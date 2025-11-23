去角質令保養事半功倍　10款臉部磨砂產品推薦　附正確步驟、頻率

想讓肌膚透亮、水嫩，除了日常保養，去角質更是關鍵！



角質堆積會導致粉刺、暗沉、粗糙感爆表，定期溫和去角質，才能讓保養吸收事半功倍。但臉部去角質怎麼做才正確？多久用一次最剛好？又有哪些好用的去角質推薦？以下一次幫你整理清楚，從正確步驟到臉部去角質推薦清單通通有！

臉部去角質使用步驟

正確去角質步驟比你想的更簡單！建議先用溫水清潔臉部，幫毛孔「打開門」，再取適量去角質產品於T字部位輕輕按摩，避開眼周與唇部，圓圈畫法大約1分鐘後用清水洗淨即可。去角質後肌膚會處於較敏感狀態，記得立即擦上化妝水、精華與乳霜，鎖住水分、穩定膚況。如果是去角質面膜或酵素型產品，依說明靜置後沖洗就好。

臉部去角質多久用一次？使用頻率

臉部去角質千萬不能天天做！依照膚質不同，乾性或敏感肌建議每2週一次，油性或混合肌可一週1～2次。如果肌膚正處於脫皮、泛紅或長痘等不穩定狀況，就先暫停去角質，以免過度刺激。選擇適合自己膚況的產品很重要，溫和型酵素、酸類或物理型磨砂膏都各有優點，關鍵是「不要過量」，只去掉老廢角質，不破壞肌膚屏障。

臉部去角質推薦

1. SABON 二合一臉部磨砂潔顏凝露——清新迷迭香

主打油肌救星的這款SABON清新迷迭香去角質潔顏凝露，質地清爽不黏膩，結合絲瓜纖維、死海礦鹽與復活草，磨砂顆粒極細緻，溫柔地清走老廢角質。加上佛手柑、尤加利與迷迭香天然精油香氣，洗完臉有種剛做完SPA的療癒感！可起泡的配方能一邊洗臉一邊去角質，早晨用也超醒膚，推薦給油肌、混合肌或毛孔粗大族群。

2. LUSH 海洋水晶磨砂膏

物理派去角質控請筆記！LUSH這款人氣爆棚的海洋水晶磨砂膏，用上超大顆海鹽粒子深入清潔毛孔，搭配柑橘精油讓肌膚亮起來。滋潤配方加進酪梨脂、甘油與椰子油，洗完不乾澀還自帶柔焦光。適合夜間使用，去完角質直接敷片面膜，吸收效果直接升級。敏感肌建議避開太粗的顆粒區域，局部用在鼻翼、下巴超有感。

3. Aesop 澄瑩亮采煥膚面膜

喜歡刷酸但又怕刺激？這款Aesop亮采面膜可說是溫和酸類入門首選。主打水楊酸（BHA）＋葡萄糖酸內酯（PHA）雙重酸類，能清除粉刺堆積與粗糙顆粒感，敷10分鐘洗掉就能有感嫩亮。再加上維他命E與植萃滋養，使用後膚況穩定透亮，適合熟齡肌或暗沉肌膚定期使用，是質感控、成分控的理想之選。

4. Sisley 植物酵素極淨拋光面膜

只要1分鐘！這款Sisley拋光面膜榮登「懶人肌」心頭好。以天然木瓜酵素為主要去角質成分，搭配椰子來源的表面活性劑，遇水後乳化成細膩乳霜，不僅溫和帶走老廢角質，還能活化肌膚代謝。加上高效維他命B3成分，美白＋透亮雙重加乘，洗完臉膚質滑嫩又有光，連毛孔都看起來更緊實！

5. Swissvita薇佳 蜜花酸晶拋光洗顏霜

台灣人氣醫美品牌Swissvita這款洗顏霜強打雙效去角質，一邊用蜜花酸晶與荷荷芭酯顆粒溫柔代謝角質，一邊用胺基酸泡沫洗淨髒污，洗完臉超滑嫩像做完臉。泡泡細緻不刺激，適合日常保養前當作深層清潔用，清爽不緊繃。暗沉肌、毛孔堵塞族群可以一週使用2次，幫保養打好底。

6. LE LABO 臉部去角質霜

LE LABO這款極簡風的火山泥去角質霜，走的是「高效＋溫和」的天然派。火山泥深入毛孔清潔，搭配海藻與生薑萃取舒緩肌膚不刺激。質地細緻不傷角質層，適合混合肌或男性肌膚日常去角質使用。香氣延續品牌一貫低調森林感，使用感受超療癒，是氣質派人士的私藏愛用。

7. L'OCCITANE 白皇后去角質面膜

這款白皇后面膜絕對是敏感肌的溫和首選！水楊酸加上天然去角質因子，有效清除毛孔髒污、代謝老廢角質，同時不會拉扯肌膚。乳霜質地非常細緻，敷感舒適，使用後肌膚柔嫩透亮有光澤，尤其適合疲勞暗沉時急救膚況。建議搭配同系列化妝水或精華，讓淨透效果再升級！

8. ORIGINS一舉兩得角質按摩霜

專櫃CP值天花板！ORIGINS這款角質按摩霜主打雙重去角質科技，結合天然礦石與竹子精萃，徹底帶走毛孔髒污與老廢角質。還添加紅碧璽＋天然植物精油，洗臉過程超療癒又能平衡肌膚油脂。建議搭配同系列潔面產品使用，每週3次按摩全臉，去完角質膚觸超細，妝也更服貼！

9. Absolution 淨白臉部去角質霜

結合物理＋化學雙效去角質，Absolution這款去角質霜是敏感肌的友善選擇。矽藻土溫和清除毛孔髒污，PHA成分代謝老廢角質，搭配杏仁蛋白與莧籽萃取強化滋潤力，洗後不乾不癢不緊繃。適合膚況不穩時使用，每週一次就能讓膚觸滑嫩升級，法國有機系保養迷必收！

10. ELEMIS 海洋膠原精油去角質凝膠

榮獲B CORP認證的永續品牌ELEMIS推出的這款海洋膠原去角質凝膠，集奢華與環保於一身。以天然纖維代替塑膠微粒，溫和不傷地球；再結合珍貴的粉紅團扇藻、奧蒂美茄油、琉璃苣油等成分，邊去角質邊修護肌膚屏障。空氣慕斯質地觸感輕盈，夏天用也不黏膩，打造健康透亮零負擔肌膚。

