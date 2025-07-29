aespa Ningning布甸頭染髮爆紅　教如何駕馭　附6款護髮髮品推薦

在搜尋「2025女生髮型」、「2025女生髮色推薦」和「女生染髮髮色」的熱門關鍵字中，許多女孩都在找尋最顯白、最適合膚色的染髮靈感。



尤其今年最流行的髮色選擇話題，離不開韓流女團aespa成員寧寧（Ningning），擁有身高164公分、體重43公斤她最近在巡迴演唱會上頂著一頭充滿個性的「布甸頭」造型驚艷登場，瞬間引爆話題，彷彿預告著這款復古又叛逆的髮型即將強勢回歸。

在最新巡迴演唱會中，aespa成員寧寧（Ningning）再度以大膽髮型掀起話題，這次她頂著一頭高對比的「布甸頭」髮色現身，髮根保留自然黑髮，從耳際過渡到大面積的蜜糖焦糖棕色捲髮，不僅展現強烈視覺層次，更散發獨特的個性美，這款高明度的焦糖棕與深色髮根形成鮮明對比卻不突兀，整體造型在舞台燈光下更加立體，完美駕馭「布甸頭不等於沒整理」的時尚定義，這也打破過往對布甸頭「尷尬期」的刻板印象，重新定義什麼叫做隨性又高級的染髮風格。不過，想要讓布甸頭看起來有型，以下傳授3大關鍵重點，教你如何駕馭並擁有質感髮型！

aespa Ningning布甸頭染髮爆紅網絡，教你同款髮色如何輕鬆駕馭，附6款護色護髮產品推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

Ningning同款布甸頭3要點 附6款護髮髮品推介（微博@muiandus；01製圖）

+ 8

布甸頭髮色如何駕馭？3招教妳打造質感造型！

1. 採用自然色系過渡避免色系突兀

布甸頭最怕的就是髮根與髮尾色差過於明顯，讓整體造型看起來像是「懶得補染」而非時尚設計，因此建議選擇自然色系過渡，能有效避免色系突兀，像是黑髮或深棕髮根，可以搭配焦糖棕、奶茶棕、亞麻棕或煙燻灰棕等色調，這些顏色不僅與原生髮色相近，也能在髮根長出後與整體髮色自然融合，避免明顯界線，同時，也能根據個人膚色挑選顯白的色系，提升整體氣色與時髦感，建議在染髮時可採用柔焦漸層染的技巧，從髮根到髮尾自然過渡，讓髮色更具層次與光澤感，無論是剛染完還是長出布甸段都能維持髮型質感，成功駕馭布甸頭也能很有型。

2. 利用電棒或大捲打造柔和線條

除了在髮色選擇上掌握自然過渡的關鍵外，髮型的整理也同樣重要，想讓布甸頭髮色更顯質感，建議搭配電棒或大捲營造柔和線條，不僅能增添髮絲的光澤與層次，還能自然弱化布甸段的色差，透過蓬鬆的捲度讓視覺重心分散，減少他人對髮根與髮尾色差的關注，也讓整體造型更有女人味與空氣感，特別是長髮或中長髮女生，可嘗試S型或外翻大波浪捲，打造宛如混血洋娃娃般的風格，即使髮根長出也不會顯得突兀，反而增添隨性感與時尚感。記得搭配適當的造型品固定捲度與增加光澤，就能輕鬆駕馭布甸頭髮型、展現不費力的美。

3. 加強頭髮護理避免成稻草

除了巧妙運用電棒或大捲來修飾布甸頭的色差，日常的頭髮護理也不容忽視，染後的髮絲較為脆弱，若不妥善保養，很容易變得乾燥毛躁、甚至斷裂，看起來如同稻草般失去光澤感，因此，建議從基礎護理開始著手，使用染後專用的洗護產品、每週進行深層護髮，並於吹整前塗抹護髮油或修護精華，以減少熱傷害和水分流失，外出時也別忘了為髮絲做好防曬，避免紫外線加速褪色與乾燥，唯有髮色、髮型與髮質三者兼顧，才能真正駕馭布甸頭造型，不僅不顯廉價，反而散發慵懶、自然卻時髦的氛圍，以下就來推薦6款護髮髮品，歡迎參考看看唷！

+ 20

護髮髮品6款推薦

1. AVEDA——高效亮澤奇蹟護髮油

AVEDA——高效亮澤奇蹟護髮油



AVEDA推出全新「高效亮澤奇蹟護髮油」，以突破性配方重新定義護髮油印象，核心成分「薺藍籽油發酵精華」源自富含Omega-3、6、9的高營養植物油，透過AVEDA獨家生物發酵技術轉化為高滲透的小分子營養，不僅深入髮絲修護、撫平毛麟片，更長效抑制毛躁，讓秀髮如絲般光澤柔順。同步加入來自韓國濟州島生物圈保護區的冷壓山茶花籽油，深層滋潤髮芯、賦予柔軟觸感；搭配美國Willamette Valley有機合作社栽種的大根籽油，質地輕盈延展性高，為髮絲增添清透光澤又零負擔。這款護髮露能瞬間提升秀髮光澤達255%、滑順度高達5倍、抗毛躁長達24小時，並可耐高溫至230°C。無論作為造型收尾或睡前深層保養，都能讓秀髮如晨光般自然閃耀，綻放絲滑動人的自信光芒。

2. Oui Organic——義大利堅果OMEGA洗護髮品系列

Oui Organic堅果OMEGA柔順洗髮精/潤髮乳/護髮膜



OUI ORGANIC堅果OMEGA系列，結合摩洛哥堅果天然植萃精華與高效修護配方，穩定頭皮肌膚狀況，舒緩頭皮乾癢緊繃的不適感，使秀髮恢復健康光澤，󠀠提供全方位滋養，賦予頭皮髮絲簡單卻安心的養護，如同呵護臉部肌膚般悉心照顧頭皮與髮絲，讓頭皮保持輕盈舒爽，髮絲柔順亮澤，不僅外表煥發光彩，也帶來愉悅好心情。

同場加映：2025髮型推薦｜告五人犬青示範5款潮流造型 人魚捲髮不挑臉型（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 22

3. THE MORNING AFTER——荒杉木保濕修護護髮素

THE MORNING AFTER——荒杉木保濕修護護髮素 500ml



柔潤乳霜質地潤而不膩，使用後髮絲立即柔順好梳理，添加核心成分復活藻醣，以及溝鹿角菜幫助深入髮絲修護結構，並賦予持久保濕力，可改善乾澀與毛躁狀況，洗後維持髮絲蓬鬆與彈性。

4. GUERLAIN——蜜潤免沖洗護髮乳

GUERLAIN——蜜潤免沖洗護髮乳 150ml，$700



GUERLAIN以全新「蜜潤免沖洗護髮乳（免冲洗）」為日常護髮程序再添生力軍，這款日常免沖洗修護產品可保護秀髮對抗侵害，並提供修護與滋養秀髮的功效，它結合了兩種互補的技術，一是融入蜂豐修護蜜科技（Blackbee Honey Repair technology），這項技術已在皇家蜂王乳頭皮與頭髮修護1系列中證明了優異的功效，此外，它也受惠於專為這款免沖洗產品所研發的全新「蜂蜜鍵結複合物™」（Honey Bond-Protect Complex™）技術，可保護髮絲對抗日常侵害。

同場加映：夏日必學4款簡單流行髮型×髮飾搭配推薦 快速打造日系時髦造型（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

5. SABON——極緻全效深層修護髮膜

SABON——極緻全效深層修護髮膜（嬌貴茉莉／翠綠玫瑰）200ml，$400



一瓶即擁有瞬效潤髮、深層髮膜及免沖洗護髮的三大功效！全新升級配方從髮絲內外層層修護，持續提升髮質強韌度+50％，並有效減少髮絲受損高達99％，極緻全效深層修護髮膜蘊含珍稀死海礦鹽與有機花瓣植萃複方，緊鎖營養於髮絲，鞏固結構，從髮芯加強修護，四大天然植物油——有機乳木果油、荷荷巴油、摩洛哥堅果油與椰子油，富含小分子不飽和脂肪酸，能深入毛鱗片，快速滲透髮絲，深層保濕與修護，形成隱形保護膜，讓頭髮更強韌、有彈性，減少乾枯、毛躁與分岔，瞬間打造高級光澤，順滑柔亮。

6. TSUBAKI——髮研防斷護髮乳

TSUBAKI——瞬亮涼感洗髮乳 450ml

TSUBAKI——髮研防斷護髮乳 450ml



「TSUBAKI瞬亮涼感Ｎ洗潤」全新升級，主打日本沙龍級的沁涼修護體驗，讓你即使待在家，也能擁有宛如SPA後的清新頭皮，重拾蓬鬆秀髮的快感！添加薄荷醇與胡椒薄荷萃取的沁涼修護配方，99.9％使用者表示洗完立即感受到清涼感爆棚，不只舒緩頭皮悶熱，更能深層潔淨髮根髒污與油脂，對抗夏季超黏膩的濕熱天氣，這系列直接成為油性頭皮的救星，另外，從日本長崎縣五島列島嚴選初榨山茶花精油，結合職人研發的「艷澤鎖定技術」與「超導瞬護髮芯技術」，微粒子化後均勻滲透髮芯，深層修護受損部位，並透過讓美容精華成分滲透直達髮芯，補充髮絲所需營養，打造健康頭皮環境、強化滋養髮芯，鎖住光澤與修護力，即使被太陽曬過、風筒摧殘，髮絲依舊柔順閃耀。

總結來說，2025年女生髮色趨勢中，aespa寧寧的布甸頭無疑是個性與時尚兼具的代表，不論是想挑戰漸層感、還是以「黑金」、「奶茶棕」等自然系色彩打造布甸頭效果，關鍵在於選對染後護色與護髮產品，維持色澤與髮質的雙重亮眼，掌握好這些細節，就能輕鬆駕馭這款潮流髮色！

延伸閱讀：

aespa 寧寧身高 164 減肥前後瘦身方法大公開！避免攝取高熱量食物、美式去水腫⋯蘋果身材必學！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】