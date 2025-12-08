遮瑕膏推薦｜4新品輕薄無妝感　高遮+保濕輕鬆應對黑眼圈暗瘡色斑

臉部的瑕疵種類很多：黑眼圈、痘痘、痘疤、斑點、淚溝……不同瑕疵需要不同質地的遮瑕膏來應對。挑對質地，妝感才會自然持久。



以下是常見質地選擇建議，一起來看看遮瑕膏質地怎麼選！

遮瑕膏如何挑選，4款產品推薦（01製圖）

有效針對痘痘、色斑、黑眼圈、淚溝的遮瑕膏挑選、遮瑕技巧及4款產品推薦

遮瑕膏怎麼選？先搞懂質地對應的瑕疵

痘痘、痘疤、斑點→膏狀遮瑕膏：質地濃稠，遮瑕力強，適合乾肌、中性肌

泛紅、輕微瑕疵→乳狀遮瑕膏：質地柔滑好推，兼具遮瑕力與自然感

黑眼圈、膚色不均→液狀遮瑕膏：輕薄水感，可疊加修飾，特別適合油肌



小提醒：

乾肌可優先挑滋潤型質地避免脫皮；

油肌則適合輕薄款避免堵塞毛孔。



遮瑕色號則建議挑選接近膚色、或淺一階的顏色，才能自然服貼。若要遮痘痘則可以選擇稍微深一點的顏色來修飾，才不會凸顯痘痘立體度。

遮瑕膏推薦

①Maybelline FIT ME柔滑遮瑕膏​

2025年遮瑕趨勢主打「輕薄自然、精準修飾」，Maybelline明星商品「FIT ME柔滑遮瑕膏」再升級，推出新色#01蜜桃色，專為黑眼圈、鼻翼、嘴角等暗沉部位設計。這款遮瑕膏質地輕盈卻高遮瑕，添加玻尿酸與洋甘菊萃取，兼顧保濕與持妝，不卡紋、不厚重，全天候維持無瑕妝感。

全系列共有5色：蜜桃橘色專攻暗沉，#10明亮色與#15白皙色可作為提亮打底，#20裸膚色與#25自然色則適合遮蓋痘痘與痘疤。刷頭設計也很精準，大面積、小細節都能輕鬆搞定。

Maybelline FIT ME柔滑遮瑕膏​，6.8ml，$95



進階遮瑕Tips：深色暗沉、凸起痘痘怎麼遮？

想要進階修飾效果，Maybelline特別提供「遮痘＋校色Tips」：

對抗黑眼圈或暗沉：先用#01蜜桃色打底，再疊加#10明亮色或#15白皙色柔和過渡

修飾痘痘或凸起瑕疵：先用亮色（#10或#15）在瑕疵周圍打底，最後用#20或#25點在中心，達到視覺平整效果



這個技巧非常實用，能讓妝感更乾淨自然，尤其適合有痘痘或深色黑眼圈困擾的族群。

②Maybelline SUPERSTAY超持久30H遮瑕液

Maybelline另一款新品「SUPERSTAY超持久30H遮瑕液」堪稱2025黑馬！它主打專利氨基酸澎潤粉體，能深度填補凹陷細紋，特別適合淚溝、法令紋或眼下乾紋。質地輕盈服貼，搭配30小時持妝科技，能維持透亮妝效一整天，不會暗沉或積線。

最大亮點是「熨斗刷」設計：10mm薄刷面能快速修飾大面積瑕疵，2mm精細探頭則能直擊淚溝位置，一筆撫平凹陷，省時又精準。色選針對亞洲膚色調製，免調色即可上手。

Maybelline SUPERSTAY超持久30H遮瑕液，10ml，$129



③SUQQU晶采柔滑遮瑕蜜

高端日系品牌SUQQU推出「晶采柔滑遮瑕蜜」，以「柔滑凝膠配方」為核心，運用「超均勻混合技術」成功讓遮瑕顏料與凝膠均勻融合。這意味著它能兼顧高遮瑕力與自然光澤，不會有厚重粉感。

質地與肌膚完美融合，能自然反射光線，修飾瑕疵的同時保留底妝的透亮感。添加多重保濕成分，讓妝感持久不卡粉，即使長時間帶妝，依然維持細緻光澤。全系列共10色，冷暖中性色齊全，能精準對應不同膚色需求。

SUQQU晶采柔滑遮瑕蜜，4.4g，$340



④I'M MEME我愛神力遮瑕膏

韓系開架霸主I'M MEME的「我愛神力遮瑕膏」人氣不斷，靠著「輕盈高遮＋保濕不卡紋＋防水抗汗」三大優點，掀起通路斷貨潮。2025再推出2色新色：#04健康色可當修容用，#05柔白色適合白皙肌或五官提亮。加上原有的3色，一共5色能滿足校色、修飾、打亮與修容需求，甚至能直接取代粉底，打造「輕底妝無痕感」。

質地輕盈但遮瑕力強，搭配「空氣柔霧粉體」減少粉感，疊擦不厚重。還有保濕舒緩成分與水感薄膜科技，能快速成膜並具抗汗控油效果，非常適合濕熱氣候。刷頭設計同樣用心，寬面可快速修飾大範圍，窄面則能針對痘疤或眼尾細節精準上妝，難怪被封為「必備遮瑕神器」。

I’M MEME我愛神力遮瑕膏，4.5g，約$90



2025遮瑕趨勢關鍵字＝「輕薄＋精準」

今年的遮瑕新品都朝「輕盈質地＋高遮瑕」邁進，並強調針對不同瑕疵精準修飾，遮瑕已不再只是「遮住」瑕疵，而是進化為精緻底妝的關鍵一步。想要找遮瑕新品的女孩不妨參考看看囉！

同場加映：網絡瘋傳化妝技巧 「粉底+1神器」高溫暴雨都不怕 附4產品推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

