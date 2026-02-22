護髮｜頭皮乾癢又掉髮？專家揭養髮液隱藏用法　三款精華告別毛躁

冬季不僅是肌膚乾燥期，也是頭皮面臨壓力的高峰期。氣溫驟降使血液循環變慢，加上乾燥空氣影響水分平衡，頭皮容易出現緊繃、乾癢、出油不均等狀況，進而造成髮根支撐力下降、髮絲變脆弱等問題，這時可以透過養髮液幫助補足流失的水分和營養。



台灣HIT髮學苑技術教育長Keddy建議，在冬季頭皮狀態不穩定的時期，可透過「養髮液」有效滋養頭皮與調理髮根，穩定頭皮油水平衡，補足流失的水分與營養。養髮液能形成保護層，減少外在環境刺激，讓頭皮維持健康循環，進而改善乾燥，讓髮根更加強韌。

建議於洗髮後、吹乾頭皮時使用養髮液，將養髮液均勻塗抹於頭皮並以指腹輕揉按摩，幫助養分吸收，早晚各使用一次，能加乘養護效果。建立固定保養習慣，從根本強化頭皮防禦力，為春夏的亮麗髮型打下健康基礎。

精選3款養髮液，讓髮根更加強韌

1. juliArt 柔敏健髮胺基酸養髮液

添加甘草次酸複合物舒緩頭皮不適，溫和調理頭皮。並以水解小麥蛋白補充頭皮水分，減緩頭皮老化。杜松精油有效抗菌、抑菌，沒藥精油提升頭皮滋潤度。維生素B3及B5形成頭皮保護膜。

1. juliArt 柔敏健髮胺基酸養髮液，115mL，NTD1,400



2. ANNAEVERYDAY 御本密活豐韌蘊髮精華液

含韓國24種養根植萃與專利SoyAct™大豆胚芽活性因子，深層調理頭皮健康狀態，強韌髮根基底。胜肽舒護因子溫和舒緩乾癢、脫屑；維生素B5與E具抗氧化特性，提升頭皮防禦，滋養髮絲增強彈性與光澤。

ANNAEVERYDAY 御本密活豐韌蘊髮精華液，80ml，NTD800



3. L’OCCITANE草本療法防掉髮頭皮護理精華

雙層精華油質地，蘊含迷迭香精華油幫助活絡頭皮、煥活髮絲，西洋菜萃取使秀髮蘊活豐盈、強韌新生，並以甘草萃取舒緩頭皮，集結3大植萃昇髮能量改善髮絲煩惱。

L’OCCITANE草本療法防掉髮頭皮護理精華，50ml，$390



