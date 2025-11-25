日系短髮造型+瀏海4範本推薦　圓臉高顴骨必看　顯小臉get時髦感

近期時尚圈掀起一股短髮風潮，不論是女星、日雜麻豆到日本街頭女生，許多人都紛紛剪去長髮，換上短髮呈現造型，透過不同的短髮設計，從及肩、耳下鮑伯、男孩頭等，讓髮型擁有與過往嶄新視覺的印象，但有時候又覺得短髮不太好駕馭，除了挑臉型之外，如果沒有特別整理的話，看起來也容易顯得沒精神或時髦度不佳，不過想讓短髮快速修飾臉型又好整理嗎？



其實不妨嘗試融入不同的「瀏海」混搭，不僅能為頭髮製造層次注目的焦點，還能瞬間營造精緻小臉線條，本篇為大家搜集 4 款瀏海與短髮的搭配靈感範本，從以下推薦挑選適合自己的風格，一起為新季節呈現滿分日系氣息。

4款修飾臉型劉海範本，剪完秒變精致小臉（01製圖）

別再說短髮難整理！這4款瀏海秒變精緻小臉👇👇👇

+ 12

1. 眉下短瀏海

瀏海長度約在眉毛以下的瀏海設計，能為髮型製造一股女孩感十足的輕甜印象，加上層次或一刀剪短髮，透過兩頰兩邊的髮絲修飾，為顴骨和下巴線條增加小臉感受，很推薦給圓臉或下顎骨頭較明顯的大家使用。

2. 中分瀏海

髮尾帶點厚度的鮑伯頭，一直以來都是時尚人士最愛的短髮款式，如果想提升成熟大人感氛圍的話，不妨嘗試選擇中分瀏海加乘，便能呈現理想風格樣貌，而此髮型整理重點需注意髮根的蓬鬆度，這樣不論怎麼撥亂瀏海，都能散發優雅知性的高級氛圍。

3. 空氣瀏海

空氣瀏海是近幾年相當夯的造型之一，融入耳下短髮或者男孩頭，使空氣瀏海營造好感十足的透明感氣息，另外，天氣炎熱時可搭配乾洗髮、造型品等，才能讓空氣瀏海維持一整天美美的，不會因為出油或扁掉而踩雷。

4. 法式瀏海

著重臉頰兩側弧度的法式瀏海，不僅可以修飾高顴骨之外，也能瞬間讓臉部擁有精緻顯瘦視覺，當想讓髮型更顯注目層次時，可隨意拉出幾根瀏海髮絲製造碎髮也很好看加分。

以不同瀏海搭配短髮展現日系造型

以上推薦 4 款瀏海和短髮合適的搭配範本，透過多元瀏海設計，便能打造嶄新視覺的風格魅力，接下來一起挑圖預約髮型師，換上新髮型讓秋冬時髦又聚焦。

同場加映：Rosé Met Gala濕髮造型掀熱議 教你髮型打造技巧+3款髮尾油推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 29

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】