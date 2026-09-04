換季頭皮搔癢還脫髮？4個頭髮養護關鍵助強健髮絲　附3款養髮精華

夏季高溫濕熱跨入秋冬轉換乾燥敏感，頻繁的出汗與清潔導致頭皮油脂失衡、敏感搔癢，連帶引發落髮、塌髮與髮根無力等問題，成為現代人的共同困擾。



這時候頭皮的養護很重要，顧好頭皮就是顧好髮根，幫助強健髮絲，養出一頭美麗秀髮。

4個頭髮養護關鍵，附3款養髮精華（01製圖；AI生成圖）

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1. 最佳使用時機是在洗髮後

洗髮玩頭皮擦至半乾時，此時毛孔乾淨、吸收力最好。若是日間或未洗髮也可用，但要確保頭皮無過多油垢。

2. 分線塗抹確保均勻

將頭髮分成幾個區域（中分線、左右側、後腦勺），逐一分線後，把精華直接滴在頭皮上。不需要大量，點狀塗抹再均勻推開即可。

3. 搭配指腹按摩吸收

用指腹輕輕按摩頭皮2-3分鐘，促進血液循環，加強吸收。可用由前額往後腦的方向，像推鬆頭皮的感覺。

4. 持續使用才有用

養髮是長期工程，通常需要2-3個月以上才能看到髮量、落髮改善的變化。

①Abysse豐盈髮秘精華

添加韓國專利積雪草外泌體，幫助鞏固髮根，融合人蔘、牛蒡根、水解大豆蛋白、葡萄糖酸鋅與維他命B3等黃金比例成分，補充毛囊關鍵營養，強健髮絲結構。

Abysse豐盈髮秘精華，50ml，NTD1,380



②AVEDA蘊活煥欣豐盈菁華

富含薑黃、人蔘等醫療實證養髮成分，專為日常養護所設計的清爽質地，使用後髮絲依然乾淨蓬鬆，不會黏膩扁塌影響髮型。

AVEDA蘊活煥欣豐盈菁華，150ml，NTD3,000



③L'OCCITANE草本豐蘊養髮精華

雙層質地蘊含迷迭香精華油，幫助活絡頭皮、煥活髮絲，加乘西洋菜萃取，使秀髮豐盈、強韌新生，並以甘草萃取舒緩頭皮。

L'OCCITANE草本豐蘊養髮精華，50ml，NTD1,480



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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】