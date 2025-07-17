小心愈食皮膚愈黑！營養師教10大高光感食物　想美白防曬黑要避開

酷暑來襲，尤其是最近的太陽實在是太毒了！



台灣營養師高敏敏提醒除了擦防曬、撐傘，「吃進去的食物也可能影響你會不會曬更黑」。

營養師揭秘10個白天勿吃光敏感成分，附4大營養素助你肌膚美白不暗沉（點擊放大瀏覽）▼▼▼

10種會令你曬得更黑高光感食物（pexels@Jesse R；01製圖）

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高敏敏在Facebook社團「高敏敏營養師的健康生活 分享瘦身 料理 生活」提醒，有「10種高光感食物」建議在白天避開食用。很多人為了夏天養顏美容喝芹菜汁、紅蘿蔔汁、檸檬水等健康系飲品，事實上如果是敏感體質又搭配每天大量高感光食物，接觸到現在毒辣的太陽，可能會導致膚色黑很多階。

10種食物包含水果中的木瓜、無花果、柑橘、芒果、檸檬，還有蔬菜中的芹菜、韭菜、芫荽、羅勒、紅蘿蔔。高敏敏補充，有些蔬果本身雖然營養豐富但因含有「光敏感成分」，如呋喃香豆素、維他命C等抗氧化營養素，對光特別敏感，如果剛好是光敏體質，又吃了這些食物再出門曬太陽，就很可能讓黑色素跑出來，肌膚變暗沉。

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此外，高敏敏還附上「4大營養素」幫忙撐腰：

1. 維他命C

有助於阻擋黑色素形成，還能刺激膠原蛋白生成，讓皮膚更透亮、Q彈不乾扁！

2. 維他命E

有助於穩定細胞、減少曬太陽後皮膚的損傷，不僅曬後不怕傷 ，還能讓皮膚穩穩的、有修護力。

3. 花青素

身為強力抗氧化劑，不僅能保護血管、淡化暗沉，更能讓膚色更勻亮。

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4. 茄紅素

除了能夠吸收紫外線，減少曬完皮膚泛紅發炎，還像天然防曬盾牌，幫你減少曬紅曬傷的機會！奇異果、牛油果、番茄、紫米、藍莓、櫻桃、黑芝麻、番茄糊等等都是夏天防曬好幫手！

文末高敏敏提醒，如果白天要曬太陽，這些「感光食物」記得少吃，想吃也沒關係，只要記得改成晚上吃就會比較安心！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】