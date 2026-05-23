黑眼圈/淚溝越遮越厚？化妝師教重點遮瑕：忌單靠粉底一筆過塗抹

法式美妝的精髓，在於那份「不經意的優雅」。看似不施脂粉，實則將無瑕藏於細節中，以局部修飾代替全臉厚重粉底。對不少化妝新手而言，遮瑕是最有挫敗感的一環，稍有不慎便會越遮越厚，甚至出現乾紋與浮粉。「01女生」特別邀請到化妝師Stephie，為大家分享實用的遮瑕技巧，由眼圈處理、分區瑕疵修正到工具運用，輕鬆打造原生感底妝。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品種類、著色度、持妝度推薦程度與價錢等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

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「逆向定妝」告別眼底卡粉顯紋

眼周肌膚是全臉最薄、最容易產生細紋的地方，化妝盲點往往是塗得太厚。Stephie建議遮瑕膏的用量必須輕薄。上妝時，先取少量遮瑕產品在手背上輕輕印開，點在黑眼圈最深色位置。

至於近眼睫毛邊緣和眼尾等容易藏有紋理的地方，份量應減至最少，輕輕帶過便可。完成後，用少量碎粉由眼尾到眼頭位置逆向輕印，能讓碎粉更完美地填補紋理。

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不同瑕疵的分區處理

針對面部不同的瑕疵如泛紅、痘印或深色色斑，切忌單靠大量粉底液一筆抹去，反而先分析面上最大的色素問題，採取分區處理的策略。大面積泛紅位置，可用偏綠色的調色底霜局部修正，再用粉底液均勻全面顏色。

而痘印可用接近自然膚色遮瑕膏，切忌過白色號，由突起的中心點開始遮瑕，中間位置不要推開，再輕輕將邊緣位置印開。

面對深色色斑，可先用蜜桃色或三文魚色進行局部調色，淡化底色後，再疊加接近膚色的遮瑕膏以輕印方式掩蓋。

化妝掃輔助上妝增加貼服度

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不少遮瑕產品都附設方便的掃頭設計，Stephie提醒新手切忌直接「一筆過」塗抹上面，容易因份量過多，導致遮瑕範圍越印越大。

正確做法是將產品先沾取在手背上，再用附帶的掃頭印在需要遮瑕的位置，亦可用手指指腹沾取適量遮瑕膏，利用體溫將產品與肌膚融合，再用掃頭以點印手法將邊緣暈染開，打造無痕妝效。

自然融入膚色才是最高境界

要確保遮瑕後的色塊不會留有痕跡，色號的選擇與邊緣的處理便是成敗關鍵。在遮蓋泛紅、痘印或色斑時，切勿選擇比過白色號，越接近原本膚色，效果便越自然，過白反而會令瑕疵更加突出。

相反，眼底凹陷或淚溝位置，則可挑選比膚色淺一整度的遮瑕產品，利用光線折射令凹陷處變得飽滿。最重要一點是，所有瑕疵的中心點都不要用掃推開，保持其遮瑕度，只需要用化妝掃將邊緣印鬆，再全面用碎粉定妝，便能創造出清透的法式祼妝感。

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專家簡介



Stephie 擁有逾十年頂級國際美妝品牌資深經驗，曾參與國際品牌發佈會、品牌廣告及電影金像獎等項目。現為獨立化妝師，專注於時尚與商業創作、影視作品造型、藝人化妝造型、品牌廣告、個人形象及新娘化妝等領域。