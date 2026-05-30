護髮｜早上梳頭竟會加速脫髮？醫揭4大傷髮壞習慣　教你正確護髮

頭髮變細、容易斷裂，不一定是年齡增長的必然結果。



台灣DCDC生髮診所台中院區院長柯博桓指出，梳頭時機、吹乾方式、清潔頻率與髮型選擇，都可能在無形中損傷髮質，甚至加速掉髮。

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許多人早上起床後習慣直接拿梳子整理頭髮，但柯博桓院長在社群平台說明，頭髮在睡眠過程中因持續摩擦，毛鱗片會處於開啟狀態，此時若強行梳理，等同於直接撕裂髮絲。他建議起床後應先以手輕輕整理，再使用寬齒梳從髮尾往上梳開，減少對髮絲的物理傷害。

洗頭後的吹乾習慣同樣影響髮質甚鉅。柯博桓院長表示，高溫吹風會破壞頭髮的蛋白質結構，使髮絲逐漸失去韌性與光澤。他建議應先以毛巾輕壓方式吸去多餘水分，再以中低溫、距離頭髮約20公分的方式吹乾，避免長時間高溫直吹同一區域。

頭皮清潔的頻率與產品選擇，也是柯博桓院長特別點出的問題。他說明，過度清潔或使用清潔力過強的洗髮產品，會將頭皮原有的天然皮脂一併帶走，導致頭皮乾燥、毛囊結構變脆弱，反而使掉髮情形更加嚴重，清潔習慣需依個人頭皮狀況調整。

長期綁緊馬尾或辮子，是柯博桓院長特別提出警示的一項習慣。他說明，髮根若持續承受拉力，會逐漸損傷毛囊結構，使該區域頭髮越來越稀疏，醫學上稱為「牽引性禿髮」。他強調，此類禿髮在情況嚴重時可能造成永久性毛囊損傷，一旦形成將難以逆轉。柯博桓表示，改善髮質需同步調整日常習慣並補充足夠營養，才能從根本改善髮況。

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