3天變胖2kg不用擔心？醫生揭假性發胖3大原因　看懂4大指標最準確

許多人一站上體重機崩潰發現自己變胖了！短短三天體重直接狂飆兩公斤，褲頭整個變緊、臉頰也明顯浮腫，難道吃下去的食物全變成肥肉了嗎？其實，變胖不用擔心！專業醫師表示，指出短時間內的體重劇烈波動，很大機率根本沒長脂肪，呼籲民眾千萬別急著崩潰或展開地獄級斷食。



3天變胖2公斤是真的嗎？醫師揪出體重狂飆的背後真相

台灣美兆健康管理機構新陳代謝科醫師林素菁指出，以人體的運作機制來說，累積1公斤的純脂肪大約需要消耗掉7700大卡的熱量盈餘。換句話說，如果要在短短三天內紮紮實實地胖上2公斤脂肪，必須額外暴食超過15000大卡。

「雖然在極端情況下有可能發生，但絕大多數人在連假後量到的體重增加，其實很大一部分都沒長脂肪。」醫師點破這個讓人焦慮的迷思。節假日免不了狂吃高油、高鹽、高澱粉的食物，加上放假耍廢活動量大減、熬夜追劇作息大亂，身體自然會出現短暫的巨大波動。

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變胖不用擔心？這三大「假性發胖」原因讓你虛驚一場

既然沒長肥肉，體重機上多出來的數字到底是什麼？林素菁醫師整理出連假過後最常見的三種生理現象，這也是讓你誤以為自己變胖的真正元凶：

1. 高鈉飲食引發嚴重水腫

當身體一次性攝入過多的鈉離子，為了維持體液平衡，就會自動把水分緊緊鎖在體內，導致臉部、手指或小腿出現明顯的浮腫感。

2. 肝醣過度儲存夾帶大量水分

當我們吃下大量的粽子、甜點與手搖飲，這些碳水化合物會轉化為肝醣儲存起來。值得注意的是，每增加1公克的肝醣，身體就會順便抓住3到4公克的水分，極易造成體重直線上升。

3. 腸胃道大塞車尚未消化完畢

放假期間總是無時無刻都在吃，加上蔬果膳食纖維攝取銳減，極易引發排便不順暢或是脹氣。林素菁醫師說，有些人體重狂飆，單純只是身體還沒把連假吃進去的食物排泄乾淨而已。

發現變胖千萬別亂節食！黃金恢復期這樣做自然消風

發現體重暴增後，許多人會因為恐慌而開始瘋狂節食，企圖在幾天內把多出來的肉減掉。對此，林素菁醫師提醒，採用極端手段或許能讓數字掉得很快，但流失掉的往往是寶貴的肌肉與水分，相較於糾結這幾天的體重起伏，回歸正常的生理時鐘才是當務之急。

建議大家把握節後的黃金恢復期，把作息調回正軌、大幅增加每日飲水量、恢復均衡清淡的飲食並搭配規律運動。通常只要維持數天到一週左右，那些因為水分滯留與宿便造成的「假性發胖」就會自然消退，體重也會平穩回到原本的水準。

甩開變胖焦慮！醫呼籲：看懂這4大健康指標才最準確

比起連假吃太多造成的短暫數字波動，真正會對健康造成打擊的，往往是長期忽視的代謝失衡狀態。林素菁醫師強調，偶爾一次的假期失控並不可怕，大家更該把目光放在腰圍是否逐年變粗、體脂率有無飆高、空腹血糖是否異常，以及內臟脂肪的堆積程度。這四大指標才是真正反映身體有沒有生病的關鍵訊號。

若你發現自己長期卡在體重停滯期，明明很努力控制飲食與運動，卻依然無法改善體態，不妨考慮透過專業的肥胖基因檢測，可進一步了解自身的脂肪儲存傾向與代謝特性，作為日後飲食、運動與健康管理的參考依據。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：3天變胖2公斤不用擔心？醫師揭體重飆升「真正元凶」：根本沒長脂肪！】