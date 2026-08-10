防曬｜推薦4款潤色型產品　滿足日系透明肌與韓系水光肌妝感選擇

現在的底妝趨勢，早就不再只是粉底的世界。日本女生追求的是「像天生好膚質」的透明感，而韓國女生則更偏好帶有飽滿光澤的水光肌。這兩種看似不同的妝感，其實有一個共同關鍵，那就是「潤色防曬」。



一抹就能提亮膚色、修飾暗沉，同時完成防曬與底妝。這種不厚重、不悶黏，卻能讓肌膚看起來乾淨又有質感的狀態，正是現在最受歡迎的「看起來沒化妝，但就是很漂亮」的精緻妝感。

日本透明感 vs 韓國水光肌，其實只差在「潤色選擇」

如果仔細觀察日韓女生的底妝差異，其實不是產品種類不同，而是選擇的「光澤感」不同。偏日系的「透明感肌」，通常會選擇柔霧感或自然米色調，讓膚色看起來均勻乾淨，就像沒上妝一樣自然，有種隱形素顏的美肌感；而「韓系水光肌」則更偏好帶有提亮效果、質地較水潤的款式，讓肌膚展現飽滿的氣色，讓你一走出去就很亮。

而現在的潤色防曬技術，已經可以同時滿足這兩種需求，所以只要挑對產品，依照當天想要的風格挑選，就能隨心所欲地切換妝容氛圍。

4款潤色防曬推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4款潤色防曬推薦（01製圖；ANESSA官網）

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1. DECORTÉ防曬霜！一擦就是高級感「天生好膚質」

如果你追求的是那種「完全看不出妝感」的純淨膚觸，DECORTÉ水潤提亮CC護膚防曬霜絕對是唯一正選，這個水潤提亮CC護膚防曬霜是DECORTÉ的隱藏熱賣王，上一代其實品牌根本沒有做宣傳，清爽不粉感、cp值超高都是網友們用過對它的好評，粉絲們均表示基本上一用過就會回不去！

有強力高防曬係數SPF50+/PA++++，還能實現自然的膚色提亮與遮瑕效果。根據日本大數據調查，＃01跟＃10是人氣色號，不用上妝也能流露自然好氣色。

「水潤提亮CC護膚防曬霜」質地延展性極佳，上臉幾乎感覺不到粉感，卻能神速修飾膚色不均，並帶出一層優雅的自然光澤，就像肌膚本來就這麼細緻。這種低存在感卻高完成度的妝效，正是日系底妝最迷人的「洗鍊感」。

DECORTÉ水潤提亮CC護膚防曬霜，SPF50+/PA++++，30ml，$265



2. ALLIE 吉伊卡哇聯乘！可愛外表＋日系濾鏡肌一次到位

在日本社群討論度炸裂的 ALLIE，今年與超人氣角色「吉伊卡哇 (Chiikawa)」推出限量聯乘，讓擦防曬變成每天最療癒的時刻。

潤色系列中，「持采濾鏡調色UV防曬乳（木質調勻妍）」上臉後會呈現柔霧濾鏡感，完美修飾毛孔，實現日系透明肌的空靈感；而「紫陽明妍」則具備優秀的校色效果，能一秒帶走肌膚蠟黃，煥發出乾淨透亮的「紫陽花色」光澤。

ALLIE Chiikawa聯乘持采濾鏡調色UV防曬乳，40g



3. ORBIS 養膚型防曬！韓系「水光感底妝」關鍵

偏好韓系那種水潤、充滿飽滿光澤感的人，ORBIS 這款絕對是首選。「超全能盈白精華防曬乳」將防曬做成像保濕精華一樣的質地，擦上去不僅清爽無負擔，還會散發出高級的水潤光圈。同時強調日間保養概念，讓肌膚在防禦紫外線的同時維持水嫩狀態，非常適合喜歡輕保養、妝感精緻的忙碌現代人。

ORBIS超全能盈白精華防曬乳，SPF50+/PA++++，50g



4. ANESSA 安耐曬潤色款！日韓通殺的「通勤氣色神器」

身為防曬界的長青樹，安耐曬這次的潤色款可說是日韓風格的最佳平衡點。這次更找來長澤雅美擔任代言，超有說服力，「亮白防曬紫光管」採用粉紫色調去精準修飾亞洲人的暗沉，擦完後膚色會變得乾淨明亮，帶有微微的自然光感，既不會過於霧面也不會顯油亮。加上水凝質地的清爽觸感，即使長時間待在冷氣房或外出通勤，也能維持整天的舒適膚況。

ANESSA亮白防曬紫光管，SPF50+/PA++++，90g



同場加映：潤色防曬常見 3 大 Q&A

Q1：只擦潤色防曬需要卸妝嗎？ A：建議還是要卸妝喔！ 雖然潤色防曬質地輕盈，但為了達到校色與抗紫外線效果，成分中通常含有礦物粉體或防水配方。使用卸妝水或質地清爽的卸妝乳進行基礎清潔，能確保毛孔不被殘留粉體阻塞，讓後續保養吸收更好。 Q2：潤色防曬可以完全取代粉底液嗎？ A：看妳追求的妝感而定。 如果妳追求的是日妞那種「原生透明感」或韓妞的「水光素顏」，潤色防曬的遮瑕力其實已經足夠修飾暗沉與泛紅。但若是有明顯的痘疤或深色斑點，建議在潤色防曬後，針對局部使用重點遮瑕，就能維持底妝的清透度，同時達到完美膚質。 Q3：紫色、米色、粉色潤色防曬怎麼選？ A：根據「膚色痛點」來挑選！

①紫色/薰衣草色： 適合修飾蠟黃、暗沉，想要瞬間提亮膚色首選。

②米色/膚色： 適合修飾毛孔、膚色不均，追求像沒化妝般的自然感。

③粉色： 適合膚色蒼白、無血色的人，能增加紅潤的好氣色。

同場加映：防曬乳用量太少等於沒塗？專家揭挑選與使用6大觀念防紫外線傷害（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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