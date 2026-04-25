遮瑕膏推薦｜5款神器輕薄不卡粉　黑眼圈、痘印全遮打造原生肌感

2026年的底妝關鍵字就是：自然、輕薄、像沒化妝一樣的原生肌感。粉底不再追求全臉高遮瑕，而是回歸「薄透打底＋局部修飾」的概念，讓肌膚本身的質感成為主角。也因此，能精準修飾暗沉、痘疤與黑眼圈的「遮瑕產品」，正式晉升為化妝包裏不可或缺的靈魂角色。



一支好用的遮瑕，不只要遮得住，還要夠輕薄、不卡紋、不卡粉，最好還能兼顧提亮與修容效果。

以下整理日、韓、台彩妝師都點名推薦的5款遮瑕神器，無論是新手或彩妝老手，都能找到適合自己的命定款。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2026必收5款遮瑕（IG@tirtir_tw_official；01製圖）

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1. TIRTIR

TIRTIR 雙頭雙效柔焦遮瑕膏，8g (液體 4g + 膏體 4g)，$171 – $190



彩妝師一致好評的入門首選！TIRTIR這支遮瑕筆最大亮點在於雙頭設計：一端是液態遮瑕、一端是遮瑕棒，從大面積提亮到局部痘疤修飾都能一支完成。質地輕盈卻服貼，遮瑕力與自然度取得很好的平衡，少量就能修飾暗沉與瑕疵，不會厚重假面。

配方中添加玻尿酸複合物，上妝同時維持肌膚保濕度，乾肌、眼下使用也不易卡紋。共推出14色，從白皙到健康膚色都能找到合適選擇，是一支實用度非常高的多功能遮瑕。

2. PRADA

Prada 柔焦遮瑕蜜，$390



PRADA BEAUTY向來以精緻底妝深受美妝控喜愛，這款「柔焦遮瑕蜜」主打光學柔焦妝效。獨家微米珠光科技能均勻散射光線，修飾毛孔、細紋與暗沉，讓遮瑕看起來更像天生好膚質。

質地非常輕薄，能隨著臉部表情延展，眼下、法令紋等容易卡線的位置也能服貼不顯紋。添加角鯊烷與甘油，提升整體滋潤度與妝感細緻度。搭配三角刷頭設計，取量精準、好控制，新手也不怕失手。

3.LANCÔME蘭蔻

LANCÔME TEINT IDOLE ULTRA WEAR 雙效提亮遮瑕筆，$420



想要遮瑕＋提亮一次搞定，這款雙頭設計真的很加分。一端遮瑕修飾黑眼圈、泛紅與痘疤，另一端專門提亮輪廓，新手也能輕鬆畫出乾淨立體的底妝。

質地輕盈但遮瑕力到位，妝感自然不厚重，並添加咖啡因與菸鹼醯胺，讓眼周妝感更服貼、明亮。主打色01 OH LA LA PINK幾乎不挑膚色，是提氣色的萬用色。

4. &be

&be 粉底遮瑕膏，2g×2色，NT.1,180



合霜狀粉底的延展性＋遮瑕膏的修飾力，妝效自然卻能有效均勻膚色。

一盤內含橘色與膚色，橘色專門中和黑眼圈，膚色則修飾局部瑕疵。系列色選針對亞洲膚色設計，白皙到自然膚色都能找到適合選項，妝感帶微光澤，非常適合追求自然精緻底妝的人。

5. THESAEM

THESAEM 絲滑自然遮瑕液 Cover Perfection Tip Concealer，$50



說到平價遮瑕，THE SAEM幾乎是公認經典。除了最爆賣的「三色遮瑕膏」，這款液態遮瑕也很受歡迎。其遮瑕力明顯，延展性也很不錯，少量就能修飾眼下暗沉、鼻翼泛紅與斑點。

妝效偏霧面、持久度高，特別適合需要長時間帶妝的人。共推出10色，從校色到自然遮瑕都有對應選項，是CP值非常高的一款實力派遮瑕。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】