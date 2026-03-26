專為醫美後脆弱肌而設！La Roche-Posay B5 PRO面膜即時舒敏修復

【醫美面膜推薦2026】相信有化妝及護膚習慣的女生們，對La Roche-Posay皇牌萬用修復霜不會感到陌生，幾乎是人手一枝、每日必備用品之一！近年醫美療程漸趨普遍，La Roche-Posay亦推出專為醫美術後修復舒緩而設的 B5 PRO 極效修復面膜，只需一片，即可全方位提供即時舒緩降溫，解決肌膚不適，更有48小時長效水潤。無論是日常護理，還是醫美後需要密集式保養修復，這款面膜都能幫助肌膚盡快回到健康穩定狀態，延長醫美效果。現時更推出10片增量裝，同樣價錢卻有雙倍份量，絕對是每位愛美女生居家必備的修復好物。



La Roche-Posay B5 PRO面膜 (湯致遠 攝)

全新強效配方 加乘功效比單用B5更強

要達到極致的修復效果，單靠單一成分未必足夠。B5 PRO 面膜採用嶄新的活性護膚成分組合B5-Combo，當中蘊含高濃度維他命 B5，能有效修復表皮肌膚的屏障功能；配合具強效舒緩及修復特性的積雪草葉萃取、紅沒藥醇；幫助強韌屏障的大米勝肽，以及具舒緩修護功效的La Roche-Posay 溫泉水。成分天然且溫和，無添加香精、酒精、Paraben類防腐劑及色素，100% 通過敏感肌測試，呵護醫美術後的脆弱肌。

La Roche-Posay B5 PRO面膜採用全新強效配方 (湯致遠 攝)

全方位S.O.S：15分鐘極速舒緩4大不適

全方位S.O.S：15分鐘極速舒緩4大不適 (品牌提供)

換季天氣變化、生活作息不穩及接受高能量醫美療程後，都會令肌膚屏障受損。要把握肌膚黃金修復期，必須針對性地使用修復設計的面膜類型。B5 PRO面膜特別採用醫療級工藝，以121度高溫淨化技術處理，確保成分純淨。

不僅適合醫美療程後的脆弱肌使用，更能針對日常生活中常見的4大肌膚不適：包括旅行期間環境轉變、曬傷或凍傷後的燥紅、轉季時的敏感泛紅及熬夜後的肌膚急救。只需15分鐘，能幫助擊退泛紅、修復屏障並即時降溫，達至48小時持久水潤，讓肌膚重拾穩定狀態。

有效舒緩肌膚，重現水潤，特別適合醫美療程後的缺水肌膚 (01女生製圖)

實證能修復並強韌肌膚屏障 (01女生製圖)

日常修復與醫美後護理貼士

面膜是日常保濕修復和醫美術後快速鎮靜的護理關鍵，B5 PRO面膜就能應對肌膚不同時期所需。

高濃度B5修復強韌精華，急救補水，長效水潤48小時 (湯致遠 攝)

日常肌膚修復（針對反覆或突發敏感）：建議每周使用2-3 次B5 PRO 面膜，每次 15 分鐘。潔面後先敷面膜，接著塗上 B5 修復強韌精華，蘊含高濃度維他命 B5 能深入滲透肌底，強化防禦力；隨後配合B5修復強韌乳霜，質地清爽不黏膩，能鎖緊水分並持久修護。

只需15分鐘，肌膚瞬間回復水潤飽滿 (湯致遠 攝)

化妝已成為日常的一部分，想妝感更貼服持妝，補濕打底至為重要！美編和大家私心分享一個妝前打底小秘訣，避免浮粉，打造細緻服貼妝感。在完成基本護膚程序後，全臉薄塗上一層 B5 萬用修復霜，或輕壓在容易卡粉位置，如鼻翼、兩頰，靜心等待1-2 分鐘吸收再上妝即可。

編輯真人實測：使用面膜前，肌膚水份只有32%，使用後，肌膚含水量明顯增加至92% (01女生製圖)

醫美療程後密集急救修護：想令醫美療程效果更持久，後續修護工作是關鍵。醫美療程後第1週黃金修護期，建議每天使用一片B5 PRO 面膜，具有極效修復皮膚屏障功用且成份天然，有效舒緩術後的燥熱感。第2周是維穩期，每周使用2-3次B5 PRO 面膜作日常護理，建議持續搭配B5萬用修復霜使用，修復效果更佳。

醫美療程後修復使用，有效改善泛紅及粗糙 (01女生製圖)