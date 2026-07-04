自己洗完頭隔天就油？專業美髮師親揭清潔正確方式　附3款洗頭水

洗頭看似日常小事，其實藏著不少學問，從正確洗頭方式、洗頭步驟、洗頭頻率、洗頭按摩頭皮，到洗髮精（洗頭水）怎麼選、便宜洗髮精推薦、頭皮出油原因，都是網友長年搜尋的熱門關鍵字。不少人都有同樣困擾，明明每天洗頭、頭皮也有按摩，卻還是出現洗完頭隔天就油的狀況，讓人不禁懷疑是不是體質或產品出了問題。



近日Threads上就有一名網友發文抱怨：「為何洗完頭隔天就油？」沒想到貼文曝光後，竟意外釣出一名專業美髮師親自現身解答，掀起一波關於正確洗頭與頭皮保養的熱烈討論。

洗頭正確方式，附3款洗髮精（01製圖；AI生成圖）

專業美髮師親自現身解答「為何洗完頭隔天就油？」，附正確洗頭方法和3款洗髮精（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Threads網友發文抱怨：「為何自己洗頭隔天就油？」

近日Threads上一名網友發文抱怨，為什麼在美髮店洗頭可以香上三天，自己每天在家洗頭卻怎麼都不行，「洗兩遍、搓超用力、超過五分鐘，手都洗到超酸，結果隔天一搓頭皮聞起來還是有油味」，真實又崩潰的描述瞬間引發大量共鳴，不少人直呼這根本就是自己的日常。

貼文曝光後，一名專業美髮師也現身討論串親自解惑，指出關鍵並不在「洗多久或洗多用力」，而是在洗頭方式是否正確。她表示，專業洗頭時不會直接把洗髮精擠在頭皮上起泡，而是先在手心或髮尾將洗髮精充分搓出泡沫，再把泡沫均勻帶到頭皮與整頭髮絲，這樣能清潔得更平均，也能降低洗髮精殘留的風險；沖水時更會反覆確認是否完全洗淨，避免泡沫卡在頭皮，這正是為什麼在美髮店洗完頭，清爽與香味能維持好幾天的原因。

以下也來推薦2026年必備洗髮產品清單！選對適合自己髮質的產品，再搭配正確的洗髮方式，不僅能有效清潔頭皮、改善油膩與頭皮屑問題，還能強化髮絲健康，讓頭髮蓬鬆有光澤，洗出專業沙龍級的質感。

2026洗髮精推薦

1. AROMASE艾瑪絲－森系列舒敏平衡洗髮精

AROMASE艾瑪絲「森系列舒敏平衡洗髮精」採用胺基酸界面活性劑，搭配「專利」地衣萃取及山葵萃取，舒緩乾敏不適，多重維他命配方同步滋養，溫和洗淨不過度。今年，AROMASE艾瑪絲推出2026節慶限定「根本療癒自然煥新禮盒」，集結旗下四大明星商品，讓消費者在家就能享受沙龍級頭皮SPA體驗！

AROMASE艾瑪絲－森系列舒敏平衡洗髮精，400ml，NTD522



2. LUSH－山葵洗髮露

LUSH「山葵洗髮露」蘊含新鮮辣根、咖啡因粉與薄荷醇，可活絡頭皮，玫瑰、梔子花及西西里檸檬精油交織出淡雅清香，令人心曠神怡。更因添加海鹽幫助頭髮增加豐盈感，搭配初榨橄欖油以助於強化滋養髮根。

LUSH－山葵洗髮露，290g，NTD1,250



3. SACHAJUAN－極淨平衡洗髮露

SACHAJUAN極淨平衡洗潤系列選用業界公認溫和且高效的抗屑活性成分「羥吡酮（PiroctoneOlamine）」，能精準抑制馬拉色菌增生，同時維持頭皮微生態平衡，有效舒緩敏感搔癢，改善頭皮屑與頭皮異味問題，適合每日洗護使用。

配方結合SACHAJUAN持續專研的AlgaeBioscience海藻生物科技，在深層清潔的同時強化頭皮健康屏障，讓洗髮不再只是單純清潔，而是養成健康髮質的關鍵一步。此系列特別推薦給長期使用造型品、容易有殘留困擾的人，以及油性或敏感性頭皮族群，能溫和帶走多餘油脂、造型品殘留與環境汙染，預防毛孔阻塞，讓頭皮與髮絲恢復輕盈清爽。無硫酸鹽的溫和高效配方，不僅適合日常使用，也能在需要深層淨化時提供煥然一新的潔淨體驗，為後續造型與護理打下理想基礎。

SACHAJUAN－極淨平衡洗髮露，250ml，NTD1,150



洗頭不只是單純的清潔動作，選對洗髮產品、掌握正確洗髮技巧，才能真正照顧頭皮與髮絲健康。無論是日常護理還是深層淨化，養成良好的洗髮習慣，都能讓頭髮保持清爽、蓬鬆有光澤，散發自然健康的魅力。

同場加映：護髮｜為何頭髮毛躁扁塌出油？拆解3大NG習慣 洗頭後忌大力搓揉（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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