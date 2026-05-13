頭髮愈洗愈油？醫揭過度清潔形成惡性循環　女性更年期前後最嚴重

撰文：中天新聞網
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頭皮出油的成因遠比多數人想像的複雜，皮脂腺過度分泌、荷爾蒙失調與飲食習慣都可能是關鍵。台灣DCDC生髮診所台中院區柯博桓院長指出，用錯方法不僅無法改善，反而會加速出油、惡化頭皮環境。

柯博桓院長說明，許多人以為勤洗頭就能解決出油問題，但過度清洗反而會讓頭皮誤判油脂不足，啟動補償機制加速分泌，形成越洗越油的惡性循環。

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荷爾蒙的波動對頭皮出油同樣有直接影響。柯博桓院長指出，無論男女，體內雄性激素偏高都會使出油量上升；女性在生理期前後、壓力大或睡眠不足時，荷爾蒙波動尤為明顯。青春期、產後及更年期前後，是荷爾蒙最不穩定的階段，頭皮出油問題也往往在這些時期最為嚴重。

飲食結構同樣不可忽視。柯博桓院長說明，高糖、高油、高GI飲食會刺激胰島素大量分泌，間接促使皮脂腺過度運作；早餐一杯奶茶搭配麵包，中午頭皮便可能開始浮油，兩者存在直接關聯。乳製品攝取過多，也可能使部分人的皮脂分泌更加旺盛。

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日常習慣中幾個常被忽略的細節，同樣在加劇出油問題。柯博桓院長提醒：

1. 洗頭水溫過高會刺激皮脂腺分泌更多油脂，建議改用接近體溫的微溫水
2. 頭皮未吹乾便出門或入睡，潮濕悶熱的環境會讓皮脂腺更活躍
3. 熬夜與高壓狀態會使皮質醇飆升
4. 頻繁以手觸碰頭髮，也會將油脂與細菌帶入頭皮，使頭皮環境持續惡化

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