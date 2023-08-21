中短髮｜方圓臉女生5款顯V臉髮型　齊瀏海非首選　這款造型更遮肉

女孩們換髮型，總期望能修飾自己臉型、五官的缺點，凸顯顏值優勢，但到底該怎麼剪才真的能幫妳換一張臉呢？



若妳也屬於臉部圓潤、臉型有稜有角的「大臉女孩」，那麼這次請跟著儂編整理的「小臉髮型造型攻略」這樣剪！

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1. 層次鎖骨剪

要能修飾高而寬的顴骨，亦或者飽滿的嘴邊肉，最好的技巧便是善用層次！剛好今年髮型的流行重點上，強調於輕薄且多層次的剪裁技巧，大臉女孩終於有福了～剛好落於鎖骨的中長髮，透過雙頰兩側四層高低層次的點綴，在搭配上輕盈的法式瀏海，臉型瞬間小一吋！

2. 長Bob

若妳覺得高層次的髮型難整理，那麼長Bob（鮑伯）則是基礎耐看的首選！短Bob剪不好容易顯臉圓，反之長度落於鎖骨上的低層次長Bob，只要透過長瀏海的弧度修飾，稍微在髮尾帶一點外翹捲度延伸肩頸線條，臉型自然會修長猶如巴掌大。

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3. 鎖骨梨花燙

溫柔女孩注意了！想剪去沉重長髮，卻又不想讓短髮展露自己的五官破綻嗎？許多日本女孩都用這一招隱藏大臉！長及胸口的中長髮，透過上短下長的雙層俐落層次，巧妙修飾了臉型輪廓，搭配上流線型弧度的梨花氣墊燙髮，支撐了髮根的蓬鬆度，也讓臉型溫柔有女人味。

4. 微捲日系短髮

想剪短髮也別擔心！修飾大臉的好方法，就是為短髮增加層次與捲度！延伸紅了好幾季的日系短髮造型，這款微卷短髮，特別在雙頰兩側順修出貼合臉型的輪廓與短層次，搭配上法式空氣瀏海的加分，讓你從背影、側面各個角度看皆零死角。

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5. 俐落極短髮+長瀏海

雖然說對於大臉女孩來說，直髮造型有些冒險，但若妳對於自己的下顎線條有點自信，只不過骨骼輪廓比較寬、圓，那麼則很推薦試試這款！修剪至耳上的服貼極短髮，特別加強了後腦杓頭型的修飾，搭配上長及眉下的大片狗啃齊瀏海，臉型瞬間小一半！

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