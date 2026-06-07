2026韓星短髮｜Nana法式小捲、金裕貞空氣BOB頭　4款造型極顯瘦

今年韓星圈掀起了一場溫柔的短髮革命！比起過去俐落硬挺的線條，2026年的短髮趨勢更強調「層次感」與「透明感」。



無論是近期挑戰高層次剪裁的李世榮，還是以法式短捲髮驚豔眾人的Nana，她們都用行動證明：短髮能定義出的風格無窮無盡。今天就帶大家直擊四位女神的短髮造型，拆解她們截然不同的短髮靈魂。

韓劇女神都剪短髮了！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

拆解4位韓國女星短髮靈魂（IG@ggonekim；01製圖）

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1. 金高銀：充滿個性的「男孩風極短髮」，展現藝術家般的洗鍊氣質

高層次的俐落剪裁搭配隨性碎劉海，打造不費力的優雅隨性美。



金高銀在最新的韓劇《柔美的細胞小將》第三季中，挑戰了露出頸部線條的高層次極短髮。這款髮型的特色在於髮尾輕盈的線條感與自然的蓬鬆度，搭配微亂的法式眉上瀏海，能完美修飾臉型並突出深邃的眼神。這種充滿靈氣的「男孩風短髮」，最適合追求個人風格、想要營造「鬆弛感」穿搭的知性女子，不過也因為金高銀臉非常小，所以駕馭這種極短髮就很適合。

2. Nana：靈動的「法式復古小捲」，化身古靈精怪的巴黎女孩

細緻的羊毛捲度與圓潤輪廓，散發濃厚的情緒美學與浪漫風情。



不同於過往的帥氣形象，Nana 換上的短髮充滿了復古法式魅力。長度落在下顎線附近的短鮑伯（BOB頭），搭配髮捲打造出充滿層次感的「羊毛捲（Hippie Perm）」，讓髮絲呈現自然跳躍的捲度。這款髮型不僅能極大化修飾臉型，讓五官顯得更精緻小巧，更帶有一種慵懶、不經意的美感，隨便穿上一件針織衫就能散發出高級的藝術氣息。想要更日系一點可以運用髮品做出濕式髮束感效果，讓你隨時都能拍出畫報時髦感。

3. 金裕貞：甜美優雅的「空氣感鮑伯」，打造人見人愛的鄰家女孩感

圓潤的弧度搭配輕盈空氣劉海，完美揉合溫柔與活力的初戀氛圍。



金裕貞的短髮範本最適合大多數女孩嘗試！她選擇了長度落在下顎線附近的經典鮑伯頭，並在髮尾加入內彎的大弧度，營造出蓬鬆飽滿的視覺效果。搭配帶有透視感的空氣劉海，讓整個人散發出自然的好氣色，既適合日常上班也適合浪漫約會。

4. 李世榮：「空氣感剪裁」搭配楓糖霧感髮色展現仙氣透明感

保留外輪廓的圓潤飽滿，利用內部層次打造出隨性撥動的輕盈髮絲。



李世榮這款短髮的迷人之處在於其「不規則的輕柔感」。它並非追求髮尾的羽毛式削減，而是保留了一定的厚度感來修飾頭型與臉側。髮型師透過在髮絲內部加入層次，讓頭髮即便在靜止時也顯得蓬鬆有神。最重要的靈魂在於那層「輕透的法式劉海」，微微遮住眉毛的長度，讓眼神流露出慵懶且深邃的神情。

短髮不再只是「俐落」的代名詞，而是專屬於夏日的清爽獨特性

從金高銀的極簡洗鍊、Nana 的法式復古，到金裕貞的溫柔以及李世榮的輕盈層次，2026年的短髮範本為我們展現了多樣的可能性。短髮不再只是「俐落」的代名詞，透過髮色與層次的巧妙搭配，妳也可以像李世榮一樣擁有一抹專屬夏日的透明感美學。快收藏這份範本，預約妳的髮型師，迎接一個輕盈又精緻的新造型吧！

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