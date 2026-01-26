Jessica鄭秀妍護髮秘訣公開　4招養出光澤髮　醫揭3大掉髮元兇

韓流大勢女神Jessica鄭秀妍不只外型吸睛，她的大波浪捲髮更是粉絲心中的女神象徵。



這次代言愛爾麗DR.SCALP，她自爆：「累的時候也會懶得洗頭！」甚至笑說隔天髮質還可能更好，女神居然發懶也能美美的？這次護髮秘訣通通公開，教你輕鬆養出女神光澤髮。

Jessica鄭秀妍護髮秘訣公開（01製圖）

Jessica鄭秀妍護髮秘訣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

1. 仔細清潔頭髮

Jessica說，她每天大概會花20分鐘洗頭，除了洗乾淨，還會順便做頭皮保養。她覺得頭皮的養護就像臉部肌膚保養一樣重要，不只洗掉油脂跟髒污，還能讓後續護髮產品吸收更好。她也提醒，洗頭不要急，慢慢按摩頭皮，比單純搓洗更有效。

但Jessica也不諱言地說到：

「真的，有時候工作太累，回家沒洗頭就直接睡！這樣子，隔天髮質好像會更好，我想大部分的女生應該都可以理解！」

真沒想到女神也和大家一樣，都會有想偷懶的一刻，太真實且可愛了，但還是要提醒大家這種情況只能偶爾發生唷~

2. 頭皮按摩+精華

除了洗頭，Jessica每天也會搭配頭皮按摩和精華液，她說這不只能促進血液循環，還能讓髮根更健康、有光澤。平常她會用指腹輕輕按摩整個頭皮，搭配精華液，一邊按一邊放鬆心情。

3. 紓壓

Jessica也透露，護髮不只靠產品，心情好頭髮才會亮。她常打電話給朋友聊聊天、吐吐壓力，或者做些讓自己開心的事。她認為，壓力大、睡不好，頭髮也會出現小問題，所以紓壓其實也是養髮的一部分。快樂的心情，比什麼護髮品都有效！

4. 頭髮一定要吹乾

Jessica提醒，不管多累，洗完頭後一定要吹乾，她強調濕髮睡覺容易出狀況，甚至可能長出異味。她會用低溫吹風慢慢吹乾，最後再用手指整理捲度，讓大波浪捲髮蓬鬆又有光澤。

醫師點名「3種常見掉髮類型」

台灣愛爾麗診所廖耕賢醫師分享，現代人掉髮主要分3種：

壓力型掉髮（睡不好或飲食失調）

雄性禿（遺傳＋DHT影響）

以及產後掉髮（荷爾蒙急劇變化）



他提醒，想改善掉髮一定要先找出原因，再做對症護理，而不是盲目換洗髮精或追流行產品，才能真正養出健康髮。

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】