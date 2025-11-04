初秋易脫髮！醫生授護髮+預防方法　「非疤痕性掉髮」不用擔心

頭髮掉不停，已經成為不少人心中的隱形焦慮。有人擔心髮際線後退，有人困惑該用什麼洗髮精養髮，也有人抱怨壓力大、睡眠不足導致髮量直線下滑。這些討論在網路上持續發酵，甚至在初秋時分更是熱度飆升。



《網路溫度計DailyView》觀察近一年網路輿情，整理出掉髮熱門關鍵字與焦點。研究證實，秋天確實是掉髮的高峰期，和頭髮的生長週期變化有關。接下來，就帶你看看數據怎麼說，醫師又提醒了哪些日常保養重點。

掉髮困擾近一年聲量超過21萬筆

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，近一年（2024/08/12～2025/08/11）「掉髮困擾」網路聲量，相關討論達213,305筆。近一年熱門關鍵字包含「休止期、毛囊、脫髮、落髮、洗髮、養髮、雄性禿、頭皮、髮際線、稀疏、髮質」等。

這些關鍵字顯示，民眾對掉髮的關注聚焦在三大面向：

生理週期與健康機制：如「休止期」、「毛囊」，代表不少人已意識到掉髮與頭髮生長週期及毛囊健康息息相關。

外觀變化與心理影響：如「脫髮」、「落髮」、「稀疏」、「髮際線」，反映髮量減少對外貌與自信的衝擊。

日常護理與防治方式：如「洗髮」、「養髮」、「髮質」、「頭皮」，顯示大眾積極尋找保養與改善方法，而「雄性禿」則涉及特定掉髮類型與治療需求。



現在談到掉髮，已經不只是健康問題，還包含日常保養和外貌管理，顯示大家對頭髮健康的重視越來越高。

初秋為什麼掉髮特別明顯？研究這樣說

不少人發現，每到秋天洗頭或起床時，掉髮量特別多，這並不是錯覺。瑞士蘇黎世大學醫院皮膚科曾追蹤823名健康女性長達6年（Kunz et al., 2009），結果發現7月時有最多頭髮進入休止期，而在大約3個月後的9至10月，掉髮量就會明顯增加。

更早之前的另一項研究（Courtois et al., 1996）則觀察10名男性長達8至14年，結果也顯示夏末到初秋是休止期比例最高的時段，之後掉髮會跟著變多。研究團隊認為，這可能與日照時間變短、季節變化帶來的生理反應有關，證明人類和動物一樣，也存在季節性的毛髮週期。

雖然初秋掉髮看起來觸目驚心，但並非不可逆。台灣萬芳醫院皮膚科醫師沈孟暵補充，掉髮問題看似簡單，其實學問很深。不過大多屬於「非疤痕性掉髮」，毛囊結構依然完好，只是暫時停止生長。經過治療或調整後，毛囊仍具有再生能力。

男性掉髮困擾多 台灣醫師解析原因與影響

不過，掉髮在男女身上表現並不相同。男性最常見的就是雄性禿。沈孟暵指出，這類型落髮與遺傳及雄性荷爾蒙有關，通常從髮際線往後退、頭頂漸漸稀疏開始，隨著毛囊逐漸縮小，頭髮會愈來愈細，髮量明顯減少。

除了遺傳之外，壓力大、睡眠不足、不良飲食，也會讓毛囊提前進入休止期；慢性疾病或藥物副作用，也可能導致頭髮越來越稀疏。沈孟暵提醒，掉髮除了改變外觀，還可能影響心理狀態，許多男性因此出現焦慮、自信下滑的情況，進一步衝擊生活與社交。

面對掉髮，他建議先從生活習慣著手：規律作息、減壓、均衡飲食，適度補充蛋白質與礦物質，都是維持毛囊健康的基本功。若掉髮已經明顯影響外觀，還有藥物、育髮療程或植髮手術等醫療選項。不過他也提醒，植髮並非一勞永逸，仍需配合治療與保養，避免「前後落差」的尷尬狀況。

女性掉髮常見原因有哪些？

相比男性多見的雄性禿，女性掉髮則常因荷爾蒙變化或壓力誘發。台灣萬芳醫院皮膚科林怡慈醫師表示，在門診裡，許多女性因工作壓力大，或在產後數月荷爾蒙下降時，會突然出現大量落髮，甚至頭頂稀疏。

她解釋，頭皮約有10萬個毛囊，頭髮會在「成長期、衰退期、休止期」之間循環，每天掉髮100～150根屬於正常範圍。但若掉髮超過200根，或合併頭皮不適，就需要及早檢查。常見原因包括：休止期落髮、女性型雄性禿、圓形禿，以及因慢性疾病或毛囊受損造成的病理性落髮。其中產後落髮最典型，大多能在3～12個月內逐漸恢復。

她提醒，平日保持良好心態、避免過度染燙，並均衡補充蛋白質、鐵、鋅等營養素，有助於頭髮健康生長；若掉髮狀況惡化，應及早就醫，由皮膚科醫師診斷治療。

初秋掉髮別慌 內外調整是關鍵

從大數據觀察到臨床案例，初秋確實是掉髮更容易被放大的季節。不論男性因遺傳、女性因壓力或荷爾蒙變化，大部分掉髮屬於「非疤痕性掉髮」，毛囊仍有恢復的潛力。專家們建議，與其過度焦慮，不如從生活習慣、營養補充、壓力調整做起，若狀況嚴重則盡早就醫，透過專業治療與日常管理並行，才能真正改善髮量，安心度過換季。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年08月12日至2025年08月11日。

資料來源：大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論「掉髮困擾」相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)、作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。



【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】