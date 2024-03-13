熟女短髮造型注意事項！4大熟齡短髮地雷　2大五官特徵剪前要三思

很多人總說短髮是最顯嫩、最具減齡效果的髮型，尤其邁入熟齡階段後為了淡化年紀感更適合把頭髮剪短，但這之中實際上隱藏了不少地雷，一不小心就會造成反效果盡顯老態！



這篇帶你來看大部分熟齡女性都會犯的「短髮地雷」，看完不只能更精準判斷自己是否真的適合短髮，也能降低踩雷機率，達到有效的減齡效果！

4大熟齡短髮地雷（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 瀏海太厚

邁入熟齡階段後想要剪瀏海，瀏海厚度的拿捏就非常重要。瀏海的厚度、密集度、長度都會影響臉型比例，整體給人的氣質感受也會有所不同。熟齡女性剪短髮一定要避開搭配過於厚重的瀏海，除了會影響整體臉型比例之外，密不透風的厚重瀏海也會給人一種過度裝嫩的感覺，反而將年紀感更凸顯而出。建議以能微微露出額頭的漫畫瀏海、空氣瀏海或八字瀏海為主，視覺上更清爽減齡！

2. 電髮捲度過小

捲度小的電髮造型雖然會讓髮量看起來更多，卻也是最容易踩雷顯老的髮型之一。尤其近期熱度超高的羊毛捲，駕馭起來除了有難度之外，若不擅長打理會讓髮質看起來毛躁不堪，反而更顯老顯土。若真的追求電髮造型，不妨選擇更自然的氣墊燙或蛋捲燙，減齡效果更佳！

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3. 脖子粗短要三思

脖子比例天生偏粗短的話，剪短髮前建議三思。這是因為少了頭髮的修飾，露出的脖子線條就一覽無遺，整體視覺上會導致比例失衡，顯老也顯胖。因此若要剪短髮建議頭髮長度不能短於肩膀或鎖骨位置，才能達到揚長避短的效果！

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4. 五官份量感大

不論任何年紀，要判斷自己是否適合剪短髮，可以從本身的五官份量感開始評估。若五官較深邃、存在感強，則爲大份量感五官，比較適合長髮；反之精緻小巧的五官份量感則小，更適合短髮。五官份量感大的女星像是昆凌、迪麗熱巴、Angelababy都具有深邃五官，任何長髮造型都能輕鬆駕馭，但只要一換上短髮就容易翻車！

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