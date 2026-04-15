職場髮型推薦｜鄭恩彩示範8款短髮造型　修飾臉型又保留成熟氣質

今年39歲的鄭恩彩，不只擁有170公分模特兒身材，近年更在《正年》、《安娜》等多部話題韓劇累積知名度，今年更擔綱主演《榮耀・她的法庭》，人氣水漲船高。除了亮麗外型與優雅氣質令人印象深刻，為戲剪短髮的她更以多變的短髮造型成為職場 OL的髮型靈感最佳範本。



若妳也想嘗試一款俐落卻不失專業度的短髮，以下8款鄭恩彩同款職場短髮造型推薦給妳。

鄭恩彩8款短髮範本（IG@jungeunchae_；01製圖）

鄭恩彩示範職場短髮造型8款（點擊放大瀏覽▼▼▼）

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1. 氣墊燙鮑伯

強調提升髮量感的氣墊燙，是許多職場女性的減齡髮型首選。透過輕盈的髮根輪廓，讓頭頂自然撐起，不需刻意吹整就能維持蓬鬆頭型。鄭恩彩示範的版本線條圓潤、不貼臉，特別適合細軟髮或容易扁塌的族群，好整理且不顯老。

2. 波紋捲短髮

捲度柔軟、好打理的波紋捲，讓簡單的短髮多了流動感與變化性。這款造型能有效修飾顴骨與下顎線，視覺上更顯小臉，同時保留成熟氣質。對於不想每天整理、又希望造型有變化感的上班族來說，是絕佳的選擇。

3. 萊斯利捲短髮

復古萊斯利捲強調自然、不規則的捲度，帶點中性風尚卻不失女人味。鄭恩彩的版本將捲度集中在中段至髮尾，保留乾淨的分線與輪廓，既有個性，又不會過於高調。日常造型上也很推薦搭搭配髮夾或紮個半頭，會更顯年輕活力。

4. 微捲魚尾剪短髮

魚尾剪的特色在於前短後長的剪裁設計，後頸線條乾淨俐落，與側邊層次相襯，創造多變的視覺驚喜。搭配髮尾捲度，更能讓髮型溫柔感提升。這款造型不僅能修飾肩頸比例，也能創造減齡效果，任何年紀職場女性都很推薦嘗試。

5. C字捲鮑伯

C 字捲鮑伯是最不挑臉型的短髮入門款。髮尾內收的弧度，能柔化輪廓、修飾下顎線，讓整體看起來更溫和親切。鄭恩彩示範的這款造型，則強調八字瀏海的蓬度與流線感，隨興將一邊塞耳後，還能呈現出法式女伶般的慵懶風尚。

6. 中分一刀切短髮

一刀切短髮講究俐落且乾淨的線條，中分設計更強化五官立體度，讓整體風格幹練且氣場十足。這款造型看似剪裁簡單，卻更考驗設計師的基礎功，單一的輪廓搭配髮尾勻稱的切線，充滿細節感的特性，也讓它成為經典不退流行的短髮款式。

7. 男孩感極短髮

極短髮看似挑人，實則最能放大個人特色，同時創造修飾五官的視覺效果。鄭恩彩的男孩感短髮重點在於瀏海比例與切線的乾淨度，讓五官成為主角，搭配長瀏海，率性卻不過於男孩味。這款造型非常適合想要擺脫甜美框架，展現專業態度的職場女性。

8. 波波燙短髮

波波燙以圓潤捲度為特色，能讓短髮看起來更有份量，特別適合髮量偏少的人。鄭恩彩的版本捲度柔和、蓬度適中，搭配俐落剪裁後，既保有女人味，也不失專業感，是想為職場造型增加一點氣質氛圍的理想選項。

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職場短髮常見問答

Q1：職場短髮會不會很挑臉型或年齡？40 歲以上也適合嗎？ A：職場短髮的關鍵不在長度，而在「剪裁比例與捲度位置」。像氣墊燙鮑伯、C 字捲鮑伯這類款式，能透過髮根蓬度與髮尾弧線修飾臉型，對圓臉、方臉都友善；魚尾剪與一刀切則能拉長頸部與臉部線條，讓整體更俐落成熟。只要避開過於厚重或高捲度設計，40 歲以上反而能剪出更俐落、有精神的專業感。 Q2：細軟髮、容易扁塌的人，適合嘗試哪一種鄭恩彩同款短髮？ A：細軟髮建議優先考慮「氣墊燙鮑伯」或「波波燙短髮」。這兩款都著重在髮根支撐度與整體蓬度，不需要每天花時間吹整，也能維持頭型立體感。若擔心燙髮後顯老，捲度可集中在中段以下，搭配層次剪裁，就能兼顧輕盈感與職場專業度。 Q3：職場短髮每天需要花很多時間整理嗎？適合香港潮濕氣候嗎？ A：多數職場短髮其實比長髮更好整理，尤其是氣墊燙、波紋捲這類「有基礎捲度」的款式，只需吹乾就能成型。香港氣候濕熱，建議搭配清爽型造型品，如輕質慕斯或抗潮定型噴霧，避免厚重蠟類產品，才能維持線條乾淨、不毛躁。 Q4：中分一刀切短髮會不會太嚴肅？哪些職業特別適合？ A：中分一刀切的確自帶氣場，但是否顯得嚴肅，取決於切線厚薄與瀏海比例。若在前側保留些微層次或搭配自然光澤感，反而能呈現俐落又時髦的形象。這款特別適合主管職、設計、行銷、顧問類型工作，能在第一眼就傳達專業與自信。 Q5：想剪男孩感極短髮，有沒有不顯太中性的關鍵技巧？ A：關鍵在於「瀏海長度與線條乾淨度」。鄭恩彩的男孩感短髮並非全推，而是保留偏長瀏海與俐落切線，讓五官成為視覺焦點，同時保留女性輪廓。建議避免過度貼頭皮的剪法，搭配自然妝感與簡約穿搭，就能率性中帶有成熟專業感，而不會太過中性。

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