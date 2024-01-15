易胖體質怎減肥？5型減重分析：壓力型先清胃火、虛弱型多補氣血

努力減肥都失敗？連喝水都會胖？自認是易胖體質的人本篇一定要看！原來在中醫的理念，易胖體質有分類！



每種易胖體質原因都不相同，這些不同類型的易胖體質怎麼瘦的方法也都不同，用錯方式當然怎麼減肥都沒用！

馬上來看看~你是屬於哪種易胖體質吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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易胖體質怎麼瘦？

減肥瘦身並非只是「體重數字變輕」這麼簡單！別人適合的減重方法，對你可能出現反效果，都已經少吃澱粉，多吃蔬菜，也多運動了，為什麼還是瘦不下來？原因就出在每個人「體質不同」！如果你也嘗試多種減肥都失敗，不妨從中醫調理下手，透過中醫調理易胖體質，採取最適合自己的減重方式，從根本改變易胖體質，搭配中藥、埋線，以沒有壓力的方式，打破減重停滯期！讓你不用餓肚子，還能氣色紅潤，減重同時調理五臟六腑，達到真正的健康調理、自然減重！

易胖體質原因！中醫五型減重分析

由京都堂的林朝暉、蔡雯欣、吳明倉、林巧薇四位中醫師共同著作的《中醫五型減重》書中就提到，中醫理論把易胖體質分成五種類型，書中詳細分析了形成易胖體質原因，以及這5種類型的易胖體質特徵：

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水腫型/脾虛濕阻型：久坐不動造成體內循環不佳，或是喜好冰品冷飲，水分因此長時間在體內滯留，造成肥胖或水腫。減重以加強身體循環為主軸。

老饕型/胃熱濕阻型：胃口大、火氣大，喜好油膩、口味重的食物。建議用埋線來加速脂肪消除，同時搭配強度較高的運動，減肥效果會更佳。

壓力型/肝鬱氣滯型：因壓力大而導致暴飲暴食，習慣以吃來宣洩。建議多吃能養肝、清胃火的食物來輔助調理體質，並且學習保持心情放鬆或適度運動。

虛弱型/氣血虛弱型：常見於工作太忙的上班族、或是生產後的婦女。建議多補充能補氣血的食物，不適合配合高強度運動來減肥。

陰陽失調型/腎陽虛痰濁型：因內分泌失調或代謝降低所造成，四肢較容易顯肥胖、怕冷。建議可多吃補陽氣、益腎的食物。

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易胖體質測試！來測看看你是哪種易胖體質

1. 早上臉或眼部易浮腫，按足背或手指間感覺浮腫。

2. 糞便呈現濕黏或乾短狀，易附著在馬桶壁。

3. 怕熱，嘴易破皮，臉多油光易長痘痘。

4. 經常覺得口乾舌燥或易有口臭。

5. 經常熬夜，或躺30分鐘以上才能入睡。

6. 易有煩躁易怒、焦慮、失眠、頭痛、注意力不集中、記憶力下降、胸悶、多汗或不出汗等自律神經失調情形。

7. 血液循環不佳，臉色蒼白唇色淡，手腳冰冷或很怕冷。

8. 容易累、疲倦無力。

9. 容易冒汗或有過敏體質。

10. 小便次數多、量多，質地清晰無臭，或夜間頻尿。

以上1-2代表脾虛濕阻型；3-4代表胃熱濕阻型；5-6代表肝鬱氣滯型；7-8代表氣血虛弱型；9-10代表腎陽虛痰濁型，找出自己對應的體質，從調理體質下手減重才事半功倍！女星何嘉文就曾分享自己靠中醫五型減重5個月瘦了8公斤！

《中醫五型減重》

以最詳盡的中醫五型減重法解說，避免用錯方法徒勞無功！書中附有體質自我檢測表，幫助你更進一步了解自身體質，並提供減重成功真實案例分享，讓你不再覺得減重很孤單！還有26個中醫診間常見迷思，減重前先建立正確觀念！在減重道路上，給予妳真正實用、有幫助的減重建議！

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