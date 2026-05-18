法式妝容關鍵是接受瑕疵？化妝師掀開底妝秘密：校色、膏狀修容

【法國5月｜法式妝容】想要營造法式妝容，就要從核心認識，也就妝容的關鍵-底妝。法國女生崇尚擁抱真實的自我，與其用厚重的底妝及遮瑕膏去遮蓋每一道細紋或斑點，她們更傾向於「接受瑕疵」。這次邀請到專業化妝師 HayLi，分享如何畫出隨性卻精緻的底妝。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品種類、著色度、持妝度推薦程度與價錢等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

想知編輯部的法式妝容關鍵？即睇>>> 以4大愛用彩妝：營造毫不費力的優雅

化底妝時要注意的3大要點（freepick）

化底妝時要注意的3大要點

法式底妝的精髓從不是「完美無瑕」，而是「看起來天生皮膚就很好」。法國女生認為雀斑、微小的膚色不均都是個人特色，所以底妝關鍵在於精準局部修正與保留原生光澤。HayLi分享了在上底妝時要注意的3大要點：

1. 拋棄全臉粉底：精準「校色」與「局部遮瑕」

全臉塗抹厚重的粉底液，會瞬間抹殺皮膚的通透感。法式底妝提倡「先校色、後遮瑕」的減法原則。

2. 膚色修正

使用具有提亮或修飾功效的隔離霜（妝前乳）塗抹於面部中心。部分泛紅肌膚，如鼻翼、兩頰部位，可選用淺綠色妝前乳作修飾；暗沉暗黃肌膚，如嘴角、額頭，可選用柔紫色或蜜桃色作提亮。

3. 局部遮瑕

放棄大面積遮瑕。改用高遮瑕力的保濕遮瑕膏，只點在黑眼圈、淚溝及真正發炎的暗瘡上。同時要保留個人特色，避開面頰的雀斑或黑痣，這些正是法式慵懶感的靈魂所在。

局部定妝：打造微緞面原生肌（freepick）

局部定妝：打造微緞面原生肌

法國女生同時追求肌膚像剛塗完護膚品般的微光澤，而非完全霧面的面具感。在定妝時可以分區定妝法，選擇極細緻的透明蜜粉。只在易出油位置定妝，用小號暈染刷沾取少量蜜粉，精準刷在 T-zone（額頭、鼻翼）及下巴，抑制泛油。這樣可保留光澤，而兩頰與顴骨上方絕對不上蜜粉，保留皮膚天然的光澤。

以膏狀修容更自然（freepick）

以膏狀修容更自然

妝容的立體度，可以膏狀產品來完成，以營造出皮膚水分充足的感覺。相比於粉狀修容的顆粒感，修容膏能更完美地融入肌底。挑選帶有微灰調的棕色修容膏，順著顴骨下方凹陷處往太陽穴方向輕推。再用用手指餘粉輕點在鼻尖下方與唇峰上緣，這能利用光影製造出嘴唇微翹、鼻頭精緻的視覺效果。

化妝師簡介

Hay Li｜資深化妝師

Instagram 擁有 15 年新娘及舞台化妝履歷。以『乾淨底妝』為核心美學，擅長運用細膩筆觸展現女性的優雅神韻，是追求高級感妝容的專業首選。