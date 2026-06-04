胭脂妝容趨勢｜張員瑛、今田美櫻示範「腮紅上移」妝　附6類產品

在追尋美的過程中，妝容的趨勢也持續轉變，而2026年最明顯的關鍵字，就是「頰彩（胭脂／腮紅）回歸」。不只是點綴，而是直接成為整體妝容的核心。透過顏色位置的調整與質地堆疊，讓臉部看起來更年輕、更有精神，也讓整體輪廓自然集中。



觀察韓國代表女星張員瑛，她的妝容幾乎都以高位置頰彩為主，從蘋果肌延伸至顴骨上方，打造出自然澎潤的臉部線條；而日本新生代女星今田美櫻，則透過柔和暈染的頰彩，營造透明感與無害氣質。兩者共通點，就是「頰彩畫得更高、更輕盈」。

這樣的妝容邏輯，透過色彩集中臉部高點，讓視覺重心上移，不需要複雜技巧，就能打造出更顯年輕的整體狀態。對於熟齡族群來說，更是提升氣色與精神感的重要關鍵！

2026胭脂妝趨勢，附6類產品（01製圖；IG@for_everyoung10）

張員瑛、今田美櫻示範2026流行胭脂妝容趨勢「腮紅上移」妝，附6類相關產品（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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一支完成全臉！打造現在最紅「雲霧感上頰彩」

Sisley唇頰慕斯和精華亮采盤

①雲朵唇頰慕斯

Sisley 這次以「法式甜點妝容」為靈感，真正把頰彩拉到妝容核心位置。不同於傳統腮紅只是單點上色，Sisley強調的是「從唇到頰、從氣色到輪廓」的一體化妝容邏輯。

其中最關鍵的，就是「雲朵唇頰慕斯」。這款產品不只是唇彩，而是一支可以完成「唇＋頰＋眼」的多功能彩妝。空氣慕斯質地在指腹推開時，會快速轉化為輕盈柔霧感，幾乎與底妝融合，不會有粉感堆積問題，對新手來說也非常好掌控。

在頰彩使用上，只需將少量點在雙頰中央偏高位置，往顴骨上方輕拍暈開，就能打造現在最流行的「上頰彩」。這種畫法不僅讓氣色自然透出，還能讓臉部看起來更集中、更有提亮效果。

更特別的是，它同時也能作為「春日系修容」使用，輕刷在顴骨下方或髮際線邊緣，可以柔化輪廓邊界，讓臉型看起來更立體卻不生硬。等於一支產品就能完成氣色、立體與整體調色。

色選設計也很精準，太妃糖慕斯適合打造自然輪廓與日常妝感；粉玫瑰慕斯則是最適合日系透明感妝容的氣色關鍵；覆盆子慕斯則能加強妝容層次，讓整體更有存在感。

Sisley雲朵唇頰慕斯，6ml，$450



②花漾植物精華亮采盤

而想要讓頰彩更精緻，關鍵就在「光澤堆疊」。同系列的「花漾植物精華亮采盤」，主打無底色光澤，能自然疊加在頰彩之上，不會破壞原本的色調。

在頰彩完成後，輕掃在蘋果肌上方與太陽穴位置，可以讓雙頰呈現更澎潤的立體光感，同時讓臉型線條更流暢。這種「頰彩＋光澤」的搭配，也是現在韓星妝容中非常重要的一步。細緻粉體帶來的不是強烈閃光，而是像肌膚自然反射的柔光，讓整體妝容看起來更高級、更有層次。

Sisley花漾植物精華亮采盤，12g



日常最百搭！一刷完成氣色與立體感

NARS PETAL PLAY胭脂

NARS 今年「妝點花漾系列」以花卉為靈感，將頰彩設計得更貼近日常使用需求。其中「PETAL PLAY腮紅」依舊是最值得入手的經典單品。

#928 AMUSED珊瑚色與#906 LOVES ME NOT緞面柔粉色，從自然氣色到微立體修飾都能完成。粉體細緻服貼，上臉後不易與底妝產生色塊感，非常適合用來打造現在流行的「高位頰彩」。

NARS PETAL PLAY胭脂#906、928，4.8g，$330



光影頰彩進階版！打造「陽光親吻感」立體輪廓

DIOR迪奧恆久貼肌系列

Dior 2026夏季彩妝限量系列，將頰彩與光影推向更高層次。以南法陽光為靈感，透過暖金與蜜桃色調，讓頰彩不只是顏色，而是整體光影的一部分。

「恆久貼肌修容粉餅」#032蜜桃棕融合多種色調，可同時作為腮紅與修容使用；而「光影液」#630幻彩金則為雙頰增添細緻光澤，打造自然立體的光感輪廓。

①DIOR恆久貼肌修容粉餅#032，6g

②DIOR恆久貼肌粉餅#003，8g

③DIOR恆久貼肌亮采光影液#630，4.8g，$410



為什麼2026一定要畫「頰彩」？

頰彩之所以成為今年關鍵，在於它同時結合「氣色」與「輪廓」。透過位置與光影搭配，就能讓整體妝容看起來更有精神，也更顯年輕。從韓星到日系女生，再到各大品牌新品設計，都在讓頰彩上位，成為2026最不能忽略的妝容核心。

同場加映：aespa Winter個性腮紅妝5重點教學 附5款胭脂推薦化出同款妝容（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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