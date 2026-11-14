染髮｜5款日系棕色髮色推介　SANA同款暖調楓糖紅棕提升氣色首選

棕色系髮色始終是日系沙龍中點單率最高的經典不敗款，但可別以為棕色只有一種面貌！近年日本女生與大勢日籍愛豆們，更擅長透過「冷暖色調的微調」與「空氣感光澤」，調配出既能襯托亞洲膚色、又能營造出精緻混血感或原生氛圍的多變棕調。



無論是偏暖的粉紅酒紅棕、極致清冷的黑茶深棕，還是自帶日雜濾鏡的奶茶栗子色，只要選對色調，黃皮也能一秒提亮好幾階。

5款日本女孩最愛棕色調髮色範本（點擊放大瀏覽）👇👇👇

5款日系高級感棕調髮色推介（IG@m.by__sana；01製圖）

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1. SANA｜暖調楓糖紅棕：自帶紅潤好氣色的千金名媛感

帶著暖暖微醺調性的楓糖紅棕，是提升好氣色與女人味的絕佳首選。SANA 示範的這款髮色在濃郁的棕色基底中揉合了楓糖與莓果紅調，在光線折射下會透出極具光澤的紅棕光芒。不僅能完美中和亞洲人偏黃的暗沉感，更為臉頰自然補上粉嫩血色，舉手投足間盡顯精緻優雅的名媛貴氣。

2. MOMO｜冷霧亞麻奶棕：散發混血空氣感的可鹽可甜範本

如果想擺脫沉重感，MOMO 的冷霧亞麻奶棕絕對是日雜模特的必備色。這款髮色加入了適度的灰色與亞麻霧面調，巧妙去除了傳統棕色的厚重與泛黃感，呈現出宛如自帶柔焦濾鏡的空氣透明感。搭配微捲度或隨性的齊瀏海，既有女團愛豆的潮酷率性，又不失日系女子的甜美純欲。

3. KAZUHA｜極光深曜黑茶棕：俐落清冷又自帶原生高級感的黑馬

低調卻質感爆棚的黑茶深棕色，是展現清冷氣質的王道選擇。KAZUHA 這款黑茶棕在室內看似原生黑髮般沉穩純淨，但在陽光或聚光燈下卻會透出細緻的深棕色微光。能極致襯托膚色的白皙澄澈度，更讓髮質看起來如絲緞般滑順亮麗，非常適合追求俐落、高級大氣與偽素顏氛圍感的女生。

4. 八木アリサ（八木Alissa）｜焦糖摩卡暖棕：日雜洋娃娃般的軟萌透明感

混血名模八木アリサ示範的焦糖摩卡暖棕，是經典日系甜妹風格的最佳代表。在柔和的摩卡棕中注入明亮的焦糖色澤，讓髮絲在陽光下閃爍著柔軟輕盈的蓬鬆光澤。搭配微透的氧氣瀏海與波浪捲，宛如洋娃娃般軟萌可人，視覺上極度減齡且充滿親和力。

5. MEOVV Anna（田中杏奈）｜冷萃栗子裸棕：隨性時髦的高智感酷妹風格

新生代神顏 Anna（田中杏奈）演繹的冷萃栗子裸棕，完美融合了日系的柔和與韓系的簡約俐落。介於冷暖之間的自然栗子色調，不挑膚色且極度顯白耐看，呈現出一種「不經意就很時髦」的 Effortless Chic。低調耐看卻充滿高智感與個性美，是日常百搭不易出錯的命定色。

棕色調的魅力就在於其無限的包容性與層次感。這個季節不妨依照自己的膚色基調與穿搭風格，挑選一款最適合你的命定棕色，換上輕盈通透的髮色光澤，讓整個人自帶日系美人的透明感仙氣！

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