人工淚液可打造水光肌？韓國女生新寵PDRN成分　2人氣產品推薦

每次去韓國，保養控們的第一站幾乎都是Olive Young，大包小包掃貨超過癮。但最近越來越多內行人開始轉戰「韓國藥局」，挖出一堆厲害到不行的隱藏版保養品，甚至有人直呼：「比Olive Young還好買！」



特別是今年爆紅的修復成分PDRN，不只在醫美圈超火，現在連藥局裡也能找到它的保養版，價格親民又有感，難怪韓國女生瘋狂囤貨！現在就來看看，韓國藥局有哪些讓人一試成主顧的話題養膚法吧。

PDRN是什麼？三文魚DNA萃取、醫美界的寵兒

PDRN（聚去氧核醣核苷酸）這個名字聽起來很學術，但它可是近年保養界最夯的修復成分之一，來源最早是從三文魚精子中萃取，在醫美療程中應用廣泛，像韓國水光針（Rejuran）就是代表之一。

現在市面上也有採用植物來源的PDRN，例如蘭蔻就開發出從玫瑰DNA取得的植物來源PDRN修復配方，強調永續與環保。不用打針、不用跑診所，透過保養品也能達到接近醫美級的肌膚修護，難怪大家搶著買！

韓國女生狂推：人工淚液＋精華液，打造居家版「水光肌」

有聽過可以擦在臉上的人工淚液嗎？韓國女生最近風靡的保養法，就是把含有PDRN的人工淚液（和麗珠蘭一樣的成分）混入日常使用的精華液中，再一起擦在臉上，據說保養力會直線飆升，肌膚變得更透亮、水嫩。

也有皮膚管理師建議，可以先擦上VT微針精華（在Olive Youn超熱賣），等吸收後再擦上PDRN人工淚液，加強修護效果，打造在家就能完成的「居家版水光」。

不過要提醒，人工淚液屬於「藥品」，若用於眼睛養護需經由醫師或藥師指示使用才安全喔！



PDRN乳霜必買推薦：韓國藥局人氣王出列！

除了人工淚液，最多韓國女生在藥局狂掃的還有PDRN修復乳霜！這類產品不只便宜又好用，對乾肌、敏弱肌或術後修護族群來說都非常友善。以下兩款在韓國藥局討論度最高，很多人一次囤好幾條回國。

1. Rejuvenex PDRN修復再生霜

這款是藥局裡最常缺貨的修護乳霜之一！主打深層保濕＋舒緩修護雙效合一，質地輕盈不黏膩，很快就能吸收，使用後肌膚明顯變得柔軟光滑，有感度超高。

2. REJUALL PDRN修復再生霜

這款則是連藥劑師都大推的熱門品！屬於凝膠質地，使用起來更清爽，特別適合夏天使用，能幫助穩定肌膚狀況，讓整體膚況更彈嫩、透亮。

懂買的保養控都知道：韓國藥局才是挖寶重地！

現在去韓國，如果你還只逛Olive Young，那真的太可惜啦！許多人氣保養好物其實只有在當地藥局才買得到，不僅價格更實在，有些產品甚至是只有韓國人才知道的小眾神物。像這波PDRN熱潮，無論是人工淚液混搭保養、還是乳霜修護法，都是韓國女生日常保養的小祕技。

如果你也準備去韓國，不妨筆記這些藥局清單和熱賣產品，說不定你會發現比專櫃更好用、CP值更高的保養神隊友！

