減肥｜脂肪又來堆積的8個身體變化　貪睡、常口渴都係肥胖前兆

肥胖通常都是神不知鬼不覺的找上門來，明明只是稍微放縱，吃了些高熱量的美味餐點，或是懶得運動個幾天，才剛降低的體重跟不見的脂肪又默默地回到自己身上了……



到底哪些症狀是你又要開始胖回來前兆呢，一起來看看吧~

突然食慾大增？8個變胖前的身體變化，一旦出現這些徵兆就該開始注意體重了！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

即將變肥的8個身體變化（pexels@shvets production；01製圖）

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1. 很常口渴

開始覺得口渴的頻率變高，而且不管喝多少水好像都不夠，這是因為我們平常的飲食可能攝取太多鹽分，這時候就會導致人體內部缺水。然而，在缺水的情況下脂肪分解跟消耗的速度會變慢，於是脂肪慢慢堆積。所以說少油少鹽，多喝水的飲食習慣能有效幫助減肥喔！

2. 排便次數減少

食物進入人體後會在小腸進行大部分營養的吸收，若排便的次數太少，那會導致營養物質的第二次吸收，讓不好的物質及多餘的營養停留體內，而每日攝取熱量也會高於正常狀態，影響了身體代謝，之後就是慢慢變胖。

3. 懶得動

整天處在一個靜態的狀態，不是坐著就是躺在床上，毫無想起來動動身體的念頭，那就會導致身材走樣，另外如果平時就有運動習慣，但卻有一段時間提不起興致，懶得運動，甚至覺得這是一種負擔，那有可能是身體在給你的發胖信號。

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4. 疲勞過度

覺得行動跟以前比起來還要花費更多力氣，走個樓梯就覺得氣喘吁吁，汗流浹背，追個巴士也氣喘個不停。若不是生病的原因，那可能就是變胖的徵兆喔！

5. 貪睡

在撇除掉真的很疲倦、前一天大熬夜、活動量太大等等的理由，明明都睡到自然醒還是覺得非常疲憊，剛醒沒幾個小時又覺得睏，也可能是肥胖到來的跡象喔！

6. 食慾增加

比以往的食量增加，平時八分飽就足夠的飯量常常都需要吃到十分飽才滿足。常常嘴饞，吃完這個東西又想吃別的，一口接一個，嘴巴從來不停，甚至吃過量了還不覺得有飽足感，那就是食量變大，變胖的警訊！

7. 肚子脹、關節乏力

每天早上起來覺得關節乏力，活動困難，而且肚子、小腹也有微脹的現象，可能是因為體重增加，造成關節處須承受的力量變大，除了是變胖的徵兆之外，關節也容易受損。

8. 壓力大

如果長期處於高壓的狀態時，會導致皮質醇長期升高，會造成身體浮腫、脂肪堆積、肌肉難長等的變胖情形。再加上很多人在面臨壓力時會透過飲食舒緩情緒，有時克制不住便形成了暴飲暴食的習慣，進而加速肥胖。

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