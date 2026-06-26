護髮｜醫揭6種日常養髮食物：多食芝麻湯圓紅豆輕鬆擁有健康髮質

台灣傳統糕點與家常料理中，蘊含豐富的護髮食材，從芝麻湯圓、海苔零食到滷豬腳、紅豆湯，日常飲食中即可補充毛囊生長所需的關鍵營養素，有助於從飲食層面改善髮質與髮量。



台中DCDC生髮診所院長柯博桓指出，頭髮的正常生長需要多種關鍵營養素支撐，而台灣傳統飲食中其實不乏護髮食材，從早餐到晚餐皆可輕鬆補充。

6種日常養髮食物（Facebook@髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師）

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他表示，芝麻湯圓是護髮飲食中容易被忽略的選擇，芝麻富含鋅、鐵質與維生素（維他命）E，鋅能調節頭皮皮脂分泌並強化毛囊結構，鐵質有助於血液將養分輸送至髮根，維生素E則能促進頭皮血液循環，三者共同支持毛囊健康。

在便利性方面，柯博桓特別提到海苔零食的護髮價值。海苔是少數同時含有碘與生物素（維生素B7）的食物，碘能維持甲狀腺正常運作，生物素則是角蛋白合成的關鍵原料，一旦缺乏，頭髮容易變得細脆且易斷裂，而台灣便利商店隨手可得的海苔，即可作為日常補充來源。

柯博桓進一步說明，海帶與昆布同樣是礦物質的重要來源，含有碘、鈣、鎂等成分，能全面支持毛囊健康，避免因礦物質缺乏導致的異常掉髮。台灣家庭常見的海帶排骨湯、海帶豆腐湯，每週飲用兩至三次，即可達到明顯的補充效果。

針對生物素的攝取，柯博桓指出花生是生物素含量最豐富的食物之一，嚴重缺乏者不僅頭髮會扭曲脫落，連眉毛都可能變得稀疏。台灣傳統的花生糖、花生湯、花生豆花均為補充生物素的選擇，但花生糖糖分偏高，建議選擇低糖版本或直接食用原味花生。

柯博桓也提醒，毛囊周圍的結締組織需要充足的膠原蛋白維持彈性，膠原蛋白流失將導致毛囊逐漸萎縮、頭髮越來越細。台灣傳統的豬皮凍、滷豬腳、豬腳麵線含有豐富的膠原蛋白前驅物，搭配維生素C一同攝取，吸收效果更佳。

柯博桓另指出，缺鐵性貧血是女性掉髮最常見的原因之一，鐵質不足會使頭髮毛囊進入休止期，造成大量脫落。紅豆含有豐富的鐵質與葉酸，葉酸能促進毛囊細胞分裂生長，台灣傳統的紅豆湯、紅豆年糕均為補充上述營養素的日常選擇。上述食材取得方便，但攝取時仍需留意整體糖分控制。

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