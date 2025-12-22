頭髮稀疏｜44歲女星髮量少靠「這小罐」變濃密　秒減齡不需醫美

44歲的王宇婕怎麼可以看起來像30歲？最近她在《女人我最大》花絮大方分享「凍齡小秘密」，原來靠的不是昂貴醫美，而是兩樣超實用的美妝神器，讓整體氣色、髮量感立刻翻倍，看起來瞬間嫩回少女感！



王宇婕神減齡公式！髮粉+唇油

王宇婕公開自己的「逆齡公式」就是髮粉搭配護唇油。別小看這兩樣小物，髮粉（ 髮際線粉／增髮纖維粉）能讓髮際線、稀疏部位立刻變濃密，臉型輪廓看起來更立體年輕；而護唇油則能讓雙唇水潤有光澤，整個人氣色直接被拉滿。她特別提到，最近新入手的香奈兒奢華極萃肽金唇油，擦上去超滋潤，瞬間有貴婦光澤感。

女明星必備秘密武器：用髮粉顯嫩

髮粉真的不只是掩蓋白髮！王宇婕分享，女生一旦髮際線後退或頭頂稀疏，就會顯得蒼老無神，這時候髮粉就是救星。輕輕刷上，不僅能補足空洞，還能自然增加髮量感，五官比例瞬間變精緻。她大讚這就是「女明星必備秘密武器」，尤其在鏡頭下，真的能讓年齡感直接倒退。

髮粉怎麼挑

髮粉不是隨便買一罐就行！建議大家挑選時要注意顏色接近自己的髮色，這樣上妝才會自然。質地方面，建議選擇細緻粉末或壓粉狀，刷起來不容易結塊，補髮際線更服貼。

髮粉怎麼用

很多人買了髮粉卻不會用，小編這邊分享小秘訣：

可以先用小刷子沾取，再從髮際線輕輕暈染到需要填補的位置。記得手法要輕，分次慢慢疊加，這樣才能避免不自然的色塊感。最後可以用手或梳子稍微帶過，讓顏色更服貼。



掌握這招，你會發現自己看起來年輕五歲以上唷！

