專為醫美後脆弱肌而設！La Roche-Posay B5 PRO面膜即時舒敏修復
【醫美面膜推薦2026】相信有化妝及護膚習慣的女生們，對La Roche-Posay皇牌萬用修復霜不會感到陌生，幾乎是人手一枝、每日必備用品之一！近年醫美療程漸趨普遍，La Roche-Posay亦推出專為醫美術後修復舒緩而設的 B5 PRO 極效修復面膜，只需一片，即可全方位提供即時舒緩降溫，解決肌膚不適，更有48小時長效水潤。無論是日常護理，還是醫美後需要密集式保養修復，這款面膜都能幫助肌膚盡快回到健康穩定狀態，延長醫美效果。現時更推出10片增量裝，同樣價錢卻有雙倍份量，絕對是每位愛美女生居家必備的修復好物。
全新強效配方 加乘功效比單用B5更強
要達到極致的修復效果，單靠單一成分未必足夠。B5 PRO 面膜採用嶄新的活性護膚成分組合B5-Combo，當中蘊含高濃度維他命 B5，能有效修復表皮肌膚的屏障功能；配合具強效舒緩及修復特性的積雪草葉萃取、紅沒藥醇；幫助強韌屏障的大米勝肽，以及具舒緩修護功效的La Roche-Posay 溫泉水。成分天然且溫和，無添加香精、酒精、Paraben類防腐劑及色素，100% 通過敏感肌測試，呵護醫美術後的脆弱肌。
全方位S.O.S：15分鐘極速舒緩4大不適
換季天氣變化、生活作息不穩及接受高能量醫美療程後，都會令肌膚屏障受損。要把握肌膚黃金修復期，必須針對性地使用修復設計的面膜類型。B5 PRO面膜特別採用醫療級工藝，以121度高溫淨化技術處理，確保成分純淨。
不僅適合醫美療程後的脆弱肌使用，更能針對日常生活中常見的4大肌膚不適：包括旅行期間環境轉變、曬傷或凍傷後的燥紅、轉季時的敏感泛紅及熬夜後的肌膚急救。只需15分鐘，能幫助擊退泛紅、修復屏障並即時降溫，達至48小時持久水潤，讓肌膚重拾穩定狀態。
日常修復與醫美後護理貼士
面膜是日常保濕修復和醫美術後快速鎮靜的護理關鍵，B5 PRO面膜就能應對肌膚不同時期所需。
日常肌膚修復（針對反覆或突發敏感）：建議每周使用2-3 次B5 PRO 面膜，每次 15 分鐘。潔面後先敷面膜，接著塗上 B5 修復強韌精華，蘊含高濃度維他命 B5 能深入滲透肌底，強化防禦力；隨後配合B5修復強韌乳霜，質地清爽不黏膩，能鎖緊水分並持久修護。
化妝已成為日常的一部分，想妝感更貼服持妝，補濕打底至為重要！美編和大家私心分享一個妝前打底小秘訣，避免浮粉，打造細緻服貼妝感。在完成基本護膚程序後，全臉薄塗上一層 B5 萬用修復霜，或輕壓在容易卡粉位置，如鼻翼、兩頰，靜心等待1-2 分鐘吸收再上妝即可。
醫美療程後密集急救修護：想令醫美療程效果更持久，後續修護工作是關鍵。醫美療程後第1週黃金修護期，建議每天使用一片B5 PRO 面膜，具有極效修復皮膚屏障功用且成份天然，有效舒緩術後的燥熱感。第2周是維穩期，每周使用2-3次B5 PRO 面膜作日常護理，建議持續搭配B5萬用修復霜使用，修復效果更佳。
特殊醫美療程後，可以使用B5 RPO 面膜嗎？
B5 RPO 面膜特別適合用於肌膚在特殊醫美療程後修復，產品中含有多重修復活性成分，如維他命 B5、紅沒藥醇、積雪草葉萃取，幫助舒緩皮膚炎症問題與肌膚不適問題，修復皮膚屏障。注意請勿使用在有傷口的皮膚。
B5 RPO 面膜是否含有香精、酒精？
產品無添加香精 / 酒精（乙醇）/ Paraben 類防腐劑 / 色素，因此敏感肌 /或特殊醫美療程後可使用。
B5 RPO 面膜的推薦使用頻率？
針對日常肌膚修復，建議一星期使用 2-3 次。
在密集修復期（特殊醫美療程後），建議第一星期每天使用；第二星期可恢復一週 2-3 次。 建議同時搭配 CICAPLAST B5 系列產品，有效加速皮膚屏障修復。