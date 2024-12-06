乾洗髮可以長期取代洗頭嗎？醫生曝易致頭皮發炎　教正確使用方法

香港氣候潮濕，流汗以後容易頭皮出油、頭髮扁塌，讓人看起來無精打采，即使每天洗頭還是很難維持一整天的乾爽與蓬鬆！



近年來，乾洗髮（Dry Shampoo）、蓬蓬粉等急救類髮品興起，在台灣社群平台PTT、Dcard的美妝版中獲得高度關注，除了是許多女生外出時的必備物品，也是懷孕媽媽們產後坐月子的應急神器，但乾洗髮可以長期使用嗎？如何使用效果最佳？台灣衛生福利部食品藥物管理署在《藥物食品安全週報》給出解答。

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乾洗髮僅能暫時清潔 醫提醒勿過度依賴

許多人會在頭髮稍微出油、需要增加髮量感的時候使用乾洗髮，讓髮型看起來更清爽。對此，台灣皮膚科醫學會陳冠伃醫生說明，乾洗髮主要是以澱粉類物質（如玉米澱粉或米澱粉）吸附頭髮和頭皮上過多的油脂和污垢，使頭髮看起來更為蓬鬆和乾爽。

他強調，這些成分並不能真正去除頭皮上的油脂和污垢，僅是透過物理吸附皮脂的方式，讓頭髮看起來不那麼油膩，不能從根本上清潔頭髮和頭皮。

另外，陳冠伃醫生認為乾洗髮只是一種應急的清潔方式，無法改善油性髮質或頭皮狀況，若過度依賴乾洗髮，忽略用清水和洗髮精來清潔頭皮，很可能導致乾洗髮的粉末長期堆積在頭皮上，造成頭皮刺激、發炎，甚至產生掉髮問題。

對於部分產婦在坐月子期間使用乾洗髮作為洗頭的替代方案，幫助維持頭髮清爽、無異味，皮膚科邱品齊醫生表示，乾洗髮產品在特定情況下的確有其方便之處，但不建議過度使用。

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乾洗髮產品避免長期停留頭皮 醫曝：應在當天或次日徹底清洗

若想充分發揮乾洗髮的功效並避免對頭皮和頭髮造成負擔，陳冠伃醫生表示，除了在選購乾洗髮產品時留意標示和成分、避免過量使用外，正確的使用方法也至關重要。建議使用前先將產品搖勻，保持適當距離（一般建議15-25公分）噴灑在頭皮和髮根處，然後用手指輕輕按摩，使其充分吸收油脂，最後用梳子梳去多餘的粉末。

另外，台灣食藥署也提醒，乾洗髮並不能取代常規洗頭程序，不應該讓產品長時間停留在頭髮上，甚至過夜。臨時使用乾洗髮產品後，應該在當天或次日徹底清洗頭髮，才能避免粉末殘留、造成頭皮毛囊堵塞或發炎。

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