夏天底妝總是一出門就溶？4款人氣定妝產品推薦　助維持完美底妝

今年夏天據說會是最熱的一年，你做好防脫妝的準備了嗎？夏天的底妝困擾，不只是出油而已。高溫、悶熱、冷氣房乾燥、口罩摩擦，甚至下午開始臉色變得蠟黃暗沉，都是讓妝感看起來疲累又不乾淨的關鍵。



尤其現在很多女生喜歡輕透原生感底妝，一旦定妝沒做好，反而更容易浮粉、斑駁或眼下積線。比起一層層補妝，挑對定妝小物，反而更能讓你的夏日妝感維持乾淨、保證沒有脫妝尷尬面。

這4款從蜜粉到定妝噴霧，絕對是今年夏天化妝包裡最值得收的定妝神隊友。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4款定妝產品推薦（LAURA MERCIER官網；01製圖）

+ 7

1. NARS Light Reflecting™原生光幻彩蜜粉餅

NARS Light Reflecting™原生光幻彩蜜粉餅，$390



如果你是夏天一出油，臉就開始蠟黃、底妝失去透明感的人，這顆限量版「Light Reflecting™原生光幻彩蜜粉餅」真的很值得看。很多亞洲肌夏天最常遇到的不是大脫妝，而是皮脂分泌後膚色開始變混濁、底妝不再乾淨。這次以經典小白餅延伸出的星河紫色調，就是針對這種夏季暗沉感很有存在感。

低飽和紫調搭配貼近亞洲膚色的月光色概念，不會讓妝感過白，反而是刷完後膚色看起來更柔和透亮。粉體本身細緻，壓上後不容易厚重，很適合放在T字、雙頰、法令紋旁或容易凹陷的局部位置。尤其對喜歡日系柔霧肌、乾淨感底妝的人來說，它不是那種很重的修容型蜜粉，而是偏「偷偷讓臉變乾淨」的補妝型神器。外出下午補一次，妝感會更有整理感。

2. DECORTÉ黛珂 超進化水感鎖妝噴霧

DECORTÉ黛珂 超進化水感鎖妝噴霧，60ml，$210



如果你不喜歡蜜粉疊太多，怕夏天底妝一層層變厚，那定妝噴霧會是更輕盈的選擇。黛珂這款超進化水感鎖妝噴霧很適合現在流行的光澤原生肌路線，特別是乾肌、混合肌，或冷氣房待很久的人。

進化後的細緻霧感噴灑，噴上去不會像水珠停留在臉上，而是帶有比較輕柔均勻的包覆感，能在完妝後幫助妝感看起來更服貼。對於冷氣房乾燥導致底妝浮粉，或下午開始失去光澤感的人來說很實用。另一個加分點是它不像很多定妝噴霧偏乾爽路線，這款更有水潤感，妝容不容易看起來死霧。再加上淡淡綠色花香調，很有日系保養系彩妝的細膩感，很適合放包包裡當日常補噴。

3. Kose高絲 美顏定格持粧噴霧PLUS（酷涼薄荷）

Kose高絲 美顏定格持粧噴霧PLUS（酷涼薄荷），80ml



如果你是夏天一走路就爆汗、機車族、戶外活動派，或口罩戴久很容易悶出油的人，這款會是偏實戰型的定妝噴霧。比起走保濕光澤派，高絲這款更偏清爽控油型。限量酷涼薄荷版本加入更明顯的清爽膚感設計，搭配薄荷萊姆香氣，夏天使用很有降悶感。最適合中午外出、搭捷運、長時間通勤後臉開始泛油光的人。細緻微霧能均勻覆蓋肌膚，不容易破壞原本底妝，完妝後噴上，對口罩摩擦、汗水造成的妝感不均也更友善。而且它價格相對親切，很適合學生族、小資族，或第一次想入手定妝噴霧的人。尤其夏天又熱又濕，這種清爽型定妝噴霧真的很容易變成包包常駐款。

4. LAURA MERCIER 秘密亮白眼部定妝粉

LAURA MERCIER 秘密亮白眼部定妝粉，$280



很多人夏天不是全臉脫妝，而是眼下最先崩。遮瑕卡紋、黑眼圈跑出來、眼周開始乾紋堆粉，整張臉就會瞬間看起來很疲憊。這款秘密亮白眼部定妝粉，就是很典型的「細節控會愛」單品。它不是一般全臉蜜粉，而是針對眼下設計。粉體輕盈細緻，加上柔焦光感粒子與不同校色概念色選，能讓眼周視覺更乾淨，也幫助遮瑕後的妝感更服貼。像藍紫感黑眼圈、偏灰調暗沉或夏天眼周容易看起來沒精神的人，都很適合。

另外這類局部定妝蜜粉最大的優點，是不需要全臉厚壓。只要遮瑕後少量刷在眼下，就能讓眼妝與底妝銜接得更自然。除了眼下，鼻翼、嘴角、法令紋旁等容易積粉位置也很好用。對於喜歡精緻乾淨妝感的人來說，它就是那種看起來不明顯，但少了會差很多的定妝小物。

同場加映：定妝粉餅日本女生愛用6款推薦 適配乾肌、混油肌妝容細膩不暗沉（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】