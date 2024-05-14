護膚｜敷面膜為何長紅疹？專家揭過敏原恐是防腐劑　應存放陰涼處

保養品、化妝品含有大量水分、油脂，容易滋生微生物，因此，製造過程中均會添加適量防腐劑，以免產品變質。



皮膚科醫師提醒，少部分民眾對於防腐劑過敏，引發接觸性皮膚炎，容易出現紅疹、搔癢，如有這類困擾，應該考慮較不易過敏的產品，並在有效期限內用完。

8招避免皮膚提早老化（按圖👇👇👇）

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美妝用品為何加防腐劑？台灣食藥署：具2大作用

台灣皮膚科醫師趙昭明表示，對於化妝品、保養品來說，防腐劑是必要的，如果沒有添加防腐劑，保存期限可能非常短，且容易被細菌及黴菌入侵繁殖，導致產品變質。為此，美國、歐盟及台灣食藥署均允許廠商在容許範圍內適量添加防腐劑，民眾無需擔心。

台灣食藥署表示，保養品、化妝品的防腐劑具有有2種作用：

1. 製造過程中，讓化粧品（化妝品）內的微生物營養細胞死亡，通常是利用化學方式破壞細胞壁，或干擾微生物的生化作用途徑。

2. 建構1個微生物不易繁殖或萌芽（針對孢子）的環境，以停止或減少微生物的生長。



不同防腐劑對於各類化粧品的防腐效能、抑制微生物的範圍也有所不同，而化粧品的性質（如pH值）也會影響防腐劑效能。因此，為了配合所有產品配方需求，多數產品不會只添加單一成分防腐劑，而是用組合多項防腐劑的配方，以達最佳的防腐效能。

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民眾對防腐劑過敏 挑選、使用美妝品要注意

為保障台灣人使用化粧品（化妝品）安全，台灣衛福部公告「化粧品防腐劑成分名稱及使用限制表」，該表共計57種化粧品防腐劑限量規定與使用限制，現仍持續參酌科學性風險評估結果及國際規範，並適時修正台灣化粧品防腐劑成分使用基準，以供業者依循，期能保障消費者使用上的安全。

趙昭明表示，少部分民眾膚質容易過敏，如果接觸到某些成分防腐劑，就可能引發接觸性皮膚炎，門診就曾收治敷用面膜後，肌膚紅腫、發癢的個案，建議這類民眾考慮選擇所謂的去敏產品，降低過敏機率。

再者，保養品、化妝品應存放於陰涼處，避免高溫、潮濕或陽光照射處，使用過程避免手部直接接觸產品，以減少污染，再者，一定在保存期限內使用完畢，如果過期，就不要再用。

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