀粉體服貼肌膚，提供無粉感的遮瑕效果、球狀粉體則深入毛孔、細紋等細小凹凸，輕霧質地上臉後流露血色感。精緻的圓型蜜粉餅盒，以磁吸式設計可以優雅補妝，還有豐富毛量的蜜粉刷，能夠創造均勻妝感，還附收納袋，可同時裝入蜜粉餅盒和蜜粉刷。

4. MAKE UP FOR EVER HD SKIN高清柔肌空氣蜜粉餅

MAKE UP FOR EVER HD SKIN高清柔肌空氣蜜粉餅，$350



台灣明星御用彩妝師盈喬老師大讚此生必收！MAKE UP FOR EVER全新推出的「粉無痕光圈蜜粉餅」，極細緻的「4D光圈複合粉體」，將四大粉體巧妙融合，校正勻膚、細緻撫紋、自然柔焦效果全面提升，搭配細短絨毛材質的特製粉撲，定妝和補妝雙效合一，出遊隨身都方便。香港共推出3色選，包含＃0.1 TRANSLUCENT、＃0.2 LAVENDER、#2.1 MEDIUM，為全膚色、全膚質提供完美定妝解方。

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5. KANEBO晶透柔光蜜粉餅

KANEBO晶透柔光蜜粉餅，$420



KANEBO今年春夏推出全新「晶透柔光蜜粉餅」，如同將粉體包裹在凝膠中的水潤薄膜，能捕捉光線，呈現肌膚原有的透明感。日本彩妝師東井老師分享，這款蜜粉餅很適合用小刷子做眼下提亮，皮膚乾燥也非常適合使用此款蜜粉餅，也因為粉質夠細，如同國王新衣一般，看不見粉感卻能保有妝感的提升。

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