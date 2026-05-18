營造如陽光吻過的自然紅暈！化妝師分享法式胭脂上妝技巧、選色

【法式妝容｜胭脂】在法式妝容中的胭脂運用上，講求宛如天生的原生紅潤感。想要貫徹「毫不費力的優雅」的法式風格，都會想在化腮紅時，下手要輕，要營造如肌膚透出般自然紅潤。這次邀請到專業化妝師 HayLi，分享法式妝容中的胭脂精髓與技巧，以及如何挑選胭脂。



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「Sun-kissed」胭脂選色（freepik）

「Sun-kissed」胭脂選色

想要營造如在法國巴黎街頭曬太陽後的自然紅暈感，HayLi指秘訣在於胭脂選色及質地，再配合無邊界暈染手法。在胭脂選色上，她提到法式胭脂更傾向選擇帶有溫暖底調的顏色，才能完美融入肌膚，並帶出「Sun-kissed」效果。

1. 白皙至自然膚色：首選杏色（Apricot）或蜜桃奶茶色，能溫柔地提亮氣色。

2. 健康或小麥膚色：選擇暖橘色（Terracotta）或肉桂棕色，能營造出極具健康活力的日曬感。

拋棄刷具 以手指溫度暈染液體胭脂或胭脂膏（freepik）

拋棄刷具 以手指溫度暈染液體胭脂或胭脂膏

比起高顯色度的粉狀胭脂，於法式妝容中更傾向於液體或膏狀的化妝品，這樣更輕易打造出如同肌膚底層透出來的光澤感。尤其液體胭脂或胭脂膏，可與底妝融合，以營造隨性慵懶的法式氛圍。此外，上妝手法亦建議以手指沾取胭脂，這樣手指溫度可讓胭脂與肌膚及底妝更好的融合，化出自然紅暈感。

手指上妝法：

重點1. 用中指與無名指腹沾取胭脂膏，先在手背上拍勻。

重點2. 藉由手指的體溫，以輕拍、點壓的方式上臉。

重點3. 溫度會讓膏體化為肌膚一部分，完全摸不出粉感，彷彿紅暈是從皮膚底層透出來的。

法式「W型」橫向日曬妝

想要特別一點，而且有一點化妝基礎，可以試試法式「W型」橫向日曬妝。這是法式慵懶妝的標誌性畫法，能瞬間增加隨性的氛圍。

步驟1. 從右側臉頰最高點開始，橫向輕拍經過鼻樑，一直延伸到左側臉頰，形成一個連貫的「W」字型。

步驟2. 餘粉微微帶到下巴尖端與額頭兩側，模擬陽光自然灑落的部位。

步驟3. 無邊界處理：最後必須使用微濕的美妝蛋邊緣，在胭脂與底妝交界處反覆拍，直至完全看不見色塊邊緣。

法式「W型」橫向日曬妝（IG@m.by__sana）

化妝師簡介

Hay Li｜資深化妝師

Instagram 擁有 15 年新娘及舞台化妝履歷。以『乾淨底妝』為核心美學，擅長運用細膩筆觸展現女性的優雅神韻，是追求高級感妝容的專業首選。