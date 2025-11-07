初秋皮膚變乾不只擦乳液　做好保濕、修護、防曬　讓肌膚穩定換季

初秋一到，很多人就發現臉開始鬧脾氣：底妝容易卡粉，臉頰緊緊繃繃，甚至還會冒出小屑屑。明明白天還有點熱，但早晚的乾涼空氣已經在作怪，膚況一下好、一下壞。也因此，每到這個季節，網路上關於「保養」的話題總是熱度飆升。



有人急著補水鎖水，有人開始討論修護敏感，還有人提醒防曬依然不能偷懶。那麼，初秋保養到底該怎麼做，才能讓肌膚穩定度過換季？

初秋保養熱度飆升 「保濕、修護、防曬」成三大關鍵

初秋時節，陽光依舊熱烈，早晚卻多了幾分涼意，加上空氣逐漸轉乾，讓膚況變得不穩定。很多人這才發現，妝開始卡粉、臉頰發緊，甚至冒出脫皮的小困擾。這段時間，保養需求幾乎是集體升溫的。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，回顧去年初秋時期（2024/9/1～2024/9/30）「保養」討論度大幅升溫，發現「保養品、保濕、肌膚、臉部、皮膚」等與基礎護膚息息相關的詞彙頻繁出現，顯示大家最在意的還是鎖水與滋潤，避免換季造成乾燥緊繃。

進一步觀察榜單細節，可以發現一些值得關注的趨勢。「修護」討論熱度明顯攀升，代表不少人在對付泛紅、脫皮等敏感狀況時，更積極尋找舒緩與修復的辦法；至於「防曬」在初秋依然榜上有名，提醒我們即使天氣轉涼，紫外線依舊是肌膚老化的隱形推手。另外，「專家、懶人、健康」，則反映了兩種不同的保養態度。有人會求助皮膚科醫師或美容顧問，有人則追求快速、簡化的懶人保養，想用最省時的方法維持膚況。

在《KEYPO大數據》觀察的討論熱點中，「保濕」和「肌膚」頻繁出現，顯示鎖水與滋潤正是大眾在意的核心。因此，最常見的延伸疑問就是：乳液和乳霜到底該怎麼挑，才能真正達到保濕效果？

乳液vs乳霜怎麼挑？台灣食藥署揭保濕產品關鍵差異

在眾多討論裡，「乳液、乳霜怎麼選」始終是初秋保養的熱門疑問。台灣食藥署指出，兩者雖然同樣具備保濕、鎖水的功能，但油脂比例與質地不同：

乳液油脂含量適中，延展性佳，適合一般或混合性膚質。

乳霜油脂含量最高，滋潤度最好，特別適合乾燥的秋冬與熟齡肌膚。



台灣食藥署進一步補充，若肌膚缺油，就需要靠乳霜補充脂質；相反地，油性肌膚則建議選清爽質地，避免增加負擔。

挑對產品只是第一步，真正的挑戰是「如何使用」。保養瓶罐擦得太多不但沒幫助，還可能讓換季中的肌膚雪上加霜。這時候，皮膚科醫師以下的提醒就特別值得參考。

初秋肌膚保養重「減法」 皮膚科醫師提醒少即是多

台灣亞東醫院皮膚科主任蔡雅竹提醒，換季時皮膚格外敏感，保養並非越多越好，而是要「減法」。她強調，天然不等於最適合，重點在於成分是否單純、添加物是否越少越好。若盲目堆疊產品，反而容易讓肌膚過敏或變得不穩定。

在日常保養上，她建議清潔適度即可，一天洗臉一到兩次，不需頻繁使用強力清潔；洗面乳選擇單純、不含過多添加物的就好。至於化妝水，其實不是必須，洗臉後直接擦上乳液或乳霜，保濕效果更確實。

防曬方面，她提醒一般上班族在室內使用SPF 30就足夠，若要長時間戶外活動，再選SPF 50的產品即可。因為係數越高、質地往往越厚重，不適合每天使用，否則反而會增加肌膚負擔。

蔡雅竹強調，初秋保養要抓住三個原則：

清潔適度

產品精簡

情境式防曬



如此才能真正讓膚況在換季時維持穩定。

初秋保養不只擦乳液 醫師提醒「情緒、飲食都要顧」

但別忘了，秋天的變化不只寫在臉上，心境、作息、飲食通通會牽動肌膚表現。除了臉上的瓶瓶罐罐，初秋的保養更需要身心一起調整。台灣亞東醫院傳統醫學科主治醫師劉亮吟指出，秋天是自然界「由盛轉收」的時節，人體的新陳代謝也逐漸沉靜，如果沒有調整，就可能在換季時出現皮膚乾裂、情緒低落，甚至咳嗽等不適。她提醒，生活細節就是最好的保養：

情緒：保持心境安寧，避免長期陷入憂愁。

作息：早睡早起，夜裡避風寒，清晨舒展肺氣。

飲食：多吃梨子、芝麻、蜂蜜等潤燥食物，少碰辛辣刺激。

衣著：隨氣候逐步增減衣物，避免忽冷忽熱導致感冒。



劉亮吟強調，初秋保養應該「內外兼顧」，肌膚與身心同步調整，才能真正安穩度過換季挑戰。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年09月01日至2024年09月30日。

資料來源：大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論「保養」相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。



