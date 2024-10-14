每日敷面膜更保濕？解答4大常見面膜迷思　附3款高評價面膜推介

面膜是許多人日常護膚的重要步驟，但在使用面膜的過程中，卻常常充滿了迷思和誤解。許多人都以為敷面膜越多次、時間越長越好，甚至還有不少人對於敷完面膜後是否需要洗臉感到困惑。



這些誤解不僅可能降低面膜的效果，還可能對皮膚造成損害。為了讓大家能夠正確使用面膜，以下逐一破解4大常見敷面膜迷思，加碼推薦高評價面膜名單，讓你在護膚的路上不再走冤枉路。

快來看4大常見面膜疑問（點擊放大瀏覽）▼▼▼

敷面膜常見4疑問（pexels@Polina Kovaleva；01製圖）

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1. 每天敷面膜更能加強保濕？

許多人認為每天敷面膜能更有效地加強保濕，但實際上這是一個錯誤的觀念。每天敷面膜可能會對皮膚造成過度負擔，反而導致皮膚屏障受損，進而引發敏感或痘痘問題。專業皮膚科醫生建議，根據個人膚質，敷面膜的頻率應該控制在每週2-3次，這樣才能讓肌膚有足夠的時間吸收營養並進行自我修復。過度頻繁的敷面膜反而可能會讓皮膚變得更加乾燥，得不償失。

2. 面膜敷越久越好？

許多愛美人士誤以為面膜敷得越久，皮膚吸收的養分就越多。但事實上，敷面膜的時間過長可能會導致反效果。一般來說，面膜的最佳使用時間在15-20分鐘之間。超過這個時間，面膜開始變乾，反而會吸走皮膚的水分，使皮膚變得更加乾燥。

此外，長時間敷面膜還可能導致毛孔堵塞，增加皮膚負擔。正確的做法是按照產品說明的建議時間使用，這樣才能達到最佳的護膚效果。

3. 敷完面膜要洗臉？

這個問題的答案取決於面膜的種類。一般來說，敷完片狀面膜後，不需要再次洗臉，這樣可以讓皮膚更好地吸收剩餘的精華液。然而，如果你使用的是泥狀面膜或去角質面膜，則必須徹底清洗面部，以免殘留物堵塞毛孔。無論使用哪種面膜，敷完後都應該進行後續的保養步驟，如塗抹保濕霜，以鎖住水分和營養，達到最佳護膚效果。

4. 面膜多餘精華可以拿來擦拭頸部？

這個觀念是正確的。面膜包裝內通常含有大量的精華液，許多人都會把這些多餘的精華液丟掉，實在是非常可惜。其實，這些精華液可以用來擦拭頸部、手臂等部位，這樣可以讓身體各部位都得到滋潤和保養。特別是頸部，這個部位的皮膚較為脆弱且容易顯老，因此需要額外的護理。利用面膜剩餘的精華液來擦拭頸部，既經濟又實用，讓你的護膚效果更加全面。

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高評價面膜推薦（pexels@Polina Kovaleva；01製圖）

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1. AKIMIA 3重胜肽終極緊塑乾式微電流面膜

台灣科技美容領導品牌AKIMIA，為市場第一且唯一實現微電保養的功效型護膚品牌，瞄準市場保養痛點，以創新居家保養科技無水面膜，結合微電流滲透科技，並搭配抗老界的明星成分——胜肽，添加三種高濃度未來科技美學胜肽與胺基酸結合，依黃金比例調配而成的超高效抗老護膚配方，精準滲透修護，有感臉部肌膚豐提緊塑，不須擔心恢復期或高成本，也能完美實現延緩老化、豐潤、拉提三重功效。

AKIMIA以「面膜」作為載體，透過微電流技術將高濃度的胜肽成分注入肌底、續航年輕，為保養市場帶來全新革命性的抗老解方。就連台灣皮膚科專科邱品齊醫師也指出：

「AKIMIA利用電極印刷法讓面膜只要加水，就可以產生微電流促進成分吸收，是相當具有創新想法的技術革新。不需插電也不需裝電池，更不用擔心機器故障，就可以獲得微電流以促進保養成分滲透。」



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2. 肌研光透潤面膜

日本女生最愛的人氣面膜品牌肌研，今年全新推出「肌研光透潤面膜」，以多年來對玻尿酸的不懈研究為基礎，樂敦製藥大膽提出次世代面膜纖維技術，透過獨家水針織法將玻尿酸精華織入面膜布纖維中，不僅可以吸附更多玻尿酸精華，同時帶來如同果凍般Q彈獨特膚感，觸感也更加細緻溫和不易過敏。

搭配獨家立體剪裁使面膜布全面緊貼每寸肌膚，連最易浮起的鼻翼及眼角都能精準服貼，高機能玻尿酸纖維布更能全面提升密封效果，將每片高達28ml的玻尿酸精華瞬間導入肌膚底層，並將精華鎖在肌底，用完膚況真的是好到讓人羨慕。

3. 氧顏森活 白牡丹淨痘面膜

台灣面膜品牌再+1！氧顏森活採用天絲羽翼布膜，雙向織網精華液乘載量高，觸感細緻輕柔服貼，天然纖維環保友善，Ecocert ERTS認證，100%可生物分解，注入雙重牡丹精華特研淨痘配方，能幫助均勻膚色、補水亮膚、快速舒緩。牡丹花根皮精華則是富含芍藥醇、芍藥苷和牡丹酚，具有穩定膚況、提升肌膚防禦力，與亮白肌膚作用，淨化調理問題肌。

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