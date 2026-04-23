防曬推薦2026｜10大高評防曬！$89不輸專櫃、ANESSA、SUNCUT高效

防曬推薦2026必買10大好用防曬！即使室內也會有紫外線，陽光普照更需做足防曬措施，勤塗防曬以免肌膚受損、黑色素沉澱。以下整理熱門、話題度高的防曬推薦，包括ANESSA、Nivea、Bioderma和Vichy等，當中$89防曬乳不輸專櫃！



防曬推薦1. ANESSA 透明質酸水光日常防曬SPF50+ PA++++ HK$198

特別添加自家研發的超級透明質酸，具備超強說膚力，有效在防曬的同時，鎖住肌膚水分流失，同時補充水分，讓肌膚保持透亮飽滿。結合嶄新智能遙控水光技術，會根據環境及肌膚調控表面水分，以維持肌膚的水油平衡。

防曬度 ★★★★★

防曬推薦2026｜透明質酸水光日常防曬SPF50+ PA++++ (品牌提供)

防曬推薦2. Nivea妮維雅專研輕盈透薄UV防曬乳液SPF50+ HK$89

經皮膚科醫生監督實測，採用強效抗氧化成分，結合「隱形水感」防曬技術，質感輕透，可為肌膚築起隱形屏障，以阻隔紫外線，幫助預防曬黑、曬傷及曬老的問題。

防曬度 ★★★★☆

防曬推薦2026｜Nivea妮維雅專研輕盈透薄UV防曬乳液SPF50+ (萬寧官網)

防曬推薦3. Bioderma Photoderm高效輕爽防曬乳液 SPF50+ HK$225

採用高科技防曬配方SUN ACTIVE DEFENSE，而且海洋友善，質感均勻易推，吸油粉狀粒子可保持肌膚清爽啞緻，有效阻擋UVA及UVB，同時提高自我防禦能力，讓肌膚能夠抵抗游離基與紫外光的侵害，延緩肌膚老化。

防曬度 ★★★☆☆

防曬推薦2026｜Bioderma Photoderm高效輕爽防曬乳液 SPF50+ (ZALORA官網)

防曬推薦4. Vichy Capital Soleil Fresh Protective Milk SPF50 約HK$226

質感清爽水潤，可用於面部及身體，而且防水，適合水上活動上使用。防曬能夠長效阻隔UVA及UVB，減少肌膚受紫外光的侵害。

防曬度 ★★★☆☆

防曬推薦2026｜Vichy Capital Soleil Fresh Protective Milk SPF50 (官網)

防曬推薦5. Hello Kitty 限定版 X SUNCUT Perfect UV Essence SPF50+ / PA++++高保濕防曬精華乳液 HK$99

KOSE COSMEPORT的人氣防曬系列SUNCUT，再度聯乘Sanrio characters，以可愛的大頭圖案，帶來清甜夏日魅力。採用「耐久防護簿膜」配方，質感輕盈易推，亦富含保濕功效的精華質感，適合作妝前防曬打底或乾性肌膚使用。

防曬度 ★★★★☆

防曬推薦2026｜Hello Kitty 限定版 X SUNCUT Perfect UV Essence SPF50+ / PA++++高保濕防曬精華乳液 (品牌提供)

防曬推薦6. SUNPLAY 醫學修護防曬精華SPF50+/PA++++ HK$209

採用溫和純物理防曬配方，以德國專利舒敏因子SymRelief 100，加快肌膚傷口癒合，減少敏感反應，可在醫美後使用。防曬亦富含4重透明質酸分子，幫助築起鎖水屏障，重塑水嫩膚質，並長效保濕。

防曬度 ★★★★☆

防曬推薦2026｜SUNPLAY 醫學修護防曬精華SPF50+/PA++++ (品牌提供)

防曬推薦7. AP Beauty A.O. 三重防護輕感防曬精華 SPF50+ / PA++++ HK$550

針對光老化根源，採用「A.OXINOL」成分，能夠高效抗氧化，增強肌膚防禦力，阻止自由基形成，配合Ectoin高效修復及強化肌膚屏障。加上專利技術，以保濕成分取代油分，在阻隔UVA、UVB及長波UVA的同時，帶來清爽無負擔的舒適感覺。

防曬度 ★★★★☆

防曬推薦2026｜AP Beauty A.O. 三重防護輕感防曬精華 SPF50+ / PA++++ (品牌官網)

防曬推薦8. Clé de Peau Beauté UV Protective Cream全效修護細胞防曬乳霜 SPF50+ PA++++ HK$800

蘊含豐盈活膚植物複合物，有效擊退光老化，結合紅光吸收粉末，幫助保留陽光中對肌膚有益的紅光，並傳遞到肌膚。防曬採用深層細胞抵禦科技，能夠提升肌膚的自我保護，抵禦有害的紫外線。

防曬度 ★★★★★

防曬推薦2026｜Clé de Peau Beauté UV Protective Cream全效修護細胞防曬乳霜 SPF50+ PA++++ (品牌官網)

防曬推薦9. THE WHOO 專業禦光 維他命防曬精華 SPF50+ PA++++ HK$390

全效抵禦光老化，質感水潤呈自然粉色，有效紓緩外來刺激引致的暫時性紅腫，同時含有蝦青素和維他命B12，幫助提升抗氧效果。防曬以韓方「拱辰秘丹」為基礎，有效提升肌膚保濕力和彈力，亦能增強肌膚抵禦力，延緩衰老問題。

防曬度 ★★★★☆

防曬推薦2026｜THE WHOO 專業禦光 維他命防曬精華 SPF50+ PA++++ (品牌官網)

防曬推薦10. Three 平衡修護防曬乳 SPF40 / PA+++ HK$330

獨創粉體平衡配方，加快防曬融入肌膚，並透過「彈潤粉體」包覆肌膚，讓肌膚維持絲滑潤澤及零毛孔般的質感。使用植物性防曬，以竹子纖維物理性阻隔紫外光，添加茶籽油、摩洛哥堅果油、荷荷巴油、乳油木果油、蜜蠟、辣木油脂、黃芩萃取精華、葡萄果實萃取精華及地榆萃取精華，讓防曬更自然貼服。

防曬度 ★★★☆☆