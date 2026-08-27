髮型｜日本女生推4款簡單鬆弛感編髮　早起返工也能不費力變精緻

早晨出門總是匆匆忙忙，卻又不想隨便紮個馬尾就了事？日本社群最近掀起一波「大人系鬆弛感（こなれ感）」的編髮熱潮。



這種髮型的重點在於「看起來不費力、實際上很精緻」。不需要複雜的電棒打底，只要掌握分區扭轉、扭轉編髮、三股辮，再加上日本女生超愛的棒球帽、大腸圈或者抓夾，就能讓原本平淡的低髮髻瞬間充滿有型鬆弛感。今天就來看看這四款容易上手的4款低髮髻教學，讓你每天多睡10分鐘也能美美上班！

日本女生推4款鬆弛感編髮（01製圖；IG@lattice_keeco）

日本女生推4款容易上手的低髮髻教學，早起返工也能不費力變精緻（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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日系低髮髻編髮技巧：基本款｜扭轉三股編低髮髻

1. 髮型重點：

適合頭髮較多的人，透過三股編將髮量收緊，再盤成包頭，能避免包頭過於笨重。

2. 編髮技巧：

①低馬尾打底：先在後腦勺下方紮起一個乾淨的低馬尾。

②紮實三股編：將馬尾編成最簡單的三股編，結尾處對摺綁起。

③髮尾用平板夾整理：這步驟可做可不做，如果髮尾太毛躁可以用平板夾夾整齊或者夾出一個彎度。

④向上盤捲：順著髮根旋轉繞成圓圈，用髮夾或是U型夾固定在正中間。

⑤關鍵抽絲：這是最重要的步驟！用指腹輕輕抓出後腦勺的弧度，營造圓潤頭型。

日系低髮髻編髮技巧：進階款｜優雅長帶シュシュ（大腸圈）風格

1. 髮型重點：

善用帶有「長緞帶」或「蕾絲質感」的寬版大腸圈，能瞬間增加背影的華麗度。

2. 編髮技巧：

①一圈搞定：先綁馬尾，再將馬尾做對折綁法，髮圈綁到最後一圈時不要將頭髮全抽出來，這樣能增加頭髮厚度，戴上髮圈會更好看。

②配件加持：直接套上裝飾性強的大腸圈，緞帶自然垂落在脖子線條處，修飾頸部線條。

③大人感平衡：選擇深色或米色調配件，避免過於甜美，維持俐落的職人感。

日系低髮髻編髮技巧：救急款｜超簡易層次感低髮髻

1. 髮型重點：

就算有睡醒的亂髮、或是頭髮容易毛躁，透過「扭轉」手法反而能增加髮絲的層次感。這款髮型的特色在於後腦勺呈現出像織布般的交錯紋理，特別適合有長髮、有染髮、帶有髮絲線條感的讀者。

2. 編髮技巧：

①雙馬尾綁法：將頭髮先用綁馬尾方式去帶，但橡皮筋不要一次綁緊，可以想像是一個橡皮筋綁兩次馬尾，馬尾不要完全繞過去，先綁成一個丸子頭。

②第二個馬尾：橡皮筋繞過丸子頭後轉一圈先固定，接著再拉剩下的馬尾去套進橡皮筋裡做固定，這樣就會有雙層的層次感，搭配帽子時真的非常便利又有型。

③造型品運用：日本髮型師建議，編髮前先抹一點髮蠟或髮油（束感處理），能讓拉出來的髮絲更有亮澤。

日系低髮髻編髮技巧：懶人款｜一分鐘用扭轉辮營造高級感

1. 髮型重點：

利用「くるりんぱ（扭轉編髮）」創造出的自然縫隙，收納髮尾，穩定性極高。

2. 編髮技巧：

①翻轉定位：將頭髮分成三等份，中間先綁好低髮髻。

②髮尾收納：將剩下的兩側髮束扭轉後交叉繞過低髮髻，再用髮夾固定。

③碎髮修飾：輕輕拉出鬢角和耳後的細碎髮絲，並用指腹做出蓬鬆感，讓頭型變好看，這就是日系「大人味」的秘訣。

想要擁有日本女孩那種「有型感」？重點不在於編得有多複雜，而是最後的「調整」。記得在固定好後，對著鏡子拉鬆後腦勺的髮絲，打破原本整齊的線條，這種微亂的「鬆弛感」才是這系列髮型的靈魂喔！

同場加映：長髮髮型｜aespa Winter 4款編髮教學 約會上班輕鬆綁手殘黨必備（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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