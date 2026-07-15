2026夏日彩妝｜跟森繪梨佳學4大日系妝容趨勢　打造光影透明感

說到日本女性最憧憬的容貌，絕對少不了「森繪梨佳」的名字。她那標誌性的舒服、溫柔顏值，不僅散發出令人心動的透明感，更讓她成為各大日系美妝雜誌的御用指標。在日本美妝圈，更有著「只要是繪梨佳畫過的妝，就是當季流行」的說法。



2026年的夏天，日系妝容回歸了更純粹的「情緒表達」與「質地層次」。今天我們就從森繪梨佳最新的雜誌照中，為妳拆解今年夏天必須掌握的四大彩妝關鍵字。

2026夏妝四大關鍵字（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2026夏天日系妝容4大關鍵字（IG@official_mori_erika；01製圖）

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1. 純慾系的氛圍定調：大面積「眼下渲染」的情緒化頰彩

利用腮紅位置的微調，打造出如少女般羞澀且充滿透明感的紅暈。



在第一張照片中，森繪梨佳展現了今年最火紅的「情緒化妝容」。不同於以往只在蘋果肌打圓，這次將粉色頰彩大面積地從眼下延伸至臉緣，並與唇色呼應，營造出一種彷彿剛沐浴後或被陽光親吻過的自然血色。這種畫法能有效縮短中庭距離，讓臉型看起來更澎潤、更顯嫩。

2. 夏日陽光的輕吻：溫暖「南瓜橙調」與濕潤水光底妝

捨棄厚重遮瑕，改以充滿活力的暖橘色系點亮五官。



第二張照片示範了最適合夏日戶外活動的陽光妝感。重點在於透出自然膚質的「濕潤感底妝」，搭配低飽和度的南瓜色眼影與腮紅。這種同色系的妝容技巧，能讓五官在視覺上更趨柔和，展現出森繪梨佳那種令人感到舒服、無侵略性的溫柔氣息。

3. 優雅的復古質感：精緻「柔霧眼妝」與立體感細節

透過細膩的明暗層次，在簡約中堆疊出大人感的優雅深度。



第三張近距離特寫照中，我們看到了日系妝容對「質地」的考究。眼妝使用了細緻的柔霧大地色系，強調深邃感而非濃艷線條。搭配帶有琉光感的焦糖紅棕唇彩，不僅襯托出膚色的雪白，更在輕盈的夏日氛圍中注入了一抹洗鍊的高級感。

4. 女孩的甜酷進化：冷調「玫粉色」與率性單寧的碰撞

利用冷色調彩妝與丹寧服飾的反差，詮釋甜美與個性兼具的夏日造型。



最後一張照片展現了更具個性的一面。森繪梨佳畫上了偏冷調的玫粉色頰彩與唇膏，與帥氣的丹寧外套形成強烈對比。這種「甜酷平衡」是2026年日本女孩非常推崇的穿搭妝容邏輯，利用冷粉色帶出的透明感，即便在炎熱夏日也能給人一種視覺降溫的清爽感。

妝容不只是修飾，更是展現「舒服與溫柔」的生活態度

森繪梨佳的妝容之所以受歡迎，是因為她從不刻意掩蓋肌膚原生之美。2026年的夏季趨勢告訴我們，只要掌握好「透明感」與「色彩情緒」的比例，妳也能像繪梨佳一樣，在不經意間散發出動人的靈魂。這個夏天，不妨挑選一項妳最心動的趨勢進行嘗試，讓彩妝成為妳展現個人魅力的最佳配件吧！

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