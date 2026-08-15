壓力、作息致脫髮嚴重？3關鍵讓頭髮變多 從頭皮清潔、飲食入手
撰文：ETtoday
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掉髮、髮量稀疏已成為不少現代人的共同困擾，無論是壓力、作息不穩，還是保養方式錯誤，都可能讓頭髮越來越細、越來越少，想真正讓髮量「看得見的變多」，關鍵在於從根本改善頭皮與生長環境。
讓頭髮變多的3個關鍵（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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1. 從頭皮環境下手，讓毛囊恢復生長力
髮量變少，往往不是頭髮不長，而是頭皮狀態不佳，導致毛囊提早休眠。保持頭皮清潔、避免過度油脂與角質堆積，是養髮的第一步，洗頭時確實清潔、搭配溫和按摩促進循環，能讓毛囊獲得足夠養分，為新生髮創造條件。
2. 調整生活與飲食，補足生髮所需營養
頭髮是身體狀態的反映，長期熬夜、壓力過大或營養不均，都會直接影響髮量，確保蛋白質、鐵質與維他命攝取，有助於頭髮健康生長，同時也要維持穩定作息，避免讓身體長期處於高壓消耗狀態，否則再多外在保養都難以見效。
3. 善用視覺與造型技巧，立即提升豐盈感
在等待新生髮成長的過程中，適當的造型與護理能讓髮量看起來立刻增加，避免過度拉扯、扁塌的髮型，選擇能撐起髮根的吹整方式，並減少頻繁燙染，讓原本的頭髮維持健康厚度，自然就能撐出整體蓬鬆感。
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