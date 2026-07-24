10款去暗瘡沐浴露推薦　平衡肌膚油脂分泌　養成無瑕光滑美背

天氣逐漸炎熱，衣櫃開始換季，也讓男孩女孩們開始緊張，見光死的手腳、背部肌膚健康！



你也有著背部、胸口痘痘粉刺的困擾嗎？又或者因角質堆積，使手腳肌膚看起來暗沉又粗糙呢？想要擁有宋慧喬裸背般自信的肌膚狀態，以下這10款「抗痘沐浴乳」必須先備好！

推薦10款去暗瘡沐浴露（SAWAA官網；01製圖）

抗痘沐浴乳推薦10款（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Dr.Wu

Dr.Wu杏仁酸的調理、角質代謝效果在開架美妝界頗具口碑，延續這項招牌美容科技，品牌更視痘痘粗糙肌膚的需求為主軸，打造此款臉部、身體兩用的潔膚露。杏仁酸及水楊酸兩大成分搭配溫和補水因子，有效淨化毛孔、平衡皮脂，更可預防痘痘生成、改善毛孔粗大。

Dr.Wu 杏仁酸溫和煥膚潔膚露，200ml



2. Bioderma貝膚黛瑪

貝膚黛瑪總是很體貼敏感膚質，其中這款舒益淨沐浴露便專為粉刺、痘痘肌膚打造。採用高純度維他命B3做為基底，搭配維他命E、7倍保濕神經醯胺，技能有效舒緩乾燥，更可平衡油脂分泌，解決背痘粉刺與毛囊顆粒。

Bioderma貝膚黛瑪 舒益淨沐浴露，1L



3. Paulas Choice寶拉珍選

說起痘痘剋星，那就不能不提Paulas Choice寶拉珍選！除了當家明星水楊酸身體乳之外，這款全身沐浴洗髮精，更強化肌膚清潔、淨化、調理需求，結合溫和角質調理配方，且不含皂鹼，能有效剔除顆粒、粉刺與暗沉，更還原膚觸柔嫩感。

Paulas Choice寶拉珍選 全身沐浴洗髮精，429ml



4. SAWAA

來自台灣以簡單保養法則為養膚使命的SAWAA，這幾年也積極拓展身體肌膚保養領域！這款嶄新登場的淨膚酵母沐浴露，便採用保濕酵母萃取，結合韓國專利CalmYangTM調理成分，搭配上花梨木與烏木揉合的溫柔香氣，淨化髒污、角質，更給予你我高級體香。

SAWAA 波光｜淨膚酵母沐浴露 ，500ml，$268.40



5. CeraVe適樂膚

酸類煥膚不再是件有負擔的事，來自適樂膚的這款水楊酸潔膚露，便依循著溫和處方，與對敏弱肌膚的呵護使命，打造輕盈、不黏膩的沐浴體驗。舒爽質地結合水楊酸的淨化效果，能有效調理油脂分泌，減緩痘痘粉刺生成。

CeraVe SA水楊酸煥膚潔膚露， 473ml，$260



6. Naruko牛爾

總是很懂台灣痘痘膚質的牛爾，旗下茶樹系列更是許多年輕族群調理膚況的第一首選。這款沐浴膠特別使用溫和淨膚成分，搭配沁涼草本精油，洗起來舒爽透心涼，更能穩定油水平衡，達到角質代謝、暢通毛孔，改善粗大毛孔、暗沉等困擾。

Naruko牛爾 茶樹淨涼沐浴膠，250ml



7. SAHOLEA森歐黎漾

專為痘痘膚況打造的這款沐浴露，不光有著抗菌抗痘配方添加，更結合茶樹精油的舒緩，以及玻尿酸的補水力，清潔過程清爽不悶膩，帶走髒汙油光之餘，更能穩定膚況、調理膚質，還原身體肌膚滑嫩、細緻的觸感。

SAHOLEA森歐黎漾 淨平衡茶樹精油抗菌淨痘沐浴露，1000ml



8. Avene雅漾

專為油性、痘痘肌膚設計的 Avène「控油舒緩潔膚凝膠」，一瓶可用於臉部與身體清潔，特別適合胸口、背部容易出油長痘的族群。配方添加水飛薊果萃取，能減少多餘皮脂分泌，搭配溫和不易刺激的潔膚質地，洗後肌膚清爽，且不會乾澀緊繃。

Avene雅漾 控油舒緩潔膚凝膠，400ml



9. 古寶無患子

針對背痘、胸痘與身體粗糙暗沉問題設計，主打微生態淨膚科技，能從潔淨、控油到調理三步驟改善身體肌膚狀態。配方更添加高濃度琥珀酸，有效溫和代謝老廢角質，洗去汗水、皮脂與悶黏感的同時，也不易帶來乾燥不適。

古寶無患子 淨荳機能調理沐浴乳，700G



10. tsaio上山採藥

台灣在地品牌上山採藥旗下這款美背沐浴露，以有機茶樹與金盞花精萃作為清潔核心，能幫助深層洗淨汗水、污垢與多餘油脂，特別適合夏季悶熱、運動後，或背部肌膚容易冒痘、粗糙的族群。

tsaio上山採藥 茶樹美背沐浴露，600ml



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