減肥期忌吃甚麼？專家揭包餡料食物看似健康　但高熱量傷腎易肥胖

清蒸或水煮的水餃、包子看似很健康？你錯了！台灣營養師嫚嫚指出，減肥期最要小心的NG食物，就是「包餡料食物」！包子、水餃、餛飩、餡餅、鍋貼都中鏢！最可怕的是「包餡料食物」還是傷腎大魔王。



減肥期NG食物：包餡料食物

營養師嫚嫚曾在社群分享，建議減肥期間少吃「包餡料食物」，嫚嫚說：「像是肉包、水餃、小籠包、餡餅等等，因為這些包餡料食物在製作過程中，需要加入油鹽糖等等調味料，隨之而來它的油脂跟鈉含量都會跟著提高，另外包裹餡料的麵皮，在製作過程中也同樣需要加入鹽跟油，整體而言鈉含量跟熱量都很驚人。」

營養師嫚嫚指出，別看這些食物是用蒸或煮的烹調方式，就以為它口味清淡熱量低，其實這些「包餡料食物」都偏向是「重口味食物」。

愛吃重口味，肥胖風險增加26%

營養師嫚嫚指出，如果平常飲食習慣就偏愛重口味，就會大大增加肥胖機率，嫚嫚說：「研究顯示，飲食當中每增加1g鹽的攝取，就會增加26%肥胖風險，所以建議想要進行體重控制的朋友，盡量要減少吃包餡料的食物，才能更快達成減重目標。」

「包餡料食物」隱藏傷腎大魔王

台灣腎臟科醫師洪永祥也曾於社群分享，鍋貼、小籠包、餡餅、水餃這種「包餡料食物」，是隱藏的「傷腎大魔王」。

洪永祥醫師指出：「這些澱粉包著五花肉的食物，澱粉高熱量、五花肉含飽和油脂跟熱量，當澱粉包著肉、一點油脂都不會漏掉，完全吃進你的肚子，就超級傷腎了，高熱量的包餡食物，傷腎排行榜第一名就是鍋貼，一份就高達750卡，超過一餐所需要的熱量。」

洪永祥醫師指出，方便的包餡料食物經常是大家的三餐選擇，卻無法理解它對腎臟慢性傷害的程度，經常吃就容易導致高血壓、高血脂、高血糖，腎功能當然逐漸衰弱。

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