夏日底妝愈控愈油？醫揭正確化妝順序：先補水後控油解決溶妝困擾

夏日悶熱讓不少人飽受出油困擾，許多人第一反應便是更換控油粉底，卻發現底妝越擦越厚、毛孔越堵越嚴重。台灣新竹竹北芳療醫美吳易儒醫師整理四項夏日底妝正確觀念，指出出油問題根源不在粉底，而在於日常保養方式。



吳易儒醫師指出，控油粉底的效果僅能維持表面數小時，無法解決皮膚持續出油的根本問題。她說明，皮膚大量出油的主因是缺水，水分不足時油脂腺會大量分泌油脂作為補償，夏天悶熱加速水分蒸發，若保濕步驟不足，出油情況只會更加失控。她在社群平台強調，油肌保養的正確順序應為「先補水、後控油」，順序不能搞反。

油肌保養的正確順序（Facebook@芳療醫師吳易儒）

在粉底質地選擇上，吳易儒醫師提醒，市面上許多標榜「油肌專用」的粉底，為達到遮瑕與持妝效果，往往添加大量矽靈與厚重成膜劑，在悶熱夏天反而容易封堵毛孔，導致油脂無法正常代謝、角質堆積，進而引發粉刺與痘痘。

吳易儒醫師建議夏日底妝優先選擇水感輕薄質地，如水粉底或氣墊，並選用標示「非粉刺性配方（Non-comedogenic）」、含水楊酸、茶樹或菸鹼醯胺等溫和調理成分的產品，並將透氣性列為第一優先，而非追求最高遮瑕力。

吳易儒醫師也針對妝前步驟提出提醒，許多人直接跳過妝前程序就上粉底，導致中午前便浮油垮妝。她說明正確的夏日上妝順序應為：

輕薄保濕乳

防曬或妝前乳

再上粉底



其中妝前乳應選擇控油毛孔隱形款，能在皮膚表面形成隔離層，提升粉底服貼度，同時減緩油脂滲透粉底的速度，是夏天持妝的關鍵步驟。

針對補妝習慣，吳易儒醫師指出，許多人出油後習慣猛按吸油面紙再補粉，這個動作會讓粉底一層疊一層，使底妝越來越厚重，毛孔負擔也隨之加重。她建議改以定妝噴霧補水搭配局部蜜粉控油的方式進行補妝，才能維持底妝輕薄且持久的效果。

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